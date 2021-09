Najem drożeje w ofertach przez rosnący popyt. Nowy raport Bankier.pl i Otodom

fot. Pawel Szadkowski / /

Rosnący popyt na rynku najmu - zwłaszcza ze strony studentów to jedna z przyczyn trwających od kilku miesięcy wzrostów średnich stawek ofertowych odstępnego - wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. Najłatwiej o przeceny mają szukający dużych mieszkań o powierzchni przekraczającej 60 mkw.

Sierpień był czwartym miesiącem z rzędu, w którym dominowały wzrosty średnich cen ofertowych odstępnego. Choć wciąż łatwo można znaleźć stawki niższe niż przed rokiem, w porównaniu z wiosną, gdy zakończył się okres gremialnych spadków, oczekiwania wynajmujących wzrosły nawet o 8 proc.

Najłatwiej w odnalezieniu promocji wciąż mają szukający dużych – ponad 60-metrowych mieszkań, a więc takich, na które popyt jest mniejszy. W sierpniu mieliśmy do czynienia z 7-procentową obniżką w relacji miesięcznej w Gdańsku. To pierwszy spadek średniej kwoty wpisywanej w ogłoszeniach w stolicy woj. pomorskiego od stycznia 2021 r. Średnia stawka ofertowa w Gdańsku ponownie zbliżyła się tym samym do poziomu 3 tys. zł/m-c. Po raz pierwszy od wielu miesięcy duże mieszkania oferowane na wynajem w Gdańsku były wyceniane niżej od takich samych metraży dostępnych w Krakowie.

Średnie ceny ofertowe na rynku najmu w wybranych miastach – sierpień 2021 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/m-c] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż Średnia cena [w zł/m-c] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Bydgoszcz 1562 0,0 -3,2 0-38 1265 +3,4 +9,6 38-60 1621 +1,1 +3,6 60-90 2277 +0,3 +7,3 Gdańsk 2374 -2,7 -2,6 0-38 1837 -2,1 +4,6 38-60 2374 -1,8 +4,5 60-90 3023 -6,7 -4,5 Katowice 1721 +0,6 -6,1 0-38 1221 +1,0 -0,6 38-60 1838 -3,2 -1,0 60-90 2527 +1,4 +1,1 Kraków 2043 +0,4 -7,4 0-38 1527 +1,3 -1,5 38-60 1986 +1,1 -1,4 60-90 3057 +2,9 +7,9 Lublin 1936 +0,8 -4,2 0-38 1495 +2,2 +10,0 38-60 1974 +0,3 +5,8 60-90 2402 -1,3 +2,6 Łódź 1662 -0,4 -3,3 0-38 1229 +1,5 +1,4 38-60 1766 +0,1 +2,5 60-90 2322 -14,6 -6,5 Poznań 1750 +1,6 -2,1 0-38 1367 +1,9 -1,4 38-60 1884 +3,5 +4,8 60-90 2265 +3,8 -3,1 Szczecin 1999 -0,8 -3,1 0-38 1677 +3,3 +14,5 38-60 2001 +1,3 +1,5 60-90 2735 -0,8 +5,1 Warszawa 3504 +1,4 -4,7 0-38 2003 +1,8 -3,8 38-60 2796 +1,7 +2,3 60-90 4432 -0,1 +5,7 Wrocław 2188 +1,1 -2,8 0-38 1736 +2,6 +5,7 38-60 2254 +1,3 +7,2 60-90 2816 +0,3 -2,8 *zmiana średniej stawki dla miasta uwzględnia także średnie ceny ofertowe mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Względem poprzednich miesięcy na sile przybrały za to podwyżki średnich stawek dyktowanych za wynajem kawalerek o powierzchni do 38 mkw. Wzrosty w relacji miesięcznej wahały się od 1 proc. w Katowicach, przez ponad 2 proc. we Wrocławiu po ponad 3 proc. w Bydgoszczy i Szczecinie. Podwyżki obserwowane także w poprzednich miesiącach sprawiły, że w relacji rocznej w kilku miastach średnie kwoty wpisywane w ogłoszeniach dotyczących wynajmu kawalerek wzrosły o blisko 10 proc. (Lublin i Bydgoszcz) lub blisko 15 proc. (Szczecin).

Tak znaczące podwyżki nie dotknęły jednak największych rynków najmu. W Warszawie, Krakowie i Wrocławiu średnie stawki ofertowe wciąż są nawet niższe niż przed rokiem. W stolicy po raz pierwszy od września 2020 r. oczekiwano jednak średnio powyżej 2 tys. zł/m-c.

Popyt wśród studentów winduje stawki

Najbardziej zdominowane przez podwyżki w relacji rocznej były jednak najpopularniejsze mieszkania o powierzchni od 38 do 60 mkw. Wśród dziesięciu największych polskich miast wzrost przeciętnych oczekiwań wynajmujących zanotowano w ośmiu. Najmocniej względem sierpnia 2020 r. skoczyła wycena odstępnego we Wrocławiu (7,2 proc. r/r), co nominalnie przełożyło się na odstępne wyższe średnio o 151 zł/m-c.

Na rosnące ceny ofertowe odstępnego wpływ ma przede wszystkim rosnący popyt na rynku najmu. Jak wynika z danych Otodom, w lipcu wzrost zainteresowania ofertami najmu w Krakowie w relacji miesięcznej wyniósł 40 proc. W Poznaniu liczba zapytań w relacji do czerwca wzrosła o 32 proc., a w Warszawie o 20 proc.

– Wśród najważniejszych miast akademickich w Polsce najwięcej zapytań dotyczy mieszkań na wynajem w Warszawie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w lipcu poprzedniego roku podobnych zapytań było średnio o 18 proc. mniej, co pokazuje, w jakim stopniu nauka zdalna wpłynęła na rynek nieruchomości – zauważa Jarosław Krawczyk z serwisu Otodom.pl.

Do szybujących cen w ogłoszeniach sprzedaży wciąż daleko

Sytuacja na rynku najmu powoli zaczyna wpisywać się w trend obserwowany także na rynku sprzedaży mieszkań, gdzie od wielu miesięcy mamy do czynienia z przewagą wzrostów. Średnim stawkom ofertowym odstępnego wciąż jednak daleko do oczekiwań deweloperów i sprzedających mieszkania z drugiej ręki. Przynajmniej jeśli spojrzymy na nie w perspektywie ostatniego roku. O ile na rynku najmu wciąż można znaleźć kwot niższe od obserwowanych przed rokiem, o tym na rynku pierwotnym i wtórnym nierzadko mamy do czynienia z dwucyfrowymi podwyżkami, a za względną stabilizację uznać można wzrosty nieprzekraczające w skali roku 5 proc.