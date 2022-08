Benzyna przestała tanieć. Olej napędowy drastycznie podrożał

fot. Tomasz Adamowicz/Gazeta Polska / / FORUM

Ostatni pełny tydzień sierpnia przyniósł już tylko niewielkie spadki cen benzyn oraz drastyczne podwyżki w przypadku oleju napędowego. W rezultacie różnica między cenami Pb95 i ON osiągnęła największy rozmiar od marca.

Tydzień temu ostrzegaliśmy, że olej napędowy może podrożeć ze względu na silny wzrost stawek w hurcie. Podwyżka była jednak bardzo silna i średnio wyniosła 38 groszy na litrze. To najsilniejszy tygodniowy wzrost od marcowego kryzysu paliwowego. Przeciętna detaliczna cena ON wyniosła w tym tygodniu 7,48 zł/l – wynika z danych BM Reflex. To najwyższa średnia stawka od miesiąca.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex.

Średnia cena benzyny bezołowiowej 95 ukształtowała się na poziomie 6,63 zł/l i była ledwie o 2 gr/l niższa niż tydzień wcześniej. Od początku wakacji paliwo to potaniało średnio o 1,32 zł/l i jego ceny powróciły do poziomów z przełomu kwietnia i maja. W rezultacie benzyna Pb95 jest już przeciętnie o 85 gr/l tańsza niż ON. Po raz ostatni z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na początku marca, gdy różnica ta była największa w historii dostępnych statystyk. Autogaz kosztował średnio 3,29 zł/l, czyli o 2 gr/l taniej niż przed tygodniem i najmniej od marca.

Tegoroczny sezon urlopowy rozpoczynaliśmy z paliwami drogimi jak nigdy wcześniej. Ale od lipca ceny na pylonach systematycznie malały, w przypadku benzyny nawet całkiem dynamicznie. Nie zmienia to faktu, że wciąż jest bardzo drogo. Tak wysokich cen paliw w Polsce nie obserwowaliśmy nigdy wcześniej przed marcem 2022 roku.





Wciąż jest też znacznie drożej niż rok temu, kiedy to ceny były już dość wysokie. Benzyna jest średnio o 91 gr/l droższa niż o tej samej porze sierpnia 2021 r. ON w rok podrożał o 2,06 zł/l, a LPG o 42 gr/l. Na skutek zachodnich sankcji nałożonych na dostawy paliw z Rosji ceny na giełdach światowych osiągnęły nienotowane wcześniej poziomy.

Co napędziło ceny „diesla”?

O ile ceny benzyny na nowojorskiej giełdzie powróciły do poziomów z lutego (ok. 2,65 USD za galon), tak notowania oleju napędowego w Londynie przez poprzednie dwa tygodnie podniosły się o niemal 25% i powróciły do stanów z początku lipca.

A to w połączeniu z umocnieniem dolara i osłabieniem złotego przełożyło się na skokowy wzrost cen oleju napędowego w polskich rafineriach. 26 sierpnia PKN Orlen oferował olej napędowy Ekodiesel po 7155 zł/m3, a więc po ok. 7,73 zł/l po dodaniu VAT-u. To wzrost aż o 44 gr/l w ciągu tygodnia oraz aż 75 gr/l w zaledwie dwa tygodnie. Utrzymanie tak wysokich cen hurtowych implikuje dalsze podwyżki przy dystrybutorach, potencjalnie nawet do ok. 8 zł/l.

W górę poszły też hurtowe ceny benzyny. W piątkowym cenniku Orlenu benzyna Eurosuper 95 była oferowana po 6 075 zł/m3, a więc po 6,56 zł/l. To o 11 gr/l więcej niż w zeszłym tygodniu. To także stawka, której utrzymanie uniemożliwia dalsze obniżki cen detalicznych. Prędzej można oczekiwać ich wzrostu.

W dalszym ciągu obowiązują tymczasowo obniżone (przynajmniej do końca 2022 roku) stawki VAT na paliwa, które w lutym zostały zredukowane z 23% do 8%. Przy 23-procentowym Vacie detaliczne ceny ON zbliżałyby się do 9 zł/l, a Pb95 kosztowałby ponad 7,50 zł.