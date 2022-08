Na rynku najmu nadal wzrosty – "w kawalerkach" Gdańsk wyprzedza Warszawę [Nowy raport]

fot. Jan Miko / / Shutterstock

Dwucyfrowe wzrosty oczekiwanych czynszów najmu rok do roku to już rzeczywistość we wszystkich miastach i metrażach lokali, wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. W Gdańsku średnia dla kawalerek przebiła poziom narzucany przez wynajmujących w Warszawie.

Nie widać oznak hamowania oczekiwań cenowych wynajmujących mieszkania. Z najnowszych danych przygotowanych przez serwis nieruchomości Otodom wynika, że w niektórych miastach wzrosty ofertowych czynszów były dwucyfrowe. Największe zmiany w porównaniu z czerwcem miały jednak miejsce nie w przypadku najmniejszych, lecz bardziej obszernych lokali.

O „kawalerkowej rewolucji” można mówić w przypadku Gdańska. Po raz pierwszy średnia ofertowa cena na rynku najmu w tej miejscowości okazała się najwyższa spośród wszystkich dziesięciu analizowanych miast. Gdańsk nieznacznie wyprzedził Warszawę, gdzie dla najmniejszych lokali, do 38 m kw., średnia stawka wynosiła 2551 zł.

Średnie ceny ofertowe na rynku najmu w wybranych miastach – lipiec 2022 r. Miasto Metraż Średnia cena [w zł/m-c] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Bydgoszcz 0-38 1480 -0,1 +22,2 38-60 1808 +1,8 +18,8 60-90 2463 +7,7 +18,0 Gdańsk 0-38 2577 +3,7 +41,5 38-60 3008 +9,4 +30,0 60-90 3997 +17,2 +27,9 Katowice 0-38 1577 -0,6 +26,1 38-60 2131 +0,0 +17,9 60-90 2887 -2,9 +14,2 Kraków 0-38 2139 +3,4 +44,2 38-60 2724 +4,9 +43,4 60-90 3556 +4,7 +31,9 Lublin 0-38 1864 +0,4 +27,1 38-60 2187 +10,7 +14,3 60-90 2557 +10,8 +11,5 Łódź 0-38 1677 +2,5 +38,9 38-60 2181 +2,9 +24,0 60-90 2982 +3,2 +29,8 Poznań 0-38 1775 +4,1 +30,2 38-60 2328 +4,9 +28,9 60-90 2747 +5,3 +25,5 Szczecin 0-38 1946 +1,1 +25,1 38-60 2334 +5,6 +19,9 60-90 3033 +5,3 +17,8 Warszawa 0-38 2551 +2,3 +33,4 38-60 3360 +4,6 +27,5 60-90 5085 +0,9 +24,1 Wrocław 0-38 2371 +2,1 +41,8 38-60 2945 +4,5 +37,2 60-90 3661 +7,5 +34,6 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

W przypadku lokali mieszczących się w przedziale powierzchni od 38 do 60 m kw. najwyższy skok miesiąc do miesiąca odnotowaliśmy w Lublinie (+10,7 proc.). W porównaniu z lipcem 2021 r. największa zmiana cen ofertowych miała miejsce w Krakowie (+43,4 proc.).

W ogłoszeniach o wynajmie mieszkań najbardziej przestronnych (60-90 m kw.) wzrost oczekiwań cenowych największą skalę miał w Gdańsku (+17,2 proc.) oraz Lublinie (+10,8 proc.). Jedynym miastem, w którym odnotowano spadek, były Katowice (-2,9 proc. mdm).