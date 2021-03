Podwyżki stawek wróciły na rynek najmu. Nowy raport Bankier.pl i Otodom

fot. Bankier.pl /

Wynajmujący mieszkania po styczniowej korekcie ponownie wrócili do podnoszenia stawek w ogłoszeniach. Te rosły w lutym zwłaszcza w przypadku najmniejszych kawalerek – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.

Lutowa podwyżka przewyższyła poprzednie spadki, tym samym średnie kwoty wróciły do poziomów notowanych jesienią, a w kilku przypadkach nawet wiosną 2020 r.

Wzrosty średnich stawek ofertowych w lutym nie były częstym widokiem w poprzednich latach. Drugi miesiąc roku, podobnie jak i styczeń, przynosił zazwyczaj obniżkę oczekiwań wynajmujących mieszkania. Inaczej stało się w lutym 2021 r., kiedy to zwłaszcza wycena małych mieszkań oferowanych na wynajem poszła znacząco w górę.

Średnie ceny ofertowe na rynku najmu w wybranych miastach – luty 2021 r. Miasto Metraż Średnia cena [w zł/m-c] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Bydgoszcz 0-38 1222 +7,2 -4,1 38-60 1640 +7,3 +2,6 60-90 2298 +13,3 -0,6 Gdańsk 0-38 1697 +3,9 -3,4 38-60 2189 +5,4 -3,9 60-90 3049 +2,1 -3,9 Katowice 0-38 1224 -1,6 -7,1 38-60 1760 -1,0 -10,3 60-90 2285 -8,9 -5,2 Kraków 0-38 1507 +1,9 -13,0 38-60 1981 +3,2 -8,5 60-90 2980 +7,0 -0,2 Lublin 0-38 1528 +3,3 +0,6 38-60 1923 +1,4 -9,6 60-90 2459 +6,6 -5,0 Łódź 0-38 1234 +7,1 -3,7 38-60 1692 +2,6 -9,6 60-90 2208 -8,3 -24,1 Poznań 0-38 1371 +3,2 -1,2 38-60 1759 -0,5 -5,9 60-90 2213 -6,5 -12,9 Szczecin 0-38 1586 +3,1 +5,9 38-60 1929 +2,3 +0,2 60-90 2683 +6,2 +4,2 Warszawa 0-38 1995 +2,9 -5,8 38-60 2749 +6,4 -3,7 60-90 4515 +12,0 -0,1 Wrocław 0-38 1649 +2,0 -1,5 38-60 2142 +2,5 -0,3 60-90 2751 +0,6 -4,9 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

W przypadku kawalerek o powierzchni poniżej 38 mkw. ze wzrostem przekraczającym 3 proc. w skali miesiąca mieliśmy w lutym do czynienia w sześciu spośród dziesięciu największych polskich miast. Najmocniej – o nieco ponad 7 proc. – względem stycznia wzrosła wycena kawalerek znajdujących się w dwóch najtańszych miastach - Łodzi oraz Bydgoszczy. Tym samym średnia cena ofertowa wróciła tam do poziomu notowanego odpowiednio we wrześniu oraz marcu 2020 r.

Do poziomu notowanego pod koniec lata 2020 r. wzrosła także średnia wycena najmniejszych kawalerek usytuowanych w Poznaniu, Wrocławiu oraz Warszawie. Szukający tego typu lokali w stolicy ponownie musieli mierzyć się ze średnią stawką w pobliżu 2000 zł/m-c.

Obniżki mające miejsce wiosną oraz latem sprawiły jednak, że w relacji rocznej w większości analizowanych miast w dalszym ciągu mówimy o obniżce średnich stawek ofertowych. O ile w Poznaniu i Wrocławiu spadek wyniósł mniej niż 2 proc., o tyle w Krakowie wyniósł 13 proc. a w Katowicach przekroczył 7 proc.

Z podwyżkami w relacji miesięcznej musieli mierzyć się także szukający na wynajem większych mieszkań – o powierzchni od 38 do 60 mkw. oraz od 60 do 90 mkw. W przypadku tych ostatnich łatwiej było jednak znaleźć miasto, w którym średnia wycena była niższa niż w styczniu. Z takim zjawiskiem mieliśmy do czynienia w Katowicach oraz Łodzi, gdzie obniżka względem stycznia przekroczyła 8 proc., oraz w Poznaniu, gdzie wyniosła 6,5 proc.

Zarówno w stolicy woj. łódzkiego, jak i wielkopolskiego obniżka zanotowana w lutym była najmocniejszą od roku i zaowocowała sporym spadkiem w relacji rocznej – odpowiednio o 24 oraz 13 proc.

Na drugim biegunie znalazła się Warszawa, gdzie mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. wyceniano średnio o 12 proc., a nominalnie o blisko 500 zł/m-c wyżej niż w styczniu. Po raz ostatni poziom 4500 zł/m-c średnia stawka ofertowa przekroczyła w stolicy w marcu 2020 r.

Również najwyżej od marca 2020 r. były w lutym 2021 r. wyceniana średnia kwota odstępnego widniejąca w ogłoszeniach wynajmu dużych mieszkań położonych w Bydgoszczy. Przyczynił się do tego 13-procentowy wzrost względem stycznia.

Podwyżki, które nadciągnęły nad rynek najmu w lutym, były odwrotnością tendencji panujących w drugim miesiącu 2021 r. na rynku pierwotnym. Deweloperzy względem stycznia znacznie częściej obniżali bowiem ceny. Co ciekawe, podobnie jak na rynku najmu, tak i w przypadku sprzedaży nowych mieszkań tegoroczny luty znacząco różnił się względem poprzednich lat.

Sytuację zbliżoną do tej z przeszłości zanotowano jedynie na rynku wtórnym. Podobnie jak w poprzednich latach luty 2021 r. był bowiem miesiącem wzrostu średnich stawek ofertowych mieszkań z drugiej ręki.