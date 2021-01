Ceny paliw najwyższe od 10 miesięcy. Ale przynajmniej przestały rosnąć

fot. nitpicker / Shutterstock

Końcówka stycznia przyniosła stabilizację średnich cen detalicznych benzyny i oleju napędowego. Niemniej jednak tankujemy obecnie najdrożej od marca 2020 roku, a na niektórych stacjach stawki przy dystrybutorach zbliżyły się do 5 zł/l.

Po 10 tygodniach wzrostów średnie krajowe ceny paliw ustabilizowały się na najwyższych poziomach od 10 miesięcy. Za litr benzyny Pb95 płaciliśmy średnio 4,70 zł – wynika z danych BM Reflex. Niemniej jednak to o 30 gr/l więcej niż w połowie listopada.

/ Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex.

Olej napędowy tankowaliśmy przeciętnie po 4,68 zł/l. W przypadku tego paliwa mówimy o wzroście średniej ceny detalicznej o 38 gr/l w ciągu ostatnich 11 tygodni. Znów wyraźnie wzrosły przeciętne stawki autogazu, tym razem o 4 gr/l (po podwyżce o 3 gr/l tydzień wcześniej) do 2,26 zł/l.

Mówimy tu o cenach uśrednionych dla całego kraju. Są jednak województwa, gdzie za litr benzyny bezołowiowej 95 płaci się średnio blisko 4,80 zł (np. Dolny Śląsk, Mazowsze). A to oznacza, że w tych regionach na najdroższych stacjach ceny przekraczają już 4,90 zł.

Nadzieję na zatrzymanie wzrostu cen paliw w najbliższym czasie daje sytuacja na rynku hurtowym. 29 stycznia PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper 95 po 3 637 zł/m3, a więc po ok. 4,48 zł/l po dodaniu VAT-u. To prawie tyle samo tydzień i dwa tygodnie temu, lecz zarazem wciąż o 45 gr/l drożej niż pod koniec października.

W przypadku oleju napędowego w cenniku płockiej rafinerii widniała kwota 3 694 zł/m3, a więc ok. 4,54 zł/l po doliczeniu VAT-u (akcyza zawarta jest już w cenie hurtowej). To o ok. dwa grosze na litrze mniej niż przed tygodniem, lecz wciąż o 58 gr/l więcej niż pod koniec października.

KK