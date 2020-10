Ceny paliw lekko w dół. „Diesel” drożeje w hurcie

fot. Mark Nazh / Shutterstock

Mijający tydzień przyniósł kontynuację tendencji spadkowej średnich cen na polskich stacjach paliw. Nieznacznie potaniała benzyna oraz olej napędowy. Podrożał za to autogaz. W tle majaczą jednak wzrosty hurtowych notowań oleju napędowego.

Tydzień temu pisaliśmy o długo oczekiwanych obniżkach cen przy dystrybutorach. Kończący się tydzień przyniósł dalsze korekty cenników. Średnia cena detaliczna benzyny Pb95 wyniosła 4,43 zł/l i była o 3 gr/l niższa niż tydzień wcześniej – wynika z danych BM Reflex. Olej napędowy tankowaliśmy średnio po 4,30 zł/l, czyli o 5 gr/l taniej niż przed tygodniem. Po raz pierwszy od maja odnotowaliśmy dwa tygodnie z rzędu spadku cen detalicznych. Średnia detaliczna cena LPG podniosła się za to o 4 gr/l do 2,05 zł/l.

/ Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex.

Wciąż też mówimy o cenach wyraźnie niższych niż rok temu. W połowie października 2019 roku benzyna była przeciętnie droższa o 51 gr/l. Natomiast za olej napędowy płaciliśmy o 65 gr/l więcej niż obecnie. Droższy niż rok temu jest za to autogaz, przeciętnie o 8 gr/l.

W przypadku benzyny zaobserwowaliśmy też spadek cen w hurcie. 16 października PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper95 po 3 444 zł/m3, co po doliczeniu VAT-u (akcyza zawarta jest już w cenie hurtowej) daje ok. 4,24 zł/l. To o 5 gr/l taniej niż tydzień temu. Równocześnie nie jest to poziom, który pozwalałby oczekiwać dalszego spadku cen na stacjach.

Równocześnie o ok. 2 gr/l wzrosły hurtowe ceny oleju napędowego, który w płockiej rafinerii jest dziś oferowany po 3 301 zł/m3, czyli po ok. 4,06 zł/l. Przez ostatni miesiąc hurtowa cena ON podniosła się o 10 gr/l, co jednak zostało zamortyzowane przez kompresję marż detalistów. Nadwyżka nad średnią ceną przy dystrybutorze a ceną ofertową PKN Orlen w przypadku ON zmalała do 24 gr/l wobec 45 gr/l obserwowanych w połowie września.

KK