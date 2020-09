Spadek cen ofertowych najmu coraz głębszy. Nowy raport Bankier.pl i Otodom

fot. Bankier.pl /

Choć w poprzednich latach sierpień przynosił podwyżkę oczekiwań wynajmujących mieszkania, tegoroczny pogłębił notowaną przez całe wakacje obniżkę stawek ofertowych – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. W ciągu roku stawki spadają już nawet o 18 proc.

Najmocniej względem lipca – o ok. 2,5 proc. – średnie stawki ofertowe odstępnego obniżyły się w Krakowie, gdzie oczekiwano średnio 2207 zł/m-c, Gdańsku (średnio 2437 zł/m-c) oraz Łodzi (średnio 1718 zł/m-c).

Średnie ceny wynajmu w wybranych miastach we wrześniu 2020 r. Miasto Metraż [mkw.] Średnia cena [zł/m-c] Średnia cena dla miasta [zł/m-c] Bydgoszcz 0-38 1154 1614 38-60 1564 60-90 2123 Gdańsk 0-38 1757 2437 38-60 2271 60-90 3167 Katowice 0-38 1228 1832 38-60 1856 60-90 2500 Kraków 0-38 1551 2207 38-60 2015 60-90 2834 Lublin 0-38 1359 2020 38-60 1866 60-90 2341 Łódź 0-38 1212 1718 38-60 1723 60-90 2484 Poznań 0-38 1386 1788 38-60 1797 60-90 2338 Szczecin 0-38 1465 2062 38-60 1972 60-90 2602 Warszawa 0-38 2082 3676 38-60 2733 60-90 4192 Wrocław 0-38 1642 2250 38-60 2103 60-90 2896 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

O ponad 1 proc. w relacji do lipca obniżyły się także średnie ceny dyktowane przez wynajmujących mieszkania we Wrocławiu (średnio 2250 zł/m-c) oraz Lublinie (średnio 2020 zł/m-c), gdzie średnia kwota wpisywana w ogłoszeniach dotyczących najmu mieszkań spada nieprzerwanie od kwietnia.

Miastem z najstabilniejszymi średnimi stawkami odstępnego okazała się w sierpniu Warszawa, gdzie oczekiwano średnio 3676 zł/m-c (-0,1 proc. m/m).

O ok. 1 proc. w górę oczekiwania wynajmujących powędrowały za to w Poznaniu (średnio 1788 zł/m-c) i Bydgoszczy (średnio 1614 zł/m-c), a o 0,3 proc. w Szczecinie (średnio 2062 zł/m-c).

Najgłębsza przecena dotknęła najmniejsze mieszkania o powierzchni do 38 mkw. Te oferowane w Lublinie przeceniono względem lipca średnio o 5,9 (średnio 1359 zł/m-c). Na pierwszy plan wybiła się także obniżka odstępnego w Katowicach (-3,6 proc. m/m i średnio 1228 zł/m-c). Na drugim biegunie znalazły się z kolei kawalerki w Poznaniu (+3,4 proc. m/m i średnio 1386 zł/m-c).

W górę (o ok. 1 proc.) względem lipca poszła także wycena odstępnego w przypadku kawalerek położonych w trzech najdroższych pod tym względem miastach. W Warszawie wynajmujący mieszkania o powierzchni do 38 mkw. oczekiwali w sierpniu średnio 2082 zł (+0,9 proc. m/m), w Gdańsku tego typu metraże wyceniano średnio na 1757 zł/m-c (+1,3 proc. m/m), a we Wrocławiu średnio na 1642 zł/m-c (+1,1 proc. m/m).

