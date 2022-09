W tych miastach najem najmocniej poturbował lokatorów. Stawki najmu na koniec lata

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

Choć od wiosny oczekiwania chcących wynająć mieszkanie rosną w sposób drastyczny, przekładając się na kilkudziesięcioprocentowe wzrosty w skali roku, to w relacji do ostatnich wakacji przed wybuchem pandemii można zauważyć znacznie większe cenowe rozwarstwienie – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.

Zależność ta była szczególnie widoczna w przypadku mieszkań większych niż 38-metrowe. Choć i w ich przypadku (38-60 mkw.) można było znaleźć miasta, w których w sierpniu 2022 r. oczekiwano o ponad 30 proc. więcej niż w sierpniu 2019 r.

Średnie ceny ofertowe na rynku najmu w wybranych miastach – sierpień 2022 r. Miasto Metraż Średnia cena [w zł/m-c] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Zmiana względem sierpnia 2019 [w proc.] Bydgoszcz 0-38 1 559 +5,3 +26,5 +27,1 38-60 1 889 +4,5 +22,3 +16,5 60-90 2 495 +1,3 +20,7 +6,9 Gdańsk 0-38 2 567 -0,4 +43,1 +36,4 38-60 3 095 +2,9 +32,5 +27,9 60-90 4 133 +3,4 +39,3 +20,5 Katowice 0-38 1 617 +2,5 +27,1 +34,5 38-60 2 174 +2,0 +20,4 +16,9 60-90 2 734 -5,3 +9,7 +10,6 Kraków 0-38 2 231 +4,3 +47,7 +34,2 38-60 2 841 +4,3 +48,6 +36,1 60-90 3 708 +4,3 +36,3 +30,8 Lublin 0-38 1 878 +0,8 +27,1 +29,3 38-60 2 179 -0,4 +13,8 +8,4 60-90 2 514 -1,7 +12,0 +1,2 Łódź 0-38 1 641 -2,1 +33,5 +41,8 38-60 2 166 -0,7 +23,2 +26,2 60-90 2 883 -3,3 +30,8 +23,3 Poznań 0-38 1 841 +3,7 +33,3 +31,0 38-60 2 378 +2,1 +28,1 +27,6 60-90 2 805 +2,1 +27,2 +10,0 Szczecin 0-38 2 010 +3,3 +26,7 +38,0 38-60 2 445 +4,8 +24,1 +30,7 60-90 3 059 +0,9 +24,1 +15,7 Warszawa 0-38 2 680 +5,1 +36,0 +26,0 38-60 3 469 +3,2 +29,4 +18,2 60-90 5 211 +2,5 +28,7 +15,9 Wrocław 0-38 2 458 +3,7 +42,7 +42,0 38-60 3 026 +2,8 +39,6 +37,0 60-90 3 853 +5,2 +43,8 +32,0 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Sytuacja taka miała miejsce m.in. we Wrocławiu i Krakowie. W obu miastach wzrost średniej ceny ofertowej względem sierpnia 2021 r. był jednak jeszcze wyższy i wyniósł odpowiednio 39,6 proc. i 48,6 proc.

Na drugim biegunie znalazł się Lublin, gdzie w sierpniu 2022 r. oczekiwano średnio o 8 proc. więcej niż przed pandemią i o 14 proc. więcej niż przed rokiem.

Mniej skorzy do podwyżek byli oferujący na wynajem mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. W ich przypadku średnia stawka ofertowa w relacji do sierpnia 2019 r. wzrosła o 1 proc. W tym czasie średnie oczekiwania wynajmujących we Wrocławiu wzrosły o 32 proc., a w Krakowie o niespełna 31 proc.

Wpływ na mniej okazałe wzrosty w ujęciu trzyletnim niż rocznym miał w szczególności wybuch pandemii koronawirusa i spadki obserwowane w ogłoszeniach najmu w szczególności w 2020 r. i na początku 2021 r.

Podwyżki stawek wpisywanych w ogłoszeniach, które trwają od marca 2022 r., a które łączyć trzeba z inwazją Rosji na Ukrainę i napływem do Polski uchodźców, sprawiły jednak, że w większości analizowanych miast średnie oczekiwania wynajmujących mniejsze mieszkania (38-60 mkw.) znajdują się obecnie na podobnym lub wyższym poziomie niż przed rokiem średnie kwoty oczekiwane za większe lokale (60-90 mkw.)