Wynajmujący obniżają stawki w cennikach. Korekta dotyczy głównie mniejszych mieszkań

Styczeń 2023 r. przyniósł korektę średnich stawek oczekiwanych za czynsze przez wynajmujących mieszkania w największych polskich miastach – wynika z danych Otodom Analytics. Korekta dotknęła przede wszystkim mniejsze mieszkania

Obniżka średnich cen ofertowych w ujęciu miesięcznym pojawiła się po wyraźnych podwyżkach zaobserwowanych w grudniu 2022 r. i w momencie, gdy w największych polskich miastach notowaliśmy rekordowe odczyty. Dane z poprzednich lat mogą jednak wskazywać, że i w styczniu 2023 r. mieliśmy do czynienia z efektem sezonowym. Spadki średnich cen ofertowych widoczne były zarówno w pierwszym miesiącu 2022, 2021, jak i 2020 r.

W pierwszym miesiącu 2023 r. swoje oczekiwania obniżali przede wszystkim oferujący na wynajem najmniejsze mieszkania. Wycena czynszów oczekiwanych za lokale o powierzchni mniejszej niż 40 mkw. spadła najmocniej w Trójmieście – w Gdyni o 2,8 proc. m/m a w Gdańsku o 2,4 proc. m/m. W stolicy woj. pomorskiego festiwal obniżek trwa zresztą nieprzerwanie od sierpnia 2022 r.

Średnie ceny ofertowe najmu w wybranych miastach w styczniu 2023 r. Miasto Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/m-c] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Warszawa +32,4 +32,4 +32,4 +32,4 +36,3 +36,3 +36,3 +36,3 +25,5 +25,5 +25,5 +25,5 +22,6 +22,6 +22,6 +22,6 Gdynia +20,6 +20,6 +20,6 +20,6 +29,1 +29,1 +29,1 +29,1 +23,6 +23,6 +23,6 +23,6 +43,6 +43,6 +43,6 +43,6 Kraków +36,7 +36,7 +36,7 +36,7 +39,8 +39,8 +39,8 +39,8 +44,3 +44,3 +44,3 +44,3 +32,1 +32,1 +32,1 +32,1 Gdańsk +25,5 +25,5 +25,5 +25,5 +26,5 +26,5 +26,5 +26,5 +30,0 +30,0 +30,0 +30,0 +50,9 +50,9 +50,9 +50,9 Szczecin +20,6 +20,6 +20,6 +20,6 +22,4 +22,4 +22,4 +22,4 +25,8 +25,8 +25,8 +25,8 +24,9 +24,9 +24,9 +24,9 Wrocław +28,4 +28,4 +28,4 +28,4 +30,0 +30,0 +30,0 +30,0 +33,9 +33,9 +33,9 +33,9 +45,5 +45,5 +45,5 +45,5 Katowice +32,5 +32,5 +32,5 +32,5 +22,3 +22,3 +22,3 +22,3 +22,9 +22,9 +22,9 +22,9 +24,6 +24,6 +24,6 +24,6 Poznań +25,2 +25,2 +25,2 +25,2 +27,0 +27,0 +27,0 +27,0 +30,4 +30,4 +30,4 +30,4 +38,2 +38,2 +38,2 +38,2 Lublin +21,7 +21,7 +21,7 +21,7 +31,7 +31,7 +31,7 +31,7 +28,1 +28,1 +28,1 +28,1 +22,0 +22,0 +22,0 +22,0 Łódź +31,1 +31,1 +31,1 +31,1 +28,5 +28,5 +28,5 +28,5 +38,8 +38,8 +38,8 +38,8 +40,9 +40,9 +40,9 +40,9 Bydgoszcz +26,0 +26,0 +26,0 +26,0 +22,5 +22,5 +22,5 +22,5 +21,9 +21,9 +21,9 +21,9 +21,1 +21,1 +21,1 +21,1 Źródło: Otodom Analytics

Szósty miesiąc z rzędu z korektą nie sprawił jednak, że kawalerki do wynajęcia wyceniane były niżej niż przed rokiem. Za sprawą wiosennych gwałtownych podwyżek lokale o powierzchni poniżej 40 mkw. były wyceniane w Gdańsku o ponad 25 proc. wyżej niż w styczniu 2022 r., a więc jeszcze przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie i napływem do Polski uchodźców z tego kraju.

Obniżki można było spotkać także w ogłoszeniach dotyczących najmu większych mieszkań o powierzchni od 40 do 59 mkw. Jeśli jednak wystąpiły, zazwyczaj nie przekroczyły 1 proc. m/m. Nieco mocniej – o 1,2 proc. względem grudnia 2022 r. swoje oczekiwania obniżyli wynajmujący lokale o tym metrażu w Krakowie. Tym samym średnia cena ofertowa spadła tam poniżej 3000 zł/m-c.

Powyżej tego progu znalazła się za to wycena czynszów dyktowanych za mieszkania o powierzchni od 40 do 59 mkw. we Wrocławiu oraz Warszawie.

Znacznie więcej, bo powyżej 4000 zł/m-c, oczekiwali za to w styczniu wynajmujący mieszkania o powierzchni od 60 do 89 mkw. położone we Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku oraz Warszawie. W stolicy średnia cena ofertowa zbliżyła się do 5500 zł/m-c. Tymczasem jeszcze przed rokiem w Warszawie oczekiwano średnio 4377 zł/m-c., co przełożyło się na wzrost o 25,5 proc. r/r.

W większości analizowanych miast właśnie czynsze dyktowane za duże mieszkania (60-89 mkw.) wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy najmocniej. Dla porównania, w Krakowie lokale o tym metrażu „podrożały” w ogłoszeniach średnio o 44,3 proc. r/r, w Łodzi o 38,8 proc. r/r, a próg 30 proc. r/r przekroczony lub osiągnięty został także we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.