VAT-owska ulga na stacjach. Rekordowy spadek cen paliw w Polsce

W tym tygodniu byliśmy świadkami największej obniżki cen paliw w dziejach współczesnej Polski. Ścięcie stawki podatku VAT sprawiło, że ceny brutto powróciły do poziomów po raz ostatni widzianych wiele miesięcy temu.

Na wtorek, 1 lutego, czekało wielu kierowców. Tego dnia weszła w życie nadzwyczajna i tymczasowa obniżka stawki VAT na paliwa. Zamiast 23% dobro to zostało obłożone stawką 8%. Nowa taryfa podatkowa ma obowiązywać do końca lipca. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek publicznie obiecał, że po redukcji opodatkowania ceny Pb95 i ON spadną w pobliże 5,20 zł/l. I wygląda na to, że słowa dotrzymał.

Od wtorku na wielu stacjach ceny benzyny Pb95 spadły w okolice 5,20 zł/l albo nawet niżej. We Wrocławiu pojawiły się miejsca, gdzie można było zatankować to paliwo nawet za mniej niż 5,10 zł. Anegdotyczne obserwacje zostały potwierdzone przez dane zebrane przez BM Reflex. Na początku lutego przeciętna cena detaliczna benzyny bezołowiowej 95 wyniosła 5,21 zł/l i była aż o 66 groszy niższa niż tydzień wcześniej – wynika z danych BM Reflex.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex. ()

To bez wątpienia najsilniejszy tygodniowy spadek w sięgającej 2005 roku historii tych statystyk. A ponieważ wcześniej paliwo kosztowało mniej niż 3 zł/l, to niemal na pewno mamy do czynienia z najsilniejszym spadkiem detalicznych cen paliw po 1990 roku. Poprzedni rekord (-22 gr/l) z marca 2020 został przebity trzykrotnie.

Olej napędowy kosztował średnio 5,26 zł/l, co oznaczało spadek także o 66 gr/l. Autogaz tankowano średnio po 3,70 zł/l, a więc o 40 gr/l taniej niż przed tygodniem. W rezultacie ceny benzyny powróciły do poziomów po raz ostatni obserwowanych w marcu 2021 roku, a ON jest najtańszy od czerwca ubiegłego roku. Z kolei średnia cena LPG znalazła się na najniższym poziomie od sierpnia.

VAT-owska promocja może nie potrwać zbyt długo

Jednakże obecne ceny detaliczne mogą się okazać nie do utrzymania na dłuższą metę. Problemem jest drożejąca ropa naftowa. W pierwszy piątek lutego ropa Brent kosztowała już ponad 92 dolary za baryłkę i była najdroższa od przeszło 7 lat. Po części efekty drogiej ropy są amortyzowane przez umocnienie złotego do dolara, ale to nie wystarcza, aby zatrzymać wzrost hurtowych cen paliw w Polsce.

4 lutego PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper 95 po 4 791 zł/m3, czyli po ok. 5,17 zł/l po doliczeniu 8-procentowej stawki VAT (akcyza i opłata paliwowa są już wliczone w cenę hurtową). Ceny netto w płockiej rafinerii rosną od świąt Bożego Narodzenia i są już o ok. 46 gr/l wyższe niż pod koniec grudnia. Gdyby nie ścięcie VAT-u i akcyzy, to benzyna w hurcie kosztowałaby prawie 5,90 zł, a w detalu jej ceny zapewne przekraczałyby 6 zł/l.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w przypadku oleju napędowego, który PKN Orlen oferował w piątek po 4 996 zł/m3. To rekordowo wysoka hurtowa cena netto (czyli bez VAT-u). Przy 23-procentowym vacie dawałoby to cenę brutto rzędu 6,1451 zł, a więc nawet wyższą niż pod koniec października. Ale nawet po uwzględnieniu obniżki podatku hurtowa cena brutto oleju napędowego wynosi prawie 5,40 zł/l i jest o 14 groszy na litrze wyższa od średniej ceny detalicznej!

Taka sytuacja nie jest możliwa do utrzymania na dłuższą metę. Wygląda na to, że bieżące ceny „diesla” wynikają raczej z deklaracji politycznych, aniżeli z faktycznych warunków rynkowych. A to oznacza, że jeśli ropa znacząco nie potanieje (albo złoty nie umocni się wobec dolara), to detaliczne ceny ON będą musiały pójść w górę o przynajmniej 15-20 gr/l. Tak, aby właściciele stacji nie musieli dopłacać do sprzedaży tego paliwa.