Powszechniej obniżki w sierpniu stosowali wynajmujący większe mieszkania o powierzchni od 38 do 60 mkw. Najmocniej swoje oczekiwania obniżyli właściciele tego typu lokali usytuowanych w Lublinie, gdzie średnia cena ofertowa w relacji do lipca spadła o 2,7 proc. (średnio 1866 zł/m-c). W zgoła odmiennej sytuacji znaleźli się szukający mieszkań na wynajem w Szczecinie, gdzie wycena lokali o powierzchni od 38 do 60 mkw. w ciągu miesiąca wzrosła o 4,7 proc. i zbliżyła się do poziomu 2000 zł/m-c, który notowany jest w Krakowie.

Większe podwyżki odnotowano w sierpniu w przypadku dużych mieszkań (60-90 mkw.). Lokale tego typu oferowane w Katowicach były wyceniane średnio na 2500 zł/m-c (+4,6 proc. m/m), a w Łodzi średnio na 2484 zł/m-c (+4,5 proc. m/m).

Stabilnie na tym tle prezentowały się w sierpniu średnie ceny odstępnego w Warszawie (średnio 4192 zł/m-c), Wrocławiu (średnio 2896 zł/m-c) oraz Krakowie (średnio 2894 zł/m-c). W porównaniu do lipca wzrosły one o 0,2 proc., a nominalnie od 5 do 10 zł/m-c.

W drugim najdroższym mieście – Gdańsku – duże mieszkania na wynajem wyceniano średnio na 3167 zł/m-c – o 0,8 proc. wyżej niż w lipcu.

Trwająca od początku 2020 r. korekta średnich stawek odstępnego sprawiła, że w relacji rocznej średnie ceny ofertowe są niższe nawet o kilkanaście procent. Najmocniej – średnio o 18 proc. – w relacji do sierpnia 2019 r. obniżyły się oczekiwania wynajmujących mieszkania w Warszawie. Nominalnie obniżka wyniosła średnio 805 zł/m-c. W stolicy najmocniej obniżyła się wycena największych mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. Metraże poddane analizie (0-38 mkw., 38-60 mkw. i 60-90 mkw.) były w sierpniu wyceniane średnio od 2,1 do 6,9 proc. niżej niż przed rokiem.

W tym samym czasie o 14,1 proc. obniżyła się średnia kwota wpisywana w ogłoszeniach wynajmu mieszkań położonych w Bydgoszczy, a o blisko 10 proc. swoje oczekiwania obniżyli wynajmujący mieszkania w Poznaniu, Lublinie i Gdańsku.

Spośród dziesięciu największych polskich miast średnia stawka powędrowała w górę jedynie w Szczecinie i Katowicach. Roczny wzrost wahał się jednak od 0,4 proc. do 1,2 proc.

Przyglądając się średnim stawkom odstępnego poszczególnych metraży, można wyciągnąć wniosek, że im większe mieszkanie, tym większa roczna obniżka.

Lokale o powierzchni od 60 do 90 mkw. najmocniej przeceniono w Bydgoszczy (-9,1 proc. r/r i średnio 2123 zł/m-c) oraz Poznaniu (-8,3 proc. r/r i średnio 2338 zł/m-c). Wycena mniejszych mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw. najmocniej obniżyła się w Lublinie (-7,2 proc. r/r i średnio 1866 zł/m-c) oraz w Warszawie (-6,9 proc. r/r) i średnio 2733 zł/m-c). Z kolei wynajmujący kawalerki (do 38 mkw.) swoje żądania najmocniej obniżyli w Krakowie (-6,7 proc. r/r i średnio 1551 zł/m-c) oraz w Gdańsku (-6,6 proc. r/r i średnio 1757 zł/m-c).

W każdym z analizowanych metraży można było jednak znaleźć miasto, które wyróżniło się na tym tle. Prym w tym względzie wiodła Łódź. O 4,8 proc. w ciągu roku podnieśli swoje oczekiwania wynajmujący kawalerki (średnio 1212 zł/m-c), a o 6,2 proc. mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. (średnio 2484 zł/m-c). Z kolei o 5,5 proc. wzrosła w tym czasie wycena mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw. w Szczecinie, za które oczekiwano średnio 1972 zł/m-c).