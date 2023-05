Kawalerki na wynajem wciąż przeceniane. Większe mieszkania wręcz przeciwnie

Kwiecień przyniósł dalszy ciąg obniżki notowanej na rynku najmu kawalerek – wynika z danych Otodom Analytics. Korekta obserwowana w poprzednich miesiącach zakończyła się za to w ogłoszeniach najmu dotyczących większych mieszkań.

/ Shutterstock

Choć w kwietniu liczba aktywnych ofert najmu mieszkań ustabilizowała się, to w kilku miastach zanotowano spadek – zarówno łącznej liczby ogłoszeń jak i nowych ofert. Taka sytuacja miała miejsce w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu czy Krakowie. Jak wskazuje Karolina Klimaszewska, analityczka Otodom, spadek liczby aktywnych ofert w tych miastach może być związany z rozpoczynającym się sezonem turystycznym i przekierowaniem części mieszkań na rynek najmu krótkoterminowego.

– Dodatkowo, historycznie drugi kwartał roku to czas spowolnienia na rynku najmu wynikający z jednej strony z zaspokojenia potrzeb najemców noworocznym ożywieniu, a z drugiej oczekiwaniem na większy wybór oferty spowodowany zwolnieniem mieszkań przez studentów na sezon wakacyjny – zauważa Karolina Klimaszewska.

Reklama

Zobacz także Kredyt hipoteczny? Pomożemy znaleźć

Ciąg dalszy korekty na rynku najmu widoczny był w kwietniu jedynie w przypadku najmniejszych mieszkań, o powierzchni poniżej 40 mkw. Ich wycena najmocniej w ujęciu miesięcznym obniżyła się w Katowicach (-3 proc. m/m) oraz Wrocławiu i Poznaniu (-2 proc. m/m)

Średnie ceny ofertowe najmu w wybranych miastach w kwietniu 2023 r. Miasto Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/m-c] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Warszawa 0-40 2831 -0,5 +15,6 40-59 3688 +1,1 +17,6 60-89 5533 +2,5 +13,6 90+ 11024 +2,7 +14,6 Gdynia 0-40 2022 +2,3 +1,6 40-59 2666 +2,5 +16,2 60-89 3701 +4,2 +15,4 90+ 5802 +9,0 +55,2 Kraków 0-40 2367 -0,6 +19,6 40-59 2957 +0,1 +20,8 60-89 4013 +2,1 +16,7 90+ 6072 +4,5 +37,2 Gdańsk 0-40 2398 +1,6 +11,6 40-59 2938 +2,2 +19,3 60-89 4322 +3,5 +28,1 90+ 5909 +8,9 +56,3 Szczecin 0-40 2088 -0,4 +8,1 40-59 2514 +2,2 +16,4 60-89 3277 +2,9 +16,5 90+ 4130 +4,8 +31,8 Wrocław 0-40 2365 -1,8 +2,3 40-59 2909 -0,5 +7,8 60-89 3741 -2,1 +5,4 90+ 5956 +1,4 +44,7 Katowice 0-40 1730 -3,2 +17,4 40-59 2301 +0,6 +10,4 60-89 3237 +6,5 +12,1 90+ 4067 +12,6 +27,9 Poznań 0-40 1875 -2,0 +7,6 40-59 2375 +0,8 +10,2 60-89 3027 +1,6 +15,8 90+ 3905 +8,4 +48,4 Lublin 0-40 1942 +1,3 +7,2 40-59 2423 +5,4 +34,8 60-89 2923 +7,4 +22,2 90+ 3082 +25,9 +58,3 Łódź 0-40 1767 -0,7 +11,9 40-59 2205 -0,3 +11,2 60-89 3045 +3,9 +13,8 90+ 4403 +7,5 +48,0 Bydgoszcz 0-40 1652 +1,3 +8,1 40-59 1996 +0,7 +16,3 60-89 2610 +5,5 +12,9 90+ 3460 +15,0 +15,9 Źródło: Otodom Analytics

To zupełnie odmienna sytuacja do tej, z którą na rynku najmu mieliśmy do czynienia przed rokiem. Wówczas napływ do Polski uchodźców z Ukrainy sprawił, że średnie ceny ofertowe najmu – zwłaszcza w przypadku kawalerek – wystrzeliły od 2 do nawet 15 proc. w ujęciu miesięcznym.

Bezpieczny kredyt 2% - najważniejsze fakty Na czym polega? Kto może skorzystać? Ile kredytu można dostać? Co z wkładem własnym? Czy dopłaty można stracić? Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Podwyżki trwające w kolejnych wiosennych i letnich miesiącach 2022 r. sprawiły, że w ujęciu rocznym w dalszym ciągu mówimy o podwyżkach. Średnia wycena kawalerek oferowanych na wynajem jest wyższa od ok. 2 proc. we Wrocławiu i Gdyni, przez ok. 7-8 proc. w Poznaniu, Lublinie i Szczecinie, po 15 proc. w Warszawie i 19 proc. w Krakowie.

Obniżki stawek wyparowały z ogłoszeń dotyczących najmu większych mieszkań. Po notowanych w pierwszych miesiącach 2023 r., w szczególności w marcu, obniżkach, średnia wycena mieszkań o powierzchni od 40 do 59 mkw. wzrosła od niespełna 1 proc. w Poznaniu i Katowicach, po 5 proc. w Lublinie.

Z kolei lokale o powierzchni od 60 do 89 mkw. były w kwietniu wyceniane średnio od 1,6 proc. wyżej (Poznań), przez 3,5 proc. (Gdańsk) po 7,4 proc. (Lublin) wyżej niż miesiąc wcześniej.

W przypadku wspomnianych metraży, w ujęciu rocznym jedynie we Wrocławiu mieliśmy do czynienia ze wzrostem o mniej niż 10 proc. r/r. Mieszkania o powierzchni od 40 do 59 mkw. oferowane do wynajęcia w stolicy Dolnego Śląska wyceniane były średnio o 7,8 proc. wyżej niż w kwietniu 2022 r. Większe lokale (60-89 mkw.) wyceniano z kolei o 5,4 proc. wyżej niż rok wcześniej.

W pozostałych miastach miały miejsce dwucyfrowe wzrosty i to pomimo wysokiego punktu odniesienia. Najmocniej podwyżki średnich stawek ofertowych widoczne były jednak w przypadku mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. W tym przypadku w grę wchodzą jednak mieszkania z segmentu premium, których większy udział w ofercie może zawyżać średnie stawki.