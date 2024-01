Najem małych mieszkań w górę po jesiennej przerwie. W Warszawie pękło 3000 zł/m-c za kawalerkę

Po jesiennych obniżkach w grudniu 2023 r. średnie ceny ofertowe mieszkań przeznaczonych na wynajem ponownie zaczęły rosnąć – wynika z danych Otodom Analytics. W Warszawie po raz pierwszy za najmniejsze mieszkania oczekiwano średnio więcej niż 3 tys. zł/m-c.

fot. Zastolskiy Victor / / Shutterstock

Odwrotnie do stawek spadła liczba nowych ogłoszeń dotyczących najmu mieszkań. Zgodnie z danymi Otodom Analytics do oferty trafiło 12,5 tys. lokali – o 23 proc. mniej niż w listopadzie i najmniej w całym 2023 r. Pod koniec grudnia 2023 r. wynajmujący oferowali jednak o 52 proc. więcej mieszkań (22,7 tys.) niż w analogicznym okresie 2022 r. Większość oferty (59 proc.) stanowiły lokale o powierzchni do 50 mkw.

Po kilkudziesięcioprocentowych wzrostach średnich cen ofertowych w 2022 r., na które największy wpływ miał wybuch wojny na Ukrainie oraz napływ ukraińskich uchodźców na polski rynek najmu, 2023 r. stał pod znakiem stabilizacji, choć odbywającej się na szczytach.

Średnie ceny ofertowe najmu w wybranych miastach w grudniu 2023 r. Miasto Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/m-c] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Warszawa 0 – 40 3020 +0,8 +5,6 40 – 59 3884 +0,1 +1,6 60 – 89 5822 -0,7 +7,4 90+ 11 054 +0,7 +2,4 Gdynia 0 – 40 2125 +1,0 +3,7 40 – 59 2734 +0,7 +2,7 60 – 89 3856 -1,0 +10,0 90+ 5382 -0,6 +0,9 Kraków 0 – 40 2437 -0,2 +1,6 40 – 59 3057 -0,5 +0,8 60 – 89 4196 +0,2 +4,2 90+ 5655 -1,2 +8,0 Gdańsk 0 – 40 2456 0,0 +2,0 40 – 59 2986 +0,1 +3,9 60 – 89 4121 -1,4 -2,4 90+ 5461 +0,3 -1,9 Szczecin 0 – 40 2088 +1,1 -1,9 40 – 59 2601 +1,7 +4,2 60 – 89 3427 +1,8 +6,0 90+ 4318 +2,0 +8,8 Wrocław 0 – 40 2391 +0,8 -4,7 40 – 59 2950 -0,4 -3,0 60 – 89 3822 -1,2 -5,3 90+ 6139 +3,2 +3,4 Katowice 0 – 40 1809 +1,8 +0,9 40 – 59 2330 +0,8 +2,1 60 – 89 3308 +2,2 +13,0 90+ 3895 -1,0 +7,7 Poznań 0 – 40 2000 +0,7 +1,7 40 – 59 2491 +0,9 +0,9 60 – 89 3197 +0,4 +2,7 90+ 4031 +4,4 +9,5 Lublin 0 – 40 2045 -0,2 +4,8 40 – 59 2496 +3,3 +4,5 60 – 89 2941 +2,1 +3,6 90+ 3413 +0,6 +13,9 Łódź 0 – 40 1685 +2,6 -5,8 40 – 59 2162 +1,4 -4,6 60 – 89 2732 +0,1 -12,6 90+ 3697 +5,5 -11,7 Bydgoszcz 0 – 40 1614 -0,2 -3,0 40 – 59 2032 +2,2 +4,9 60 – 89 2613 +0,7 +0,7 90+ 3336 +3,7 -3,1 Źródło: Otodom Analytics

Najstabilniej kształtowały się przeciętne oczekiwania wynajmujących mniejsze mieszkania. W przypadku mieszkań o powierzchni poniżej 40 mkw. najmocniejszy wzrost średniej ceny ofertowej (+5,6 proc. r/r) względem grudnia 2022 r. zanotowano w Warszawie. Stolica była najbardziej odporna na korekty obserwowane na rynku najmu kawalerek zarówno wiosną, jak i jesienią.

Tym samym w grudniu 2023 r. za najmniejsze mieszkania oczekiwano w Warszawie po raz pierwszy przeciętnie powyżej 3 tys. zł/mkw.

Wśród największych polskich miast nie brakowało jednak takich, w których średnie oczekiwania wynajmujących obniżyły się w ciągu roku. O blisko 6 proc. względem grudnia 2022 r. obniżyła się przeciętna wycena najmniejszych mieszkań w Łodzi (pomimo wzrostu o 2,6 proc. m/m w grudniu), o 4,7 proc. spadła średnia cena ofertowa notowana we Wrocławiu, z kolei o blisko 2 proc. zmniejszyły się przeciętne oczekiwania wynajmujących w Szczecinie.

W tych trzech miastach, obok Lublina, zanotowano także najmniejszy wzrost średniej ceny ofertowej w ujęciu dwuletnim, a więc obejmującym horyzontem wybuch wojny na Ukrainie i napływ nad Wisłę i Odrę ukraińskich uchodźców. Wzrosty te wyniosły odpowiednio 23,4 proc. (Łódź), 23,8 proc. (Wrocław) oraz 18,5 proc. (Szczecin).

Równie stabilnie w 2023 r. kształtowała się przeciętna wycena większych mieszkań o powierzchni od 40 do 59 mkw. W żadnym z analizowanych miast nie zanotowano wzrostu, który w ujęciu rocznym przekroczyłby 5 proc.

Większe wahania miały miejsce w ogłoszeniach najmu mieszkań o powierzchni od 60 do 89 mkw. To jednak wśród tego typu lokali najłatwiej można było znaleźć w grudniu obniżki stawek w ujęciu miesięcznym. Korekta w dalszym ciągu trwała m.in. w Warszawie, gdzie średnia cena ofertowa wyraźniej oddaliła się od poziomu 6000 zł/mkw. oraz w Gdańsku.