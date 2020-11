Ceny paliw na stacjach lekko w dół. Podwyżki w rafineriach

fot. LightField Studios / Shutterstock

Mijający tydzień przyniósł kilkugroszowe spadki średnich detalicznych cen oleju napędowego i benzyny. Korekcie cenników w detalu towarzyszyły podwyżki w rafineriach, które mogą uniemożliwić dalsze obniżki przy dystrybutorach.

W drugim tygodniu listopada średnia cena detaliczna benzyny Pb95 wyniosła 4,40 zł/l i byłą o 4 gr/l niższa niż tydzień wcześniej – wynika z danych BM Reflex. Olej napędowy potaniał o 3 gr/l, osiągając przeciętną cenę 4,30 zł/l. Przeciętna cena detaliczna autogazu obniżyła się o 1 gr/l, do 2,10 zł/l.

/ Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex.

Od początku października obserwowaliśmy niewielkie spadki średnich detalicznych cen paliw w Polsce. Była to słaba i opóźniona w czasie reakcja na wyraźne spadki stawek hurtowych, jakie miały miejsce jeszcze we wrześniu. Obecnie przeciętne ceny ON i Pb95 są o ok. 10 gr/l niższe, niż kilka tygodni temu.

Jednakże trend spadkowy może się wkrótce zakończyć. A to za sprawą droższej ropy, która w ostatnich dwóch tygodniach doprowadziła do podwyżek cen gotowych paliw w polskich rafineriach. 13 listopada PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper95 po 3 327 zł/m3, co po doliczeniu VAT-u (akcyza zawarta jest już w cenie hurtowej) daje ok. 4,09 zł/l. To o ok. 6 gr/l więcej niż tydzień wcześniej i już o 8 gr/l więcej niż na początku listopada. Niemniej jednak implikowana przeciętna marża detaliczna wciąż pozostaje na relatywnie wysokim poziomie 31 gr/l.

/ Bankier.pl na podstawie danych PKN Orlen i BM Reflex.

Z punktu widzenia konsumentów znacznie gorzej wygląda sytuacja w przypadku oleju napędowego. ON w płockiej rafinerii można dziś kupić za 3355 zł/m3, czyli ok. 4,13 zł/l brutto. A to już o ok. 11 gr/l drożej, niż tydzień wcześniej i tylko 17 gr/l poniżej średniej ceny detalicznej. W takiej sytuacji dalsza przecena „diesla” na stacjach paliw w najbliższych dniach wydaje się mało prawdopodobna.

KK