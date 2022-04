Ceny paliw poszły w dół. Ale wciąż jest bardzo drogo

fot. ThePowerPlant / / Shutterstock

Wielkanocny tydzień przyniósł wyraźne spadki cen na polskich stacjach paliw. Wciąż jednak mówimy o bardzo wysokich cenach, niewidzianych przed rosyjską napaścią na Ukrainę.

Kontynuowana była tendencja obniżek cen benzyny. Litr Pb95 w skali kraju kosztował średnio 6,42 zł/l i był o 8 gr/l tańszy niż tydzień wcześniej – wynika z danych BM Reflex. To najniższa średnia cena tego paliwa od półtora miesiąca, ale wciąż wyższa niż kiedykolwiek wcześniej przed marcem ’22. Wreszcie potaniał także olej napędowy, który tankowano przeciętnie po 7,03 zł/l, a więc o 20 gr/l taniej niż tydzień temu. Autogaz potaniał średnio o 4 gr/l, do 3,64 zł/l.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex

W dalszym ciągu utrzymuje się wysoka różnica w cenach ON i Pb95. „Diesel” pozostaje o ponad 60 gr/l droższy od benzyny i w dalszym ciągu na większości stacji kosztuje ponad 7 zł/l. W przeszłości w Polsce to zwykle benzyna była droższa od oleju napędowego. Równocześnie udało się wymazać 21-groszową podwyżkę z poprzedniego tygodnia.

Po drakońskich podwyżkach na przełomie lutego i marca w połowie poprzedniego miesiąca ceny wyraźnie spadły, ale wciąż utrzymały się na bardzo wysokich poziomach. Przed rosyjską agresją na Ukrainę benzyna Pb95 oraz ON nigdy nie kosztowały więcej niż nieco ponad 6 zł/l. W szczycie wojennego szoku paliwowego ceny tych paliw przekraczały odpowiednio 7 zł/l i 8 zł/l.

Ceny w rafineriach znów wzrosły

Niestety, nie zapowiada się na to, aby obserwowane w ostatnich dniach spadki cen na stacjach były kontynuowane. A to za sprawą niedawnego skoku notowań ropy naftowej (z niespełna stu do ponad 111 USD za baryłkę ropy Brent), który już znalazł odzwierciedlenie w wyższych cenach hurtowych.

Przez ostatni tydzień cena oleju napędowego Ekodiesel w płockiej rafinerii poszła w grę o ok. 33 gr/l, powracając do poziomów z końcówki marca. Jeśli takie ceny w hurcie utrzymają się także po świętach, to także ceny na stacjach ponownie będą musiały pójść w górę. A to dlatego, że 15 kwietnia PKN Orlen oferował Ekodiesel po 6 666 zł/m3, co po doliczeniu 8% VAT daje 7,20 zł/l, czyli znacząco powyżej obecnych cen detalicznych.

Wyraźnie mniejszy – bo ok. 12-groszowy – wzrost odnotowano w przypadku hurtowej ceny benzyny Pb95. W piątek płocka rafineria oferowała benzynę Eurosuper95 po 5 862/m3, czyli ok. 6,33 zł/l po doliczeniu VAT-u. Nie jest to zatem poziom, który wymuszałby szybkie i zdecydowane podwyżki cen w detalu.

Warto też dodać, że sytuacja na stacjach paliw byłaby znacznie gorsza, gdyby nie lutowa obniżka stawki podatku VAT, która na pół roku (a być może nawet do końca roku) została obniżona z 23% do 8%. Przy 23-procentowym vacie ceny benzyny na stacjach obecnie przekraczałyby 7 zł/l, a olej napędowy kosztowałby ponad 8zł/l.

Rekordowo wysokie ceny paliw w Polsce utrzymują się od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę. Rosja jest drugim co do wielkości eksporterem ropy naftowej na świecie oraz istotnym dostawcą gotowych paliw. Ryzyko zerwania dostaw rosyjskiej ropy do Europy odzwierciedlają bardzo wysokie notowania ropy Brent (ponad 111 USD za baryłkę), a polskim kierowcom dodatkowo doskwierają wysokie notowania dolara amerykańskiego.

KK