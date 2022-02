Sezonowa korekta cen w ofertach najmu. Stawki jednak znacznie wyższe niż rok temu [Nowy raport]

fot. Fotokon / / Shutterstock

Po ostatnim kwartale 2021 r., w którym rynek najmu mieszkań zdominowały podwyżki średnich stawek ofertowych, luty przyniósł korektę oczekiwań, w szczególności wynajmujących najmniejsze lokale – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.

Czy to zapowiedź głębszych spadków oczekiwań wynajmujących, czy tylko sezonowa korekta przekonamy się w kolejnych miesiącach.

Wycena najmniejszych mieszkań w dół

Sytuacja obserwowana w styczniu 2022 r. na rynku najmu różniła się więc od tej, z którą mieliśmy do czynienia na rynku sprzedaży mieszkań. O ile deweloperzy, w szczególności oferujący małe (0-38 mkw.) i średnie mieszkania (38-60 mkw.), ostudzili swoje oczekiwania cenowe, to stawki widniejące w ofertach sprzedaży większych metraży wciąż rosną. Fala wzrostów nie słabnie także na rynku wtórnym.

W przypadku rynku najmu z obniżkami średnich stawek ofertowych najmu mieliśmy do czynienia także w miesiącach otwierających poprzednie lata. O ile jednak w styczniu 2021 r. panowała zasada – im większe mieszkanie, tym większa przecena, o tyle w styczniu 2022 r. największe i najpowszechniejsze przeceny w relacji miesięcznej dotknęły najmniejsze mieszkania o powierzchni poniżej 38 mkw.

Średnie ceny ofertowe na rynku najmu w wybranych miastach – styczeń 2022 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/m-c] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż Średnia cena [w zł/m-c] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Bydgoszcz 1 697 -1,6 +10,6 0-38 1327 -3,2 +16,4 38-60 1751 +1,4 +14,6 60-90 2254 -2,7 +11,1 Gdańsk 2 442 -0,9 +11,2 0-38 1865 -2,9 +14,2 38-60 2418 +0,6 +16,4 60-90 3500 -0,3 +17,2 Katowice 1 841 +1,4 +5,6 0-38 1306 +3,2 +5,0 38-60 1947 +1,2 +9,5 60-90 2576 +0,4 +2,8 Kraków 2 338 +0,8 +13,9 0-38 1714 -0,6 +15,9 38-60 2215 +0,4 +15,4 60-90 3055 +0,4 +9,7 Lublin 1 951 -2,1 -0,7 0-38 1594 -4,9 +7,8 38-60 1987 +1,1 +4,8 60-90 2430 -1,5 +5,3 Łódź 1 796 +1,4 +5,9 0-38 1383 +0,8 +20,1 38-60 1822 +1,6 +10,5 60-90 2381 -2,1 -1,2 Poznań 1 932 +0,2 +10,8 0-38 1569 +1,9 +18,1 38-60 2046 +0,7 +15,7 60-90 2552 +4,2 +7,9 Szczecin 2 180 -0,1 +5,1 0-38 1858 -1,2 +20,7 38-60 2115 +0,1 +12,1 60-90 2897 0,0 +14,7 Warszawa 4 033 -3,0 +19,1 0-38 2207 -0,4 +13,8 38-60 3010 -0,1 +16,5 60-90 4923 +1,3 +22,1 Wrocław 2 503 -2,8 +15,0 0-38 1900 -1,1 +17,5 38-60 2479 -1,5 +18,6 60-90 3424 -1,1 +25,2 *zmiana średniej stawki dla miasta uwzględnia także średnie ceny ofertowe mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Najmocniej – o blisko 5 proc. względem grudnia, swoje oczekiwania obniżyli oferujący kawalerki na wynajem w Lublinie. Korekta przyszła tam jednak po 5-procentowej podwyżce, która miała miejsce miesiąc wcześniej.

Spośród najdroższych rynków najmocniej, bo o blisko 3 proc. w relacji miesięcznej, obniżyła się wycena kawalerek oferowanych na wynajem w Gdańsku, we Wrocławiu średnia cena ofertowa spadła względem grudnia o nieco ponad 1 proc., z kolei w Krakowie i Warszawie spadek wyniósł ok. 0,5 proc. m/m. W stolicy Małopolski obniżka przyszła jednak po pięciu, a w Warszawie i we Wrocławiu po siedmiu miesiącach podwyżek z rzędu.

W górę (+3,2 proc.) w relacji do grudnia poszły z kolei oczekiwania wynajmujących mieszkania mniejsze niż 38-metrowe w Katowicach. Średnia stawka ofertowa rośnie tam nieprzerwanie od dziesięciu miesięcy. Co jednak istotne, średnie oczekiwania wynajmujących w skali roku wzrosły jedynie o 5 proc. – najmniej spośród analizowanych miast, a to z powodu obniżek notowanych tam w pierwszym kwartale 2021 r. Podwyżkę poniżej 10 proc. względem stycznia 2021 r. odnotowano jeszcze w Lublinie.

Wciąż znacznie drożej niż przed rokiem

W pozostałych spośród największych polskich miast miały miejsce dwucyfrowe wzrosty, przy czym najmocniej – o ponad 20 proc. względem stycznia 2021 r., wzrosły oczekiwania wynajmujących kawalerki w Szczecinie i Łodzi. Nominalnie wycena wzrosła tam odpowiednio o średnio 319 zł/m-c i 231 zł/m-c.

Jak zauważa Karolina Klimaszewska z serwisu Otodom, na obniżki, podobnie jak w poprzednich latach, wpłynął dopływ nowych ofert.

– Po przestoju na rynku notowanym w listopadzie i grudniu w styczniu liczba ofert dotyczących najmu mieszkań wzrosła w relacji miesięcznej nawet o 27 proc. Taką sytuację zanotowaliśmy we Wrocławiu. W Poznaniu, Gdańsku i Lublinie aktywnych ofert było z kolei o ok. 20 proc. więcej niż w grudniu – tłumaczy.

Podwyżki, nieprzekraczające jednak 2 proc. w ujęciu miesięcznym, zdominowały oferty najmu dotyczące większych mieszkań (38-60 mkw.), na obniżki względem grudnia mogli liczyć za to szukający na wynajem dużych mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw. W większości analizowanych miast wycena lokali o takim metrażu wzrosła także najsłabiej względem stycznia 2021 r. W Katowicach podwyżka oczekiwań wynajmujących wyniosła 2,8 proc., w Lublinie 5,3 proc., a w Łodzi zanotowano nawet spadek o 1,2 proc. r/r.

Na drugim biegunie znalazły się trzy najdroższe rynki najmu dużych mieszkań: Warszawa, gdzie w styczniu 2022 r. w ogłoszeniach odnotowano najwyższą średnią stawkę w historii (4923 zł/mkw.), co oznaczało podwyżkę w relacji rocznej o 22 proc., Wrocław (+25,2 proc. r/r) oraz Gdańsk (+17,2 proc. r/r).