Sezonowa korekta napłynęła na rynek najmu. Im większe mieszkanie, tym większe przeceny [Nowy raport]

Po śmielszym podnoszeniu stawek w listopadzie i grudniu, w styczniu na rynek najmu napłynęła korekta – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Obniżki średnich cen ofertowych były jednak mniej znaczące niż w poprzednich latach.

Styczeń 2021 r. był pierwszym miesiącem od kwietnia 2020 r., w którym spadek średniej ceny ofertowej odstępnego miał miejsce w każdym z dziesięciu największych polskich miast. Dane historyczne pokazują jednak, że i w poprzednich latach styczeń upływał pod znakiem przecen dokonywanych w ogłoszeniach najmu.

Średnie ceny ofertowe na rynku najmu w wybranych miastach – styczeń 2021 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/m-c] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/m-c] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Bydgoszcz 1534 -1,0 -15,8 0-38 1140 -0,8 -4,9 38-60 1528 +1,5 -5,6 60-90 2028 -4,3 -16,6 Gdańsk 2196 -1,1 -14,9 0-38 1633 -2,0 -8,6 38-60 2077 -1,0 -9,4 60-90 2987 -1,5 -7,8 Katowice 1744 -0,7 -12,8 0-38 1244 +0,2 -6,2 38-60 1778 -0,9 -9,7 60-90 2507 -4,2 +0,9 Kraków 2053 -2,7 -17,1 0-38 1479 -1,9 -15,9 38-60 1919 -1,0 -11,5 60-90 2785 -0,7 -5,9 Lublin 1964 -1,2 -14,6 0-38 1479 +1,6 -4,0 38-60 1896 -1,9 -9,7 60-90 2307 -0,3 -11,9 Łódź 1696 -0,6 -8,7 0-38 1152 -0,1 -4,0 38-60 1649 +1,3 -4,0 60-90 2409 -2,3 -1,4 Poznań 1744 -0,8 -11,8 0-38 1329 +0,2 -5,6 38-60 1768 -0,2 -6,2 60-90 2366 -0,5 -9,9 Szczecin 2074 -4,6 -27 0-38 1539 +1,1 +4,1 38-60 1886 -2,8 -1,3 60-90 2526 -5,9 -4,9 Warszawa 3386 -1,3 -22,3 0-38 1939 -1,7 -8,5 38-60 2583 -1,2 -11,2 60-90 4033 -1,2 -11,2 Wrocław 2177 0,0 -7,6 0-38 1617 -0,1 -4,9 38-60 2090 -0,9 -4,9 60-90 2735 -0,8 -10,1 *zmiana średniej stawki dla miasta uwzględnia także średnie ceny ofertowe mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

W pierwszym miesiącu 2021 r. wynajmujący byli jednak mniej skorzy do głębszych korekt swoich oczekiwań w porównaniu z trzema poprzednimi latami. Tylko w dwóch miastach – Szczecinie i Krakowie obniżka liczona w relacji miesięcznej przekroczyła bowiem 2 proc. W styczniu 2020 r. wśród dziesięciu największych takich miast było siedem, w styczniu 2018 r. sześć, a w styczniu 2017 r. pięć.

Średnie stawki ofertowe, za sprawą masowych obniżek mających miejsce w pierwszej połowie 2020 r. oraz z pewnymi odstępstwami w drugiej połowie ubiegłego roku, znajdują się na najniższym poziomie od lat. W większości spośród dziesięciu największych polskich miast w porównaniu ze styczniem 2020 r. średnie stawki dyktowane w ofertach najmu są niższe o kilkanaście, a nawet ponad 20 proc.

Im większe mieszkanie, tym większe przeceny

Spośród analizowanych metraży, największe przeceny dotknęły lokale o powierzchni od 60 do 90 mkw., a więc takich, które w dobie pandemii koronawirusa wynająć jest najtrudniej.

Po dwóch miesiącach podwyżek, dzięki styczniowej korekcie, średnia stawka dyktowana za tego typu lokale położone w Gdańsku ponownie spadła poniżej poziomu 3000 zł/m-c, z kolei w Warszawie średnia stawka ponownie znalazła się tuż powyżej poziomu 4000 zł/m-c. Tymczasem jeszcze na przełomie 2019 i 2020 r. wynajmujący oczekiwali średnio powyżej 4500 zł/m-c.

Cztery ubiegłoroczne miesiące z podwyżkami średniej stawki wahającymi się od 4 do 8 proc. sprawiły, że mimo przeplatających je korekt, średnia cena ofertowa dyktowana za mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. w Katowicach wzrosła względem stycznia 2020 r. To jednak jedyny taki przypadek wśród dziesięciu największych polskich miast.

Sporo mniej niż przed rokiem oczekują także oferujący na wynajem mniejsze mieszkania – o powierzchni poniżej 38 mkw. i od 38 d 60 mkw. W przypadku tych pierwszych średnia stawka wpisywana w styczniu w ogłoszeniach dotyczących mieszkań położonych w Warszawie była najniższa w historii pomiarów, czyli od co najmniej czterech lat. W Krakowie i Gdańsku średnie oczekiwania wynajmujących były z kolei najniższe od maja 2017 r. W stolicy woj. pomorskiego to efekt sześciu miesięcy z rzędu z obniżką.

W Warszawie, Gdańsku i Krakowie, czyli na trzech najdroższych polskich rynkach najmu najmniej w historii oczekiwano w styczniu także za mieszkania o powierzchni od 38 do 60 mkw. W przypadku Krakowa średnia cena ofertowa odstępnego na dobre zadomowiła się poniżej 2000 zł/m-c. Poniżej tego poziomu stopniowo zmierza także średnia stawka dyktowana w Gdańsku.

W przeciwnych kierunkach

Sytuacja obserwowana na początku 2021 r. na rynku najmu jest zgoła odmienna od tej, z którą mieliśmy do czynienia w styczniu na rynku sprzedaży mieszkań. Średnie ceny dyktowane na obu rynkach zmierzają w przeciwnych kierunkach. Podczas gdy wynajmujący obniżyli w styczniu swoje oczekiwania względem grudnia od niespełna 1 proc. do ponad 4 proc., styczeń był trzecim z rzędu miesiącem na rynku wtórnym ze wzrostem średnich stawek ofertowych.

Jeszcze większe dysproporcje pojawiły się na linii rynek najmu – rynek pierwotny. Nowe mieszkania były bowiem w styczniu wyceniane średnio nawet o 3,5 proc. wyżej niż w grudniu 2020 r.

Odwrotnie na obu rynkach wygląda także sytuacja w przypadku poszczególnych metraży. Podczas gdy najwyższe obniżki odstępnego obserwujemy wśród wynajmujących duże mieszkania, najmocniej w ogłoszeniach sprzedaży drożeją najmniejsze kawalerki.

Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest mniejsze zainteresowanie najmem spowodowane pandemią koronawirusa i przejściem uczelni oraz wielu firm w tryb pracy zdalnej. Podaż góruje więc nad popytem. Z drugiej strony, rynek mieszkaniowy w Polsce wciąż jest nienasycony, więc nowe lokale wystawiane na sprzedaż w dalszym ciągu znajdują nabywców, co potwierdza nabierająca rozpędu po wiosennej zapaści akcja kredytowa, o czym pisaliśmy w środę w artykule „Rok w hipotekach na minusie, choć średnia wartość kredytu rekordowo wysoka”.