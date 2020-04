Ceny paliw. Bariera 4 zł/l wciąż nieprzełamana

Mimo że ceny ropy naftowej szorują po wieloletnich minimach, to średnie ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego w Polsce wciąż przekraczają poziom 4 zł za litr. „Winne” temu są: słaby złoty oraz podwyższone marże jednostkowe detalistów.

Z tygodnia na tydzień ceny na stacjach paliw spadają coraz wolniej. W mijającym tygodniu średnia detaliczna cena benzyny bezołowiowej 95 obniżyła się o 5 gr/l, do 4,07 zł/l – wynika z danych BM Reflex. Dla porównania, w poprzednich tygodniach obniżki wynosiły odpowiednio 8 gr, 11 gr, 21 gr, i 22 gr na litrze. I choć tankujemy benzynę najtaniej od 4 lat, to średnia cena detaliczna wciąż nie może zejść poniżej bariery 4 zł/l tak, jak to miało miejsce w lutym i marcu 2016 roku.

Jeszcze bardziej „uparte” są ceny oleju napędowego, który średnio w Polsce kosztował w tym tygodniu 4,19 zł/l. To o 4 grosze mniej niż tydzień wcześniej i najmniej od lipca 2017 roku. I równocześnie wciąż znacznie więcej niż w lutym 2016 roku, gdy „diesla” tankowaliśmy przeciętnie za 3,70-3,90 zł/l. Średnia krajowa cena autogazu wyniosła 1,81 zł/l i byłą o 4 gr/l niższa niż tydzień wcześniej.

Tymczasem ropa Brent kosztuje obecnie ok. 28 USD za baryłkę, a więc praktycznie tyle samo co w dołku odnotowanym w styczniu 2016 r. (27,16 USD). Inna jest jednak sytuacja na rynku walutowym, gdzie sile dolara (wobec euro) towarzyszy nienotowana od dekady słabość złotego. W rezultacie przez poprzednie dwa tygodnie ceny ropy Brent wyrażone w polskiej walucie były o 10-20% wyższe od minimum sprzed 4 lat. Dopiero po Wielkanocy koszt zakupu surowca wyrażony w PLN osiągnął poziom ze stycznia ’16.

Drugim problemem są wysokie marże detaliczne – zwłaszcza w przypadku benzyny. 16 kwietnia PKN Orlen sprzedawał benzynę Eurosuper95 po 2831 zł/m, co po doliczeniu VAT-u daje ok. 3,48 zł/l. Czyli o 59 gr/l poniżej średniej ceny detalicznej. Olej napędowy w płockiej rafinerii można było kupić za 3080 zł/m, a więc brutto po 3,79 zł/l. To o 40 groszy na litrze poniżej średniej ceny w detalu. Wysokie marże jednostkowe (zwłaszcza w przypadku benzyny) można tłumaczyć spadkiem wolumenu sprzedaży, co utrudnia pokrycie kosztów stałych funkcjonowania stacji paliw.

Niemniej jednak nie brakuje stacji, które sprzedają paliwa w cenach poniżej 4 zł/l. Przykładowo, we Wrocławiu bez problemu można zatankować benzynę po mniej niż 3,80 zł/l. Przynajmniej kilka stacji oferuje olej napędowy po cenach z trójką z przodu. Nie jest to tylko fenomen wrocławski. Istnieją województwa, gdzie średnia cena benzyny zeszła już poniżej 4 zł/l . Tak jest m.in. w woj. śląskim, małopolskim czy świętokrzyskim.

Zdaniem ekspertów z firmy e-petrol w nadchodzącym tygodniu należy spodziewać się dalszego spadku średnich cen paliw. Prognoza zakłada benzynę 95-oktanową przeciętnie po 3,87-4,04 zł/l, olej napędowy po 4,05-4,18 zł/l oraz autogaz po 1,77-1,84 zł/l.

KK