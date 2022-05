Cenowy rajd w ogłoszeniach najmu mieszkań. Nowy raport Bankier.pl i Otodom

fot. Patryk Kosmider / / Shutterstock

Obserwowany w marcu spadek liczby ofert najmu mieszkań znalazł swoje odbicie w kwietniowych cenach ofertowych. Te były średnio od kilku do nawet 15 proc. wyższe niż miesiąc wcześniej – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.

Stawki w kwietniu zarówno w relacji miesięcznej, jak i rocznej rosły najbardziej w tych miastach, w których w ostatnim czasie oferta została najdotkliwiej przetrzebiona. Największe podwyżki dotknęły kawalerki, które najmocniej wyśrubowały dotychczasowe rekordy.

W przypadku wspomnianych najmniejszych mieszkań o powierzchni poniżej 38 mkw. próg 2000 zł/m-c dotychczas „zarezerwowany” jedynie dla Warszawy przekroczony został w kwietniu w Gdańsku i Wrocławiu, gdzie wzrost średnich cen widniejących w ogłoszeniach wyniósł w relacji miesięcznej odpowiednio 6,2 proc. i 15,5 proc. W pobliżu 2000 zł/m-c. znalazła się średnia wycena czynszu w Krakowie, która jednocześnie była o blisko 10 proc. wyższa niż w marcu.

Średnie ceny ofertowe na rynku najmu w wybranych miastach – kwiecień 2022 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/m-c] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż Średnia cena [w zł/m-c] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Bydgoszcz 1 876 +7,0 +20,9 0-38 1 524 +12,9 +31,7 38-60 1 725 +3,4 +13,7 60-90 2 255 -3,6 +1,8 Gdańsk 2 673 +1,1 +19,4 0-38 2 099 +6,2 +25,2 38-60 2 502 -1,3 +20,9 60-90 3 106 -6,2 +3,9 Katowice 2 015 +4,3 +18,3 0-38 1 461 +1,3 +19,4 38-60 2 079 +4,5 +18,9 60-90 2 853 +9,3 +11,2 Kraków 2 651 +9,1 +33,4 0-38 1 968 +9,7 +35,3 38-60 2 473 +10,4 +30,0 60-90 3 269 +11,1 +19,5 Lublin 2 031 +0,7 +7,9 0-38 1 791 +7,4 +23,2 38-60 1 842 -7,1 -2,5 60-90 2 184 -1,3 -3,0 Łódź 1 944 -0,8 +15,8 0-38 1 574 +2,6 +26,8 38-60 2 023 +5,5 +17,3 60-90 2 496 +0,8 +6,6 Poznań 2 136 +7,5 +27,5 0-38 1 722 +8,5 +31,3 38-60 2 177 +6,0 +25,5 60-90 2 463 +0,1 +11,6 Szczecin 2 292 +2,5 +15,1 0-38 1 910 +5,5 +25,9 38-60 2 169 +1,6 +14,5 60-90 2 748 +2,1 +8,0 Warszawa 4 648 +8,4 +42,4 0-38 2 422 +7,5 +28,7 38-60 3 180 +7,6 +23,7 60-90 4 875 +2,4 +18,9 Wrocław 2 896 +9,7 +39,9 0-38 2 293 +15,5 +44,2 38-60 2 732 +9,4 +34,1 60-90 3 356 +4,2 +27,2 *zmiana średniej stawki dla miasta uwzględnia także średnie ceny ofertowe mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Wyjątkowo stabilnie na tym tle wyglądała średnia cena ofertowa wpisywana w ogłoszeniach najmu kawalerek w Katowicach (+1,3 proc. m/m). W stolicy woj. śląskiego stawki rosną jednak najdłużej - nieprzerwanie od roku. Podwyżka średniej kwoty wpisywanej w ogłoszeniach o mniej niż 3 proc. względem marca miała miejsce także w Łodzi. Trzeba jednak przypomnieć, że szukający kawalerek do wynajęcia w Łodzi z 11-procentowym wzrostem w ujęciu miesięcznym musieli zmierzyć się już w marcu.

Napływ do Polski uchodźców z Ukrainy, którzy rozgrzali popyt na rynku najmu, sprawił, że tegoroczny kwiecień był zgoła odmienny od poprzednich lat, a w szczególności 2021 r., kiedy to na rynku najmu kawalerek notowaliśmy obniżki stawek.

W skali roku średnie oczekiwania wynajmujących kawalerki w Łodzi wzrosły o blisko 27 proc. To jednak nie najwyższa podwyżka zanotowana wśród dziesięciu analizowanych miast. O ponad 30 proc. względem kwietnia 2021 r. wzrosła wycena czynszu w Bydgoszczy, Krakowie i Poznaniu, a o 44,2 proc., a nominalnie o 703 zł/m-c, wzrosły w ciągu roku oczekiwania wynajmujących kawalerki we Wrocławiu.

W stolicy Dolnego Śląska najmocniejsze podwyżki odnotowano także w przypadku większych mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw. W kwietniu za ich wynajęcie oczekiwano średnio 2732 zł/m-c. – o 34,1 proc. więcej niż rok wcześniej. W relacji miesięcznej podwyżka średniej kwoty wpisywanej w ogłoszeniach wyniosła 9,4 proc.

Z rajdu cen w przypadku mieszkań o wspomnianym metrażu wyłamały się Gdańsk i Lublin, gdzie względem marca zanotowano obniżki – odpowiednio o 1,3 proc. i 7,1 proc. Co więcej, w Lublinie średnia cena ofertowa była o 2,5 proc. niższa niż przed rokiem.

W stolicy woj. lubelskiego obniżkę względem kwietnia 2021 r. zanotowano także w przypadku dużych mieszkań (60-90 mkw.). Czynsz dyktowany za największe metraże rósł zresztą najwolniej. Wyjątkiem był jednak Kraków, gdzie za wynajęcie mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. oczekiwano średnio 3269 zł/m-c – o 11,1 proc. więcej niż w marcu.

Kwietniowe podwyżki są odzwierciedleniem sytuacji z marca, kiedy to mieliśmy do czynienia z gwałtownym wzrostem popytu spowodowanym napływem do Polski uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Liczba aktywnych ogłoszeń dotyczących najmu mieszkań pod koniec marca względem końcówki lutego była nawet o 80 proc. niższa, przy czym znacznie szybciej i wyraźniej ubywało najmniejszych mieszkań.

O ile liczba mieszkań o powierzchni od 20 do 40 mkw., które były oferowane do wynajęcia we Wrocławiu, spadła w tym czasie o 82,8 proc., o tyle w przypadku lokali o powierzchni powyżej 80 mkw. obniżka podaży wyniosła 57,7 proc. W Warszawie wartości te wyniosły odpowiednio 67,4 proc. i 38,4 proc.