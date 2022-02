Potężne podwyżki cen paliw. Wrócą do 6 zł/l?

fot. Włodzimierz Wasyluk / / FORUM

Mijający tydzień przyniósł bardzo mocne podwyżki na stacjach paliw. Zdaniem analityków to jeszcze nie koniec zmian w cennikach, które na początku marca mogą doprowadzić ceny z powrotem w pobliże 6 zł/l.

Za nami trzeci z rzędu tydzień rosnących cen paliw. Tym razem podwyżki były bardzo ostre. Średnia cena benzyny bezołowiowej 95 podniosła się o 18 gr/l i wyniosła 5,57 zł/l – wynika z danych BM Reflex. Był to drugi największy tygodniowy wzrost cen po 2004 roku. Mocniejszy wzrost cen odnotowano tylko raz – we wrześniu 2005 roku (o 19 gr/l). Olej napędowy kosztował przeciętnie 5,62 zł/l, a więc o 17 gr/l więcej niż przed tygodniem.

- W skali tygodnia hurtowe ceny benzyny Pb95 wzrosły o 37 gr/l netto, diesla natomiast o 45 gr/l. Paniczna reakcja kierowców i kolejki na stacjach paliw uderzyły w krajową infrastrukturę logistyczną – dzienny wolumen sprzedaży wzrósł nawet 5-krotnie, co niestety zaowocowało brakiem paliw na części stacji. Sytuacja powinna jednak wrócić do normy w ciągu kilku dni, gdyż dostawy ropy naftowej i produktów ropopochodnych do Polski realizowane są zgodnie z harmonogramem – napisali w komentarzu do danych analitycy BM Reflex.

Dodajmy, że był to już trzeci tydzień zdecydowanych podwyżek cen paliw w Polsce. Tydzień temu benzyna podrożała średnio o 8 gr/l, a olej napędowy o 10 gr/l. Natomiast dwa tygodnie temu ceny benzyn i ON wzrosły średnio o 9-10 gr/l. Stało się to po tym, jak 1 lutego byliśmy świadkami najsilniejszego w dziejach III RP tygodniowego spadku cen paliw, co zawdzięczamy obniżeniu stawki VAT z 23% do 8%. Bez tej obniżki już teraz paliwa kosztowałyby znacznie ponad 6 zł/l.

A to dlatego, że ceny hurtowe są rekordowo wysokie i bardzo szybko rosną. 24 lutego PKN Orlen oferował olej napędowy Ekodiesel po rekordowo wysokiej cenie 5 504 zł/m3, czyli po ok. 5,94 zł po dodaniu 8% VAT (akcyza i opłata paliwowa są już uwzględnione w cenie hurtowej). To aż o 48 gr/l drożej niż tydzień temu! Tylko dzisiaj cennik w płockiej rafinerii został podniesiony o 352 zł/m3. Jeśli takie stawki się utrzymają w najbliższych dniach, to ceny ON na wielu stajach znów przekroczą 6 zł/l.

Niewiele lepiej jest w przypadku benzyny. W piątek PKN Orlen sprzedawał benzynę Eurosuper 95 po 5 302 zł/m3, czyli po ok. 5,73 zł/l brutto. To także rekordowo wioska cena netto. Tylko przez ostatni tydzień hurtowa cena brutto wzrosła o 40 gr/l.

Gdyby do obecnych stawek hurtowych „przyłożyć” standardową, 23-procentową, stawkę VAT, to ceny 95-tki na stacjach zbliżałyby się już do 6,50-6,60 zł/l. W przypadku oleju napędowego mówilibyśmy zapewne o cenach rzędu 6,80-6,90 zł/l (przy cenie hurtowej rzędu 6,77 zł/l).

- W piątek rano na większości stacji paliw ceny zbliżają się do średniego poziomu 5,80-5,90 zł/l. Wszystko wskazuje na to, że w perspektywie najbliższych kilku dni za litr benzyny Pb95 oraz oleju napędowego zapłacimy w granicach 5,80-6,20 zł/l w zależności od konkurencji i charakterystyki lokalnego mikrorynku" - napisano w raporcie BM Reflex.

Główną przyczyną niedawnych wzrostów cen paliw są wysokie notowania ropy naftowej. W czwartek po rosyjskiej inwazji na Ukrainę cena ropy Brent podskoczyła z niespełna 95 USD do 102 USD za baryłkę. W piątek w południe czarnym surowcem jednak znów handlowano po ok. 95 USD/bbl. Rynek jest niezwykle zmienny i nie sposób przewidzieć, ile mniej więcej ropa będzie kosztowała za godzinę, a co dopiero w najbliższych dniach.

Na to nakłada się umocnienie dolara i równoczesne osłabienie polskiego złotego. W czwartek dolar kosztował już prawie 4,24 zł i był najdroższy od marca 2020 roku. W piątek wczesnym popołudniem "zielony” był wyceniany na ok. 4,15 zł, czyli wciąż bardzo wysoko. Dla porównania, gdy ropa po raz ostatni kosztowała tyle, co obecnie (czyli jesienią 2014 roku), dolar wyceniany był wówczas na ok. 3,20 zł.

