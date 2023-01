Wycena mieszkań znów drgnęła w górę. Nowy raport Bankier.pl i Otodom

Zarówno w przypadku nowych mieszkań, jak i lokali z drugiej ręki grudzień 2022 r. przyniósł wzrost średnich cen ofertowych – wynika z udostępnionych Bankier.pl danych Otodom. W ujęciu rocznym, z uwagi na efekt bazy, stawki, zwłaszcza na rynku wtórnym, rosły w jednocyfrowym tempie.

/ Shutterstock

Ceny ofertowe mieszkań – rynek pierwotny

Po obserwowanych w październiku i w szczególności w listopadzie obniżkach, ostatni miesiąc 2022 r. przyniósł wzrosty średnich cen ofertowych nowych mieszkań. To sytuacja podobna do notowanej w grudniu na rynku najmu, o czym pisaliśmy w artykule „Rynek najmu zwrócił się ku wzrostom”.

Jeśli mówiliśmy o dalszym ciągu obniżek, to w przypadku kawalerek o powierzchni do 38 mkw. Trzeci miesiąc z rzędu średnie oczekiwania deweloperów spadały w Poznaniu (-1,6 proc. m/m). Obniżkę względem listopada zanotowano także we Wrocławiu i Lublinie. W obu przypadkach była ona jednak nieznaczna i wyniosła -0,2 proc. m/m.

Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku pierwotnym w wybranych miastach – grudzień 2022 r. Miasto Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Gdańsk 0-38 13 131 +0,8 +10,3 38-60 11 821 +0,1 +12,0 60-90 11 780 0,0 +12,4 Katowice 0-38 12 152 +9,0 +24,9 38-60 10 282 +7,1 +20,4 60-90 8 975 +2,2 +7,5 Kraków 0-38 13 175 +1,3 -0,9 38-60 11 837 +1,5 +2,6 60-90 11 459 +0,6 +4,6 Lublin 0-38 11 132 -0,2 +17,0 38-60 9 146 +0,1 +8,4 60-90 8 549 0,0 +7,6 Łódź 0-38 9 598 0,0 -0,4 38-60 8 671 +0,3 +3,7 60-90 8 282 -0,8 +7,2 Poznań 0-38 11 244 -1,6 +3,4 38-60 10 053 -0,1 +6,9 60-90 9 644 0,0 +10,4 Szczecin 0-38 11 520 +2,2 +1,2 38-60 11 423 +4,2 +15,5 60-90 10 896 +4,4 +23,2 Warszawa 0-38 15 128 +0,1 +2,9 38-60 12 844 +0,5 +9,0 60-90 12 132 +1,3 +9,8 Wrocław 0-38 13 119 -0,2 +13,4 38-60 11 087 +0,2 +9,1 60-90 10 488 +0,5 +10,0 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

W ośmiu spośród dziewięciu analizowanych miast średnia cena ofertowa przekraczała w grudniu 2022 r. 11 tys. zł/mkw. Wyjątkiem była Łódź, gdzie kawalerki wyceniano średnio na 9598 zł/mkw., dodatkowo o 0,4 proc. niżej niż w grudniu 2021 r. Spadek w skali roku – o niespełna 1 proc. – miał miejsce także w Krakowie.

Choć w pozostałych z analizowanych miast w przypadku kawalerek i we wszystkich branych pod uwagę miastach w przypadku większych mieszkań, średnie oczekiwania deweloperów wzrosły w ujęciu rocznym, to po raz pierwszy od dawna dominowały „podwyżki” jednocyfrowe.

Również w przypadku większych metraży najstabilniejszym rynkiem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy był Kraków. Lokale o powierzchni od 38 do 60 mkw. były wyceniane bowiem o 2,6 proc. wyżej niż rok wcześniej, z kolei za mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. oczekiwano średnio o 4,6 proc. więcej niż w grudniu 2021 r.

Ceny ofertowe mieszkań – rynek wtórny

Tendencja ta jeszcze wyraźniej była widoczna w przypadku mieszkań z drugiej ręki. O więcej niż 10 proc. wzrosła jedynie średnia cena ofertowa kawalerek we Wrocławiu (+12,5 proc. r/r) oraz lokali o powierzchni od 60 do 90 mkw. oferowanych w Łodzi (+13,9 proc. r/r).

Znacznie mniej okazałe niż przed kilkoma miesiącami wzrosty w relacji rocznej to jednak marne pocieszenie dla szukających własnego „M” na rynku wtórnym. A to z powodu wyhamowania tempa podwyżek na cenowych szczytach. Do maja 2022 r. trwał bowiem cenowy rajd, zakończony dopiero korektą, która napłynęła w czerwcu.

Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym w wybranych miastach – grudzień 2022 r. Miasto Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Gdańsk 0-38 14 200 +1,4 +7,2 38-60 12 672 +0,2 +6,5 60-90 12 451 +1,0 +6,8 Katowice 0-38 8 004 +1,3 +7,6 38-60 7 273 +1,2 +4,9 60-90 7 210 -0,8 0,0 Kraków 0-38 13 218 +1,0 +3,8 38-60 11 999 +0,4 +5,2 60-90 12 371 +1,1 +9,4 Lublin 0-38 9 252 -1,0 +2,5 38-60 8 452 +0,1 +3,0 60-90 8 088 -0,2 +1,6 Łódź 0-38 7 542 +0,7 +5,4 38-60 7 022 +0,9 +4,4 60-90 7 395 -0,2 +13,9 Poznań 0-38 10 335 -0,3 +7,0 38-60 9 440 +1,1 +8,0 60-90 8 973 0,0 +9,5 Szczecin 0-38 9 485 +0,8 +3,5 38-60 8 392 +0,3 +4,1 60-90 7 884 -0,1 +6,9 Warszawa 0-38 15 081 +0,6 +3,6 38-60 13 480 +0,4 +4,7 60-90 13 780 +0,6 +6,1 Wrocław 0-38 12 474 +0,9 +12,5 38-60 10 579 +0,6 +8,9 60-90 9 980 +0,4 +9,4 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Z tymi, liczonymi w ujęciu miesięcznym, mieliśmy do czynienia także w grudniu, podobnie zresztą jak w listopadzie. Choć w większości przypadków nie przekraczały one 1 proc. m/m., to mieszkania, które pozostają w ofercie z każdym miesiącem są wyceniane wyżej. Wpływ na to ma jednak również wyprzedawanie a tym samym usuwanie ogłoszeń dotyczących mieszkań tańszych.

Przed rokiem pisaliśmy jednak o tym, że średnie ceny ofertowe, zwłaszcza na rynku wtórnym, rosły w ujęciu rocznym szybciej od inflacji. Teraz jest jednak odwrotnie. W grudniu 2022 r. indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrósł bowiem o 16,6 proc. względem grudnia 2021 r.

Jeśli w ostatnim miesiącu 2022 r. mówiliśmy o obniżkach średnich cen ofertowych, to miały one miejsce w przypadku dużych mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw., a więc takich, na których zakup trzeba by przeznaczyć łącznie najwięcej.

W ujęciu rocznym obniżka, choć symboliczna, miała miejsce jedynie w Katowicach. Lokale, które znalazły się w ofercie w grudniu 2022 r. były wyceniane o 2 zł/mkw. niżej od tych lokali, które oferowano w grudniu 2021 r. Dla porównania, w Krakowie za mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. oczekiwano w grudniu 2022 r. średnio 12 371 zł/mkw. – o 9,4 proc., a nominalnie o 1068 zł/mkw. więcej niż za lokale, które oferowano rok wcześniej.