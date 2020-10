Śmielsze podwyżki na rynku najmu. To cisza przed burzą? Nowy raport Bankier.pl i Otodom

fot. Bankier.pl /

We wrześniu, tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego oczekiwania wynajmujących mieszkania rozbiegły się w dwóch kierunkach – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Ceny ofertowe niższe niż przed miesiącem mogli znaleźć zwłaszcza szukający na wynajem dużych mieszkań. Spore obniżki dominowały także w ujęciu rocznym.

Podobna sytuacja miała miejsce na rynku najmu przed rokiem. Wówczas obniżki oscylujące w relacji miesięcznej pomiędzy 0,8 proc. a 3,3 proc. odnotowano w siedmiu spośród dziesięciu największych polskich miast. Tegoroczny wrzesień przyniósł obniżkę w pięciu z nich. W pozostałych ośrodkach zanotowano wzrosty wahające się od 0,5 do 2,5 proc.

Wśród miast, w których wynajmujący obniżyli swoje oczekiwania względem sierpnia dominował Gdańsk. Odstępne we wrześniu było tam wyceniane średnio na 2328 zł/m-c. (-4,5 proc. m/m).

Średnie ceny wynajmu w wybranych miastach we wrześniu 2020 r. Miasto Metraż [mkw.] Średnia cena [zł/m-c] Średnia cena dla miasta [zł/m-c] Bydgoszcz 0-38 1169 1602 38-60 1535 60-90 2140 Gdańsk 0-38 1717 2328 38-60 2205 60-90 3062 Katowice 0-38 1253 1841 38-60 1812 60-90 2674 Kraków 0-38 1557 2183 38-60 1973 60-90 2739 Lublin 0-38 1440 2071 38-60 1903 60-90 2315 Łódź 0-38 1252 1751 38-60 1728 60-90 2548 Poznań 0-38 1348 1739 38-60 1765 60-90 2305 Szczecin 0-38 1480 2094 38-60 1939 60-90 2661 Warszawa 0-38 2058 3586 38-60 2685 60-90 4150 Wrocław 0-38 1661 2272 38-60 2130 60-90 2809 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

O ponad 2 proc. swoje oczekiwania obniżyli wynajmujący mieszkania w Warszawie (średnio 3586 zł/m-c i -2,4 proc. m/m) oraz Poznaniu (średnio 1739 zł/m-c i -2,7 proc. m/m). Obniżkę średniej wyceny odstępnego o ok. 1 proc. odnotowano także w Krakowie (średnio 2183 zł/m-c i -1,1 proc. m/m) oraz Bydgoszczy (średnio 1602 zł/m-c i -0,7 proc. m/m).

Po pięciu miesiącach ze spadkiem wrzesień przyniósł wzrost średniej stawki notowanej w ogłoszeniach dotyczących najmu mieszkań w Lublinie. Wyniosła ona średnio 2071 zł/m-c (+2,5 proc. m/m). Na podobnym poziomie jak w Lublinie utrzymuje się średnia cena ofertowa odstępnego w Szczecinie. We wrześniu wynajmujący wyceniali oferowane przez siebie lokale średnio na 2094 zł/m-c (+1,6 proc. m/m).

Wzrost o co najmniej 1 proc. w relacji do sierpnia odnotowano także w Łodzi (średnio 1761 zł/m-c i +1,9 proc. m/m) oraz we Wrocławiu (średnio 2272 zł/m-c i +1 proc. m/m).

Porównując wrześniowe średnie stawki z tymi sprzed roku, dominują jednak obniżki, choć w większości analizowanych miast są one mniej znaczące niż jeszcze w sierpniu.

Najmocniej względem września 2019 r. – o 17,2 proc. – obniżyła się średnia wycena odstępnego w Warszawie. Nominalnie obniżka, uwzględniając wszystkie metraże, wyniosła 745 zł/m-c. O więcej niż 10 proc. w relacji rocznej swoje przeciętne oczekiwania obniżyli także wynajmujący mieszkania w Bydgoszczy (-13,5 proc. r/r) i Gdańsku (-11,5 proc. r./r.).

Najstabilniej względem września 2019 r. kształtuje się średnia stawka ofertowa odstępnego w Katowicach, która w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy obniżyła się o 1,8 proc. do poziomu 1841 zł/m-c. Z kolei Szczecin był we wrześniu jedynym z analizowanych miast, w którym średnia wycena odstępnego była wyższa od tej sprzed roku. Wzrost liczony rok do roku wyniósł 4,8 proc.

Obecną sytuację na rynku najmu wyraźniej pokazują tendencje zachodzące w przypadku średnich stawek poszczególnych metraży. Na największe obniżki średnich kwot wpisywanych w ofertach mogą liczyć szukający do wynajęcia dużych lokali o powierzchni od 60 do 90 mkw.

W relacji miesięcznej oczekiwania wynajmujących tego typu mieszkania najmocniej obniżyły się w Krakowie, gdzie oczekiwano średnio 2739 zł/m-c (-3,4 proc. m/m) oraz w Gdańsku (średnio 3062 zł/m-c i -3,3 proc. m/m). Na drugim biegunie znalazła się średnia wycena odstępnego w Katowicach, która względem sierpnia wzrosła o 7 proc. do 2674 zł/m-c. W Warszawie, choć średnia cena ofertowa w ciągu miesiąca spadła o 1 proc., oferujący mieszkania o tym metrażu na wynajem wciąż oczekują średnio powyżej 4000 zł/m-c (4150 zł/m-c).

W porównaniu z wrześniem 2019 r. wycena dużych mieszkań (60-90 mkw.) oferowanych na wynajem w Warszawie obniżyła się o 5,1 proc. Jeszcze mocniejszy spadek średniej ceny ofertowej dla tego typu metraży zanotowano w Krakowie (-5,7 proc. r/r.), Poznaniu (=5,9 proc. r./r.), Gdańsku (-6,6 proc. r./r.) oraz Lublinie (-7,8 proc. r./r.).

Dla zachowania przeciwwagi, średnie oczekiwania wynajmujących mieszkania o tej powierzchni w Katowicach zwiększyły się w ciągu roku o 7,6 proc., a w Łodzi o 6,6 proc.

Choć wrzesień w większości analizowanych miast przyniósł podwyżki średnich cen odstępnego oferowanego za najmniejsze kawalerki o powierzchni do 38 mkw. (od +0,4 proc. m/m w Krakowie do +6 proc. m/m w Lublinie), to w ujęciu rocznym dominowały spadki średnich stawek.

Najmocniej względem września 2019 r. obniżyła się kwota oczekiwana przez wynajmujących małe mieszkania w Krakowie. We wrześniu 2020 r. oczekiwali oni średnio 1557 zł/m-c – o 10 proc. mniej niż we wrześniu 2019 r. Z kolei w Gdańsku (średnio 1717 zł/m-c) oraz Wrocławiu (średnio 1661 zł/m-c) szukający najemców oferowali tego typu lokale średnio o 5,6 proc. taniej niż rok wcześniej.

Choć tegoroczny wrzesień na rynku najmu nie wyróżniał się niczym szczególnym w porównaniu z ubiegłymi latami, zmianę tego stanu rzeczy może przynieść październik. Wówczas to będziemy bliżsi poznania odpowiedzi na pytanie, jak zachowają się średnie stawki odstępnego w związku z przejściem w tryb nauki zdalnej polskich uczelni, który to proces przyspieszył w połowie miesiąca w związku z silnym nawrotem pandemii koronawirusa.