Ceny paliw utrzymały się poniżej 5 zł/l

Przełom września i października przyniósł stabilizację cen na stacjach paliw. Przeciętne stawki detaliczne za litr benzyny Pb95 i oleju napędowego utrzymały się poniżej pięciu złotych.

W mijającym tygodniu średnia detaliczna cena litra benzyny bezołowiowej 95 wyniosła 4,97 zł, a więc bez zmian względem poprzedniego tygodnia – wynika z danych BM Reflex. Przeciętnie o dwa grosze na litrze potaniał za to olej napędowy, dzięki czemu średnia cena tego paliwa obniżyła się do 4,98 zł/l, powracając do stanu z początku września. Średnia cena autogazu podniosła się o jeden grosz na litrze, do 1,98 zł/l.

Wyraźnie zmalało zróżnicowanie cenowe między poszczególnymi regionami Polski. Z wyjątkiem dwóch województw średnia cena benzyny mieściła się w przedziale 4,95-4,99 zł/l – a więc bardzo blisko średniej krajowej. Podobnie było w przypadku oleju napędowego, kosztującego zwykle od 4,96 zł/l do 5,00 zł/l. Wyjątkiem było województwo świętokrzyskie, w którym oba paliwa były najdroższe w skali całego kraju – odpowiednio 5,00 zł za litr benzyny i 5,02 zł/l za ON.

W ostatnich dniach decydujący wpływ na detaliczne ceny paliw w Polsce wydaje się mieć polityka cenowa największych koncernów. Hurtowe ceny benzyny Pb95 pozostają stabilne. W piątek PKN Orlen sprzedawał to paliwo po 3981 zł/m, czyli ok. 4,90 zł/l po doliczeniu VAT-u. Przy cenach detalicznych poniżej 5 zł/l implikowane marże na stacjach spadły wyraźnie poniżej historycznej średniej (ok. 26 gr/l).

Jeszcze ciekawiej jest w przypadku oleju napędowego, który przez poprzednie tygodnie dystrybuowany był ze stratą. Ale dzięki niedawnym obniżkom cen w hurcie (z 4115 zł do 4049 zł/m) implikowana marża detaliczna wzrosła z -6gr/l do zera. Niemniej jednak jeśli paliwo w hurcie nie potanieje, to utrzymanie obecnych cen detalicznych stanie się na dłuższą metę mało prawdopodobne.

Nadzieję daje tu jednak obserwowany ostatnio spadek cen ropy naftowej. Po tym, jak Saudyjczykom szybko udało się przywrócić produkcję, cena ropy Brent obniżyła się z niemal 70 USD do ok. 58 USD za baryłkę. Równocześnie złoty umocnił się względem dolara – kurs USD/PLN zjechał z 4,01 zł do 3,94 zł. To wszystko daje szansę na spadek stawek hurtowych i w konsekwencji utrzymanie cen detalicznych poniżej 5 zł/l.

KK