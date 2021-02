Ceny paliw poszły w górę. Jest najdrożej od blisko roku

fot. Daniel Dmitriew / FORUM

Potwierdziły się przewidywania sprzed tygodnia. Podwyżki w rafineriach przełożyły się na znacznie wyższe ceny na stacjach paliw. Tak drogo nie tankowaliśmy od początku covidowego kryzysu w marcu 2020 roku.

Po krótkotrwałej stabilizacji średnie detaliczne ceny paliw znów poszły ostro w górę. Za litr benzyny Pb95 w pierwszym tygodniu lutego płaciliśmy średnio 4,76 zł, czyli o 5 groszy więcej niż przed tygodniem – wynika z danych BM Reflex. To już o 36 gr/l więcej niż trzy miesiące temu i najwięcej od połowy marca 2020 roku. Średnia cena benzyny Pb98 przekroczyła już 5 zł/l.

/ Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex.

Olej napędowy kosztował przeciętnie 4,74 zł/l, czyli także o 5 gr/l więcej niż tydzień wcześniej. W przypadku tego paliwa mówimy o wzroście średniej ceny detalicznej o 44 gr/l w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni. Aż o 6 gr/l podniosła się średnia cena autogazu, osiągając poziom 2,33 zł/l. Podobnie jak w przypadku benzyny, także ON i LPG są obecnie najdroższe od 11 miesięcy.

Lutowe podwyżki były pokłosiem silnego wzrostu cen paliw w hurcie. Niestety, ostatnie dni przyniosły kontynuację tego trendu. To pochodna coraz wyższych notowań ropy naftowej, które w przypadku ropy Brent przekroczyły już poziom 60 USD za baryłkę i są najwyższe od ponad roku.

12 lutego PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper 95 po 3 737 zł/m3, a więc po ok. 4,60 zł/l po dodaniu VAT-u. To o ponad 3 gr/l drożej niż tydzień temu i już o przeszło 12 gr/l drożej niż pod koniec stycznia. W przypadku oleju napędowego w cenniku płockiej rafinerii widniała kwota 3 838 zł/m3, a więc ok. 4,72 zł/l po doliczeniu VAT-u (akcyza zawarta jest już w cenie hurtowej). To aż o 12 gr/l więcej niż tydzień temu i już o 18 gr/l więcej niż pod koniec stycznia.

Mamy więc do czynienia z sytuacją, gdy hurtowe ceny paliw rosną szybciej niż detaliczne, co przekłada się na redukcję marż właścicieli stacji. W przypadku oleju napędowego implikowana marża detaliczna obniżyła się w pobliże zera. To sygnał, że w nadchodzących dniach powinniśmy oczekiwań kolejnych podwyżek przy dystrybutorach.

- Dla benzyny 95-oktanowej przewidujemy ceny na poziomie 4,68-4,80 zł/l, a średnia cena diesla wynosić może 4,69-4,80 zł/l. Wyraźna zmiana w górę dotyczyć może drożejącego w hurcie autogazu. Przewidywana średnia cena tego paliwa w przyszłym tygodniu wyniesie 2,27-2,35 zł/l – napisali w piątkowym komentarzu analitycy firmy e-petrol.pl.

KK