Ceny paliw nie hamują. 5 zł za litr na liczniku już o krok

fot. nexus 7 / Shutterstock

Za nami kolejny tydzień wyraźnego wzrostu cen na stacjach. W skali kraju już tylko kilka groszy dzieli nas od psychologicznego poziomu 5 złotych za litr paliwa, co widać już w niektórych regionach.

Kolejny piątek nie przynosi dobrych informacji dla kierowców. Podobnie jak tydzień, dwa i trzy tygodnie temu również i dziś musimy donieść o drożejących paliwach.

Jak wynika z danych BM Reflex, litr benzyny bezołowiowej 95 podrożał średnio aż o 11 gr/l do 4,96 zł. To najwyższy poziom od stycznia ubiegłego roku. O tyle samo zdrożał również olej napędowy, którego średnia cena ukształtowała się na poziomie 4,95 zł. Z kolei autogaz podrożał o 5 groszy na litrze do 2,47 zł.

/ Bankier.pl

Był to zatem kolejny tydzień wzrostu cen paliw w Polsce. Przez ostatnie trzy miesiące średnia cena detaliczna benzyny Pb95 podniosła się już o 47 gr/l, oleju napędowego o 55 gr/l, a LPG o 30 gr/l. To przede wszystkim efekt silnego wzrostu notowań ropy naftowej, która w Londynie notowana jest po przeszło 65 USD za baryłkę – czyli o ponad 70 proc. wyżej niż pod koniec października.

Więcej na temat sytuacji na rynku paliw pisaliśmy w artykule „Dlaczego paliwa są najdroższe od roku i ciągle drożeją? Wyjaśniamy”.

Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce 25.02.2021 Pb95 Pb98 ON LPG Średnia krajowa 4,96 5,24 4,95 2,47 Dolnośląskie 5,05 5,33 4,99 2,48 Kujawsko - Pomorskie 5,02 5,37 5 2,52 Lubelskie 4,93 5,14 4,93 2,44 Lubuskie 4,92 5,17 4,87 2,5 Mazowieckie 5,04 5,29 5,01 2,51 Małopolskie 4,94 5,23 4,92 2,47 Opolskie 4,97 5,31 4,96 2,4 Podkarpackie 4,95 5,29 4,99 2,49 Podlaskie 4,97 5,32 5 2,54 Pomorskie 4,86 5,18 4,88 2,47 Śląskie 4,91 5,05 4,89 2,45 Świętokrzyskie 4,98 5,08 4,99 2,45 Warmińsko - Mazurskie 4,99 5,41 4,98 2,5 Wielkopolskie 4,93 5,17 4,94 2,44 Zachodniopomorskie 4,95 5,27 4,97 2,51 Łódzkie 4,89 5,08 4,81 2,4 Źródło: BM Reflex

MZ