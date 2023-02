Ceny paliw w górę i w dół. Ci kierowcy zapłacą zdecydowanie mniej

Mijający tydzień przyniósł zauważalny wzrost cen benzyn oraz dalsze obniżki w przypadku oleju napędowego. W rezultacie różnica cenowa między tymi rodzajami paliw spadła do najniższego poziomu od sierpnia ubiegłego roku.

Średnia krajowa cena oleju napędowego wyniosła 7,41 zł/l i była o 6 gr/l niższa niż tydzień wcześniej – wynika z danych BM Reflex. To drugi z rzędu tydzień obniżek cen tego paliwa, które na początku miesiąca potaniało przeciętnie aż o 19 gr/l. Wyjaśnialiśmy wtedy, że był to efekt spadku cen giełdowych w Londynie. Benzynę Pb95 tankowano średnio po 6,73 zł/l, a więc o 6 gr/l drożej niż przed tygodniem. Bez zmian na poziomie 3,22 zł/l utrzymała się przeciętna krajowa cena autogazu.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex

Ceny paliw w Polsce pozostają znacznie wyższe niż rok temu, gdy władza zdecydowała się na tymczasowe obniżenie stawek VAT z 23% do 8%. Benzyna Pb95 jest teraz przeciętnie o 1,34 zł/l (czyli o 24,9%) droższa niż w połowie lutego 2022 roku. Olej napędowy przez poprzednie 12 miesięcy podrożał aż o 1,96 zł/l (o 36% rdr), a LPG o 54 gr/l (wzrost o 20,1% rdr).

Warto jednak odnotować fakt, że od dwóch tygodni obserwujemy wyraźną redukcję różnicy cen benzyny Pb95 i oleju napędowego. W połowie lutego ON był już „tylko” o 68 groszy na litrze droższy od Pb95, podczas gdy jeszcze w styczniu różnica ta przekraczała złotówkę na litrze. Obecny „spread detaliczny” jest więc najmniejszy od sierpnia 2022 roku, choć wciąż pozostaje bardzo wysoki jak na historyczne standardy.

Benzyna w górę, ON w dół

Od połowy grudnia obserwujemy istotny wzrost światowych cen benzyny. Kontrakty terminowe w Nowym Jorku wyceniają to paliwo na 2,65 USD/galon, podczas gdy nieco ponad dwa miesiące temu było to 2,02 USD. Nie pomaga też trwające od początku lutego osłabienie złotego względem euro oraz równoczesne umocnienie dolara względem wspólnotowej waluty. W rezultacie kurs USD/PLN od początku miesiąca wzrósł już o ponad 5%, przyczyniając się do wzrostu krajowych cen paliw.

10 lutego PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper95 po cenie 5 382 zł/m3, a więc ok. 6,62 zł po doliczeniu VAT-u. To o 10 groszy na litrze drożej niż jeszcze tydzień temu. Relatywnie niska jest też implikowana marża detaliczna na sprzedaży tego paliwa. To wszystko w najbliższych dniach nie pozwala oczekiwać poprawy sytuacji z punktu widzenia kierowców.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku oleju napędowego, którego notowania na londyńskiej giełdzie utrzymują się w okolicy 800 USD za tonę, a więc blisko najniższych poziomów od roku. W piątkowym cenniku płockiej rafinerii olej napędowy Ekodiesel kosztował 5 836 zł/m3, czyli ok. 7,18 zł/l po doliczeniu 23% VAT. To o 4 gr/l drożej niż tydzień wcześniej.

Kwestia VAT-owska

Od 1 stycznia przywrócono „stare” stawki VAT (wzrost z 8% do 23%) oraz akcyzy na paliwa. Jednakże ze względu na „specyficzną” politykę cenową PKN Orlen (który w grudniu utrzymywał sztucznie zawyżone ceny, aby nie podnosić ich gwałtownie od 1 stycznia) przy dystrybutorach nie dało się zauważyć bezpośredniego efektu wyższych podatków.

Nie zmienia to faktu, że w dłuższym terminie ceny detaliczne paliw dostosowują się do 23-procentowego VAT-u i finalnie płacimy za tankowanie więcej, niż gdyby nadal obowiązywała stawka 8%. Teoretycznie przy 8-procentowym Vacie litr benzyny kosztowałby obecnie nieco ponad 6 zł, a oleju napędowego ok. 6,5 zł.