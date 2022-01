Paliwa: podwyżki przed obniżką. Kierowcy czekają na ścięcie VAT-u

fot. n_defender / / Shutterstock

Obserwowane już od jakiegoś czasu rosnące ceny w hurcie przełożyły się na mocny wzrost stawek przy dystrybutorach. Jednakże wchodząca od wtorku tymczasowa obniżka stawek VAT powinna obniżyć ceny na stacjach paliw.

W końcówce stycznia zmaterializował się scenariusz, przed którym ostrzegaliśmy tydzień temu. Obserwowany od końcówki grudnia wzrost cen hurtowych z dość sporym opóźnieniem przełożył się na portfele kierowców – ceny benzyny Pb95 i oleju napędowego ponownie zbliżyły się do 6 zł/l.

Pod koniec stycznia przeciętna cena detaliczna benzyny bezołowiowej 95 wyniosła 5,87 zł/l i była o 9 groszy wyższa niż tydzień wcześniej – wynika z danych BM Reflex. W ciągu dwóch tygodni ceny Pb95 podniosły się łącznie o 15 gr/l. Olej napędowy kosztował średnio 5,92 zł/l, co oznaczało wzrost o 8 gr/l po także 8-groszowej podwyżce tydzień wcześniej. Autogaz tankowano średnio po 3,10 zł/l, a więc o 1 gr/l taniej niż przed tygodniem.

Po grudniowej obniżce akcyzy oraz listopadowej korekcie na rynku ropy naftowej ceny paliw w Polsce spadły z rekordowo wysokich poziomów. Przypomnijmy, że przez cały listopad i początek grudnia na większości stacji paliwa (bez autogazu) kosztowały ponad 6 zł/l. Później jednak rosnące notowania ropy Brent (do blisko 90 USD za baryłkę) oraz widoczne od początku tygodnia osłabienie złotego połączone z umocnieniem dolara amerykańskiego względem euro doprowadziły do wyższych cen w polskich rafineriach i konsekwencji do podwyżek dla kierowców.

Wciąż tankujemy zatem znacznie drożej niż przed rokiem. Przez ostatnie 12 miesięcy średnia cena detaliczna Pb95 podniosła się o 1,19 zł/l (+25,4 proc.), oleju napędowego o 1,27 zł/l (27,3 proc.), a autogazu o 0,91 zł/l (41,6 proc.). Rok temu benzynę i ON tankowaliśmy po ok. 4,70 zł/l, a LPG po 2,26 zł/l.

Podwyżki w hurcie zredukują vatowską ulgę

28 stycznia PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper 95 po 4 753 zł/m3, czyli po ok. 5,85 zł/l po doliczeniu 23% stawki VAT (akcyza i opłata paliwowa są już wliczone w cenę hurtową). To już o 51 gr/l więcej miesiąc temu oraz o 14 gr/l drożej niż przed tygodniem. Hurtowa cena brutto oleju napędowego w płockiej rafinerii od kilkunastu dni przekracza już 6 zł/l i w piątek była o 47 gr/l wyższa niż przed Świętami Bożego Narodzenia.

Oznacza to, że obecnie stacje paliw sprzedają ON po cenach wyraźnie niższych od obecnych stawek hurtowych. W przypadku benzyny Pb95 implikowana marża detaliczna schudła do zaledwie 2 gr/l i jest przeszło 10-krotnie niższa od historycznej średniej.

Wszystkie te obliczenia zmienią się już we wtorek, 1 lutego. Tego dnia ma wejść w życie zapowiadana od kilku tygodni obniżka stawek VAT na żywność, paliwa i energię. Ustawa ta przewiduje obniżenie stawki VAT na paliwa z 23% do 8% na okres od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek publicznie obiecał, że po redukcji opodatkowania ceny Pb95 i ON spadną w pobliże 5,20 zł/l.

To jednak może okazać się niewykonalne. Zakładając, że obecne stawki hurtowe utrzymają się bez zmian także w przyszłym tygodniu (co jest założeniem raczej mało prawdopodobnym), to średnia cena benzyny Pb95 może spaść do ok. 5,30-5,40 zł, w zależności od reakcji operatorów stacji. Ale już olej napędowy po obniżce VAT-u raczej nie będzie kosztował mniej niż 5,40-5,50 zł.

