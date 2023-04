Drogie wielkanocne tankowanie. Benzyna droższa od ON

Przełom marca i kwietnia przyniósł kolejne podwyżki cen benzyny. Nadal taniał jednak olej napędowy, który przeciętnie jest już tańszy od Pb95. Nieznacznie w dół poszły także ceny autogazu.

fot. Wlodzimierz Wasyluk / / FORUM

Średnia krajowa cena oleju napędowego w tym tygodniu wyniosła 6,71 zł/l i była o 4 grosze na litrze niższa niż tydzień wcześniej – wynika z danych BM Reflex. Przez ostatnie dwa miesiące paliwo to potaniało aż o 95 gr/l i obecnie jest najtańsze od początku marca 2022 roku. Ponadto po raz pierwszy od niemal roku, to olej napędowy jest tańszy od benzyny.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex

Tymczasem benzynę Pb95 tankowano średnio po 6,75 zł/l, czyli o 7 groszy na litrze drożej niż przed tygodniem. Tydzień wcześniej przeciętna cena detaliczna tego paliwa poszła w górę o 5 gr/l. W rezultacie benzyna Pb95 jest najdroższa od października ubiegłego roku. O kolejne 2 gr/l obniżyła się przeciętna cena autogazu, która ukształtowała się na poziomie 3,09 zł/l i była najniższa od stycznia.

Po ostatnich podwyżkach litr benzyny Pb95 kosztuje średnio o 25 groszy więcej niż rok temu, gdy już było pioruńsko drogo. Ale olej napędowy tankujemy o 52 gr/l taniej niż na początku kwietnia 2022 r. Przez ostatni rok o 59 gr/l potaniał także autogaz. Zarazem paliwa wciąż są bardzo drogie, jak na historyczne standardy. Przed marcem 2022 r. benzyna Pb95 i olej napędowy nigdy nie kosztowały więcej niż ok. 6 zł/l.

Rafinerie podnoszą cenniki

Od połowy marca obserwujemy wzrost hurtowych cen benzyny, która obecnie na nowojorskiej giełdzie jest najdroższa od sierpnia 2022 roku. 6 kwietnia PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper95 po cenie 5 426 zł/m3, a więc ok. 6,67 zł po doliczeniu VAT-u (akcyza i inne parapodatki są już wliczone w cenę hurtową netto). To o 27 gr/l drożej niż jeszcze trzy tygodnie temu. To także cena zbliżona do przeciętnych stawek w detalu, co wskazuje na relatywnie niskie marże operatorów stacji.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja posiadaczy aut z silnikiem Diesla. Na londyńskiej giełdzie olej napędowy notowany jest po ok. 790 USD/t i są to ceny niższe niż w momencie rosyjskiej agresji na Ukrainę. W rezultacie hurtowe ceny ON w płockiej rafinerii od paru tygodni utrzymują się bez większych zmian. W piątkowym cenniku Orlenu ON Ekodiesel figurował po 5 386 zł/m3, a więc ok. 6,62 zł/l brutto. To o ok. 7 gr/l drożej niż pod koniec marca.

Zdaniem analityków w kolejnych tygodniach i miesiącach roku musimy się liczyć z ryzykiem wzrostu cen paliw. Wszystko za sprawą zaskakującej kwietniowej decyzji kartelu OPEC, który obniżył limity wydobycia, aby zatrzymać spadek cen ropy naftowej. Istnieje więc ryzyko, że w sezonie letnim na stacjach paliw znów zobaczymy ceny z siódemką z przodu.

Gdyby nie ten VAT…

1 stycznia przywrócono w Polsce „stare” stawki VAT (co oznaczało ich podniesienie z 8% do 23%) oraz akcyzy na paliwa. Jednakże ze względu na „specyficzną” politykę cenową PKN Orlen (który w grudniu utrzymywał sztucznie zawyżone ceny, aby nie podnosić ich gwałtownie od 1 stycznia) przy dystrybutorach nie dało się zauważyć bezpośredniego efektu wyższych podatków.

Niemniej jednak w dłuższym terminie ceny detaliczne paliw dostosowały się do 23-procentowego VAT-u i finalnie płacimy za tankowanie więcej, niż gdyby nadal obowiązywała stawka 8%. Teoretycznie przy 8-procentowym vacie litr benzyny kosztowałby obecnie 6,10 zł, a oleju napędowego ok. 6 zł/l.