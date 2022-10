Podwyżki cen na stacjach wyhamowały. LPG najtańszy od marca

fot. Włodzimierz Wasyluk / / FORUM

Mijający tydzień przyniósł stabilizację detalicznych cen paliw w Polsce. Olej napędowy wciąż tankujemy po rekordowo drogo, a ceny benzyny dotarły w pobliże 7 zł/l. Za to autogaz średnio kosztuje najmniej od marca.

Po gwałtownych podwyżkach odnotowanych w poprzednich trzech tygodniach ceny na stacjach paliw zaczęły się stabilizować. Średnia krajowa cena oleju napędowego pozostała bez zmian na rekordowo wysokim poziomie 8,08 zł/l – wynika z danych BM Reflex. Litr benzyny bezołowiowej 95 kosztował przeciętnie 6,97 zł/l i był o 3 grosze droższy niż tydzień temu. Jednakże w niektórych regionach Polski (oraz na wielu stacjach) ceny tego paliwa przekraczają już 7 zł/l.

Za to o 3 gr/l – do poziomu 3,08 zł/l - obniżyła się średnia cena detaliczna cena autogazu. LPG można zatankować najtaniej od pierwszych dni marca, gdy szok naftowy wywołany rosyjską inwazją na Ukrainę doprowadził do drastycznego wzrostu cen paliw i to nie tylko w Polsce.

Przez ostatni miesiąc średnia cena benzyny poszła w górę aż o 73 gr/l. Olej napędowy podrożał jeszcze mocniej, bo przeciętnie o 96 gr/l. W tym samym okresie średnia cena detaliczna LPG obniżyła się o 4 gr/l.

Patrząc w dłuższym horyzoncie czasowym wciąż jest zauważalnie drożej, niż było rok temu, choć już wtedy ceny zbliżały się do 6 zł/l. Benzyna Pb95 jest średnio o 1,04 zł/l droższa niż 12 miesięcy temu. To wzrost o 17,6% rdr. ON przez ostatni rok podrożał o 2,14 zł/l (czyli o 36%). Za to LPG kosztuje o 12 gr/l mniej niż rok temu (-3,8%). Wciąż też bardzo wysoka jest różnica między cenami Pb95 i ON, która przeciętnie wynosi aż 1,11 zł/l.

Obniżki w rafineriach

Na pocieszenie można dodać, że w ostatnich dniach zaobserwowano spadek hurtowych cen paliw w polskich rafineriach. Przyczyniły się do niego zarówno lekkie spadki notowań benzyny jak i oleju napędowego na światowych giełdach, jak również 10-groszowy spadek kursu dolara do złotego.

W rezultacie 21 października PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper 95 po 6 119 zł/m3, a więc po 6,61 zł/l po dodaniu VAT-u. To aż o 48 gr/l (brutto) taniej niż tydzień temu, lecz wciąż o 38 gr/l drożej niż jeszcze miesiąc temu. Jeśli jednak obecne ceny hurtowe się utrzymają lub spadną, to w nadchodzącym tygodniu można spodziewać się wyraźnych obniżek stawek detalicznych w przypadku benzyny Pb95.

Nieco bardziej skomplikowana sytuacja panuje na rynku oleju napędowego, który w piątek płocka rafineria oferowała po 7 419 zł/m3, co przekłada się na ok. 8,01 zł/l po uwzględnieniu 8% VAT. Co prawda to o 15 gr/l mniej niż tydzień temu, lecz zarazem jest to poziom tylko o 7 gr/l niższy od średniej ceny detalicznej. Trudno więc oczekiwać istotnego spadku cen „diesla” na pylonach.

Na koniec zwyczajowo przypominamy, że tankowanie kosztowałaby nas znacznie więcej, gdyby nie tymczasowe obniżki VAT-u i akcyzy. Przy 23-procentowym vacie cena litra benzyny na stacjach przekraczałaby 7,50 zł, a olej napędowy kosztowałby ponad 9 zł/l.

