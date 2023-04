Paliwa na majówkę będą nieco tańsze. Jednak to nie prezent od prezesa Obajtka

Obserwowany od połowy kwietnia spadek cen hurtowych wreszcie znalazł przełożenie na ceny przy dystrybutorach. Na tegoroczną majówkę wyruszymy, korzystając z wyraźnie tańszego oleju napędowego oraz nieco niższych cen benzyny i LPG.

fot. Vladyslav Starozhylov / / Shutterstock

Średnia krajowa cena oleju napędowego w tym tygodniu wyniosła 6,41 zł/l i była aż o 25 grosze na litrze niższa niż tydzień wcześniej – wynika z danych BM Reflex. Od początku lutego paliwo to potaniało o 1,25 zł na litrze i obecnie jest najtańsze od przełomu lutego i marca 2022 roku.

Przeciętna detaliczna cena benzyny Pb95 obniżyła się o 14 gr/l do poziomu 6,66 zł/l. W rezultacie benzyna, która jeszcze tydzień temu była najdroższa od października, teraz jest najtańsza od stycznia. Mimo to różnica pomiędzy średnią ceną benzyny i ON powiększyła się z 14 gr do 25 gr i jest największa od czerwca 2022 roku. Przypomnijmy tylko, że jeszcze w grudniu i listopadzie to diesel był rekordowo drogi względem benzyny. Średnia krajowa cena autogazu obniżyła się o trzy grosze na litrze do 3,05 zł/l. To najniższa średnia cena od stycznia.

Benzyna Pb95 jest obecnie o 11 gr/l (1,7%) droższa niż rok temu. Natomiast olej napędowy tankujemy o 90 gr/l (12,3%) taniej niż pod koniec kwietnia 2022 r. LPG przez ostatnie 12 miesięcy potaniał o 16,4%, co przekłada się na obniżkę rzędu 60 gr/l. Nadal ceny paliw w Polsce pozostają bardzo wysokie. Przed marcem ’22 benzyna Pb95 i ON nigdy nie kosztowały więcej niż ok. 6 zł/l.

Tańsze paliwa nie są prezentem od prezesa Obajtka

W czwartek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek publicznie zapowiadał obniżki cen paliw na majówkę. Stacje Orlenu miały obniżyć ceny benzyny o 8 gr/l, a oleju napędowego o 12 gr/l. Ta „promocja” nie wynika jednak z dobroci serca prezesa Obajtka, lecz z wyraźnego spadku notowań paliw na światowych giełdach oraz umocnienia złotego względem dolara amerykańskiego. W środę dolar był najtańszy od wybuchu wojny na Ukrainie.

Ponadto od połowy kwietnia obserwujemy spadki cen paliw na światowych giełdach. Kontrakty terminowe na benzynę w Nowym Jorku wyceniane są na 2,50 USD/galon – czyli najniżej od miesiąca i o prawie 14% niżej niż przed Wielkanocą. Z kolei tona oleju napędowego na londyńskim parkiecie wyceniana jest na ok. 683 USD – a więc najniżej od stycznia 2022 roku.

Te ruchy na rynkach światowych były widoczne w polskich cenach hurtowych już kilka dni temu. 28 kwietnia PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper95 po cenie 5 131 zł/m3, a więc ok. 6,31 zł po doliczeniu VAT-u (akcyza i inne parapodatki są już wliczone w cenę hurtową netto). To o 17 gr/l taniej niż tydzień temu oraz o 41 gr/l taniej niż dwa tygodnie temu. Widać zatem, że ceny w hurcie spadają znacznie szybciej niż w detalu, co buduje marże operatorów stacji i pozwala na istotne obniżki cen.

Podobnie ma się sprawa w przypadku oleju napędowego. W piątkowym cenniku płockiej rafinerii Ekodiesel figurował po 4 916 zł/m3, a więc ok. 6,05 zł/l brutto. To najniższa cena hurtowa od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tylko przez ostatni tydzień ON w hurcie potaniał o 20 gr/l. Natomiast przez ostatnie trzy miesiące hurtowe ceny „diesla” spadły o 1,60 zł/l, a detaliczne tylko o 1,24 zł/l.

Krzywda VAT-owska

Pamiętajmy przy tym, że 1 stycznia przywrócono w Polsce „stare” stawki VAT (co oznaczało ich podniesienie z 8% do 23%) oraz akcyzy na paliwa. Jednakże ze względu na „specyficzną” politykę cenową PKN Orlen (który w grudniu utrzymywał sztucznie zawyżone ceny, aby nie podnosić ich gwałtownie od 1 stycznia) przy dystrybutorach nie dało się zauważyć bezpośredniego efektu wyższych podatków.

Niemniej jednak w dłuższym terminie ceny detaliczne paliw dostosowały się do 23-procentowego VAT-u i finalnie płacimy za tankowanie więcej, niż gdyby nadal obowiązywała stawka 8%. Teoretycznie przy 8-procentowym Vacie litr benzyny mógłby teraz kosztować ok. 5,80 zł, a oleju napędowego ok. 5,50 zł.