Rynek najmu łapie oddech. Korekta przegoniła wakacyjne wzrosty cen

We wrześniu, w przededniu rozpoczęcia roku akademickiego, obserwowaliśmy korektę na rynku najmu, a w niektórych miastach co najmniej zdecydowane wyhamowanie wzrostu wyceny czynszów – wynika z danych Otodom Analytics. Ile przeciętnie oczekiwali wynajmujący mieszkania w największych polskich miastach?

To zdecydowanie odmienna sytuacja od obserwowanej we wrześniu 2022 r., gdy pisaliśmy, że średnie ceny ofertowe najmu nie chcą przestać rosnąć. To jedyne pocieszenie dla szukających mieszkania na wynajem, ponieważ stawki w większości analizowanych miast i metraży są wyższe niż przed rokiem.

Warszawa poniżej psychologicznego progu

Wróćmy jednak do tego, co działo się we wrześniu, w szczególności na rynku najmu najpopularniejszych mieszkań, czyli kawalerek o powierzchni do 40 mkw. oraz większych mieszkań w przedziale 40-59 mkw.

Średnie ceny ofertowe najmu w wybranych miastach we wrześniu 2023 r. Miasto Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/m-c] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Warszawa 0-40 2937 -0,6 +6,5 40-59 3830 -0,8 +9,5 60-89 5801 -2,2 +12,7 90+ 10 800 -0,5 +10,0 Gdynia 0-40 2174 +0,1 +3,0 40-59 2862 -0,9 +7,2 60-89 3894 -1,6 +8,4 90+ 5956 +5,6 +22,4 Kraków 0-40 2488 +0,7 +7,6 40-59 3157 +1,6 +8,3 60-89 4252 +0,6 +10,8 90+ 5878 -3,1 +8,8 Gdańsk 0-40 2574 -4,6 +2,3 40-59 3138 -3,7 +4,4 60-89 4390 -1,7 +5,2 90+ 5785 -3,4 +11,5 Szczecin 0-40 2020 -2,2 -2,0 40-59 2602 +1,4 +5,1 60-89 3457 +3,9 +9,8 90+ 4198 +0,3 +1,0 Wrocław 0-40 2460 +1,6 -1,7 40-59 3065 +0,6 -0,7 60-89 3932 -1,0 +0,4 90+ 5988 +0,2 +7,7 Katowice 0-40 1750 -0,3 +7,0 40-59 2299 -1,3 +9,6 60-89 3206 +3,6 +17,1 90+ 4072 -3,0 +15,6 Poznań 0-40 2009 +1,9 +5,3 40-59 2513 -0,6 +3,9 60-89 3236 -1,2 +9,7 90+ 3963 +2,2 +23,5 Lublin 0-40 2102 -0,1 +7,9 40-59 2490 -1,5 +10,9 60-89 2887 -0,7 +7,1 90+ 3568 -3,4 +20,2 Łódź 0-40 1637 -3,3 -1,7 40-59 2209 -1,3 +1,9 60-89 2985 -1,8 -1,3 90+ 3721 -6,9 -6,6 Bydgoszcz 0-40 1625 -0,8 +1,1 40-59 1994 -2,0 +3,5 60-89 2509 -2,9 -4,2 90+ 3401 +8,3 +2,1 Źródło: Otodom Analytics

W przypadku kawalerek warszawski rynek w dalszym ciągu broni się przed przekroczeniem poziomu 3 tys. zł/m-c. We wrześniu pomogła w tym obniżka o 0,6 proc. m/m.

Po wiosennych i wakacyjnych wzrostach oczekiwań wynajmujących wrzesień przyniósł zdecydowaną obniżkę (-4,6 proc. m/m) w Gdańsku, gdzie średnia kwota wpisywana w ogłoszeniach ponownie spadła poniżej 2600 zł/m-c. O więcej niż 3 proc. m/m spadła także średnia wycena czynszów w Łodzi. W przypadku tego miasta był to trzeci miesiąc z rzędu z obniżką.

Nieprzerwanie od co najmniej kwartału rośnie za to wycena kawalerek na wynajem w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu, co w przypadku stolicy woj. wielkopolskiego skutkowało we wrześniu przekroczeniem po raz pierwszy progu 2000 zł/m-c.

Z kolei we Wrocławiu pomimo ostatnich podwyżek, wcześniejsze pół roku spadku stawek sprawiło, że we wrześniu mówiliśmy o średniej cenie ofertowej niższej o blisko 2 proc. w ujęciu rocznym. Z obniżką w skali roku mieliśmy do czynienia także w Szczecinie i Łodzi. Na drugim biegunie znalazł się Lublin, Kraków i Katowice, gdzie średnie oczekiwania wynajmujących kawalerki były o co najmniej 7 proc. wyższe niż w analogicznym miesiącu 2022 r.

Większe mieszkania także uległy korekcie

Trudniej o znalezienie miasta, w którym średnia cena ofertowa we wrześniu 2023 r. była niższa niż przed rokiem, było w przypadku mieszkań o powierzchni do 40 do 59 mkw. Taka sytuacja miała miejsce jedynie we Wrocławiu (-0,7 proc. r/r) i to pomimo wzrostu w ujęciu miesięcznym o 0,6 proc. Średnia kwota wpisywana w ogłoszeniach w stolicy Dolnego Śląska wciąż przekracza 3000 zł/m-c., który to próg przekroczyła dokładnie rok temu. Dla porównania jeszcze na początku 2022 r., przed wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej i napływem uchodźców do Polski, za mieszkania o tym metrażu oczekiwano średnio ok. 2300 zł/m-c., a więc o ponad 700 zł/m-c mniej.

We wrześniu po pięciu miesiącach z rzędu z podwyżkami obniżka zagościła w Warszawie, Poznaniu i Gdyni. W każdym z tych miast było to jednak poniżej -1 proc. m/m. Po obserwowanych tradycyjnie podczas wakacji podwyżkach stawek również i w przypadku tego metrażu, najmocniejsza korekta napłynęła na gdański rynek najmu. Mieszkania o powierzchni od 40 do 59 mkw. były we wrześniu 2023 r. wyceniane o 3,7 proc. niżej niż miesiąc wcześniej i jednocześnie o 4,4 proc. wyżej niż we wrześniu 2022 r.

W dół powędrowała także średnia wycena czynszów oczekiwanych za duże lokale o powierzchni od 60 do 89 mkw. Z korektą mieliśmy do czynienia w ośmiu spośród jedenastu analizowanych największych rynków najmu w Polsce.

Co ciekawe, według danych AMRON-SARFiN, to właśnie wrzesień jest miesiącem, w którym studenci najczęściej podpisują umowy najmu. W 2022 r. w takiej sytuacji znalazł się co trzeci polski student wynajmujący mieszkanie. Drugim miesiącem z największym odsetkiem podpisywanych umów najmu (25 proc.) jest październik. Jak będą prezentowały się średnie ceny ofertowe w pierwszym miesiącu roku akademickiego 2023/2024, przekonamy się za miesiąc.