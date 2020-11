Ceny ofertowe najmu na równi pochyłej. Nawet o 24 proc. w dół w ciągu roku. Nowy raport

fot. Bankier.pl /

Choć w poprzednich trzech latach październik wiązał się z podwyżkami oczekiwań wynajmujących mieszkania, w tym roku przyniósł on w największych polskich miastach spadki w relacji miesięcznej od 1 do nawet 5,5 proc. – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl.

Październikowa obniżka sprawiła, że w większości analizowanych miast średnie stawki ofertowe odstępnego znalazły się na poziomie najniższym od kilku lat.

Średnie ceny wynajmu w wybranych miastach – październik 2020 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Bydgoszcz 1566 -2,2 -19,0 0-38 1142 -2,3 -4,8 38-60 1507 -1,8 -9,0 60-90 2125 -0,7 -8,2 Gdańsk 2232 -4,1 -14,5 0-38 1645 -4,2 -9,5 38-60 2137 -3,1 -8,0 60-90 2987 -2,4 -9,0 Katowice 1756 -4,6 -11,4 0-38 1261 +0,6 -0,3 38-60 1769 -2,4 -9,7 60-90 2497 -6,6 +1,5 Kraków 2096 -4,0 -16,0 0-38 1528 -1,9 -12,2 38-60 1940 -1,7 -9,3 60-90 2765 +0,9 -4,8 Lublin 1952 -5,7 -16,0 0-38 1462 +1,5 -8,8 38-60 1908 +0,3 -7,8 60-90 2227 -3,8 -12,5 Łódź 1665 -4,9 -18,7 0-38 1152 -8,0 -2,3 38-60 1617 -6,4 -12,0 60-90 2390 -6,2 -6,5 Poznań 1719 -1,2 -13,0 0-38 1328 -1,5 -1,1 38-60 1742 -1,3 -7,1 60-90 2263 -1,8 -14,1 Szczecin 2120 +1,2 +0,7 0-38 1452 -1,9 -1,9 38-60 1965 +1,3 +5,1 60-90 2637 -0,9 -3,8 Warszawa 3387 -5,5 -24,5 0-38 1997 -3,0 -5,9 38-60 2618 -2,5 -10,3 60-90 4022 -3,1 -9,5 Wrocław 2147 -5,5 -10,4 0-38 1610 -3,1 -5,2 38-60 2078 -2,4 -4,8 60-90 2709 -3,6 -7,3 *zmiana średniej stawki dla miasta uwzględnia także średnie ceny ofertowe mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Najmocniej względem września obniżyła się wycena mieszkań oferowanych na wynajem w Lublinie, która była niższa o 5,7 proc., a nominalnie o 119 zł/m-c. Stawka liczona dla całego miasta po raz pierwszy od lipca 2018 r. spadła poniżej poziomu 2000 zł/m-c.

Ponad 5-procentową obniżkę średniej stawki w relacji do września odnotowano także w Warszawie oraz we Wrocławiu. Nominalnie w stolicy oczekiwano średnio o 199 zł/m-c mniej niż we wrześniu, a we Wrocławiu średnio o 125 zł/m-c. W Warszawie średnie oczekiwania wynajmujących spadają od trzech miesięcy. We Wrocławiu obniżka nastąpiła po wrześniowym 1-procentowym wzroście.

Zmiana średnich cen ofertowych najmu w październiku w relacji do września (2017-2020) 2017 [w proc.] 2018 [w proc.] 2019 [w proc.]

2020 [w proc.]

Bydgoszcz +1,6 +1,7 +4,4 -2,2 Gdańsk -2,3 -1,4 -0,8 -4,1 Katowice +3,5 +10,2 +5,7 -4,6 Kraków +2,2 +1,8 +3,1 -4,0 Lublin +4,5 +2,7 +4,6 -5,7 Łódź +4,0 +2,2 +9,3 -4,9 Poznań +6,1 +0,2 +4,8 -1,2 Szczecin +3,5 +3,8 +5,3 +1,2 Warszawa +2,6 +1,7 +3,6 -5,5 Wrocław +0,8 -2,4 +0,2 -5,5 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych Otodom.pl

Tymczasem jeszcze w ubiegłym roku październik przyniósł nieznaczną obniżkę średniej stawki odstępnego w skali miesiąca jedynie w Gdańsku. W pozostałych spośród dziesięciu największych polskich miast notowano wzrosty sięgające 9 proc. Podobna tendencja miała miejsce także dwa lata wcześniej oraz w październiku 2017 r.

Ze zniżkowej tendencji wyłamał się Szczecin, gdzie średnia stawka odstępnego rośnie nieprzerwanie od czerwca 2020 r. Stan ten znajduje także odzwierciedlenie, jeśli październikową średnią cenę ofertową porównamy z danymi sprzed roku. Średnie oczekiwania wynajmujących mieszkania w stolicy woj. zachodniopomorskiego w ciągu ostatnich 12 miesięcy niemal się nie zmieniły. Wzrost względem października 2019 r. wyniósł 0,7 proc., a nominalnie 15 zł/m-c. W pozostałych największych polskich miastach w skali roku zanotowano jednak dwucyfrowe spadki.

Najmocniej – o 24,5 proc. obniżyła się średnia wycena mieszkań oferowanych na wynajem w Warszawie. Nominalnie obniżka wyniosła średnio 1101 zł/mkw. Wpływ na to miały przede wszystkim promocje stosowane przez właścicieli największych mieszkań o powierzchni przekraczającej 90 mkw., a także większego odsetka małych, a więc tańszych mieszkań w ofercie.

Mniej okazale wyglądają spadki średnich stawek odstępnego w przypadku poszczególnych analizowanych metraży. Najmocniej – o ok. 10 proc. – spadła w ciągu roku wycena mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw. oraz większych o powierzchni od 60 do 90 mkw. Średnie stawki dla tych metraży osiągnęły także poziom niespotykany co najmniej od stycznia 2017 r., a więc od rozpoczęcia pomiarów. Najmniejsze mieszkania, o powierzchni poniżej 38 mkw., po raz pierwszy od maja 2020 r. wyceniano średnio poniżej 2000 zł/mkw.

Zmiana średnich cen ofertowych najmu w relacji miesięcznej [w proc.] Bydgoszcz Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Szczecin Warszawa Wrocław Październik 2019 +4,4 -0,8 +5,7 +3,1 +4,6 +9,3 +4,8 +5,3 +3,6 +0,2 Listopad 2019 -3 +0,8 +3,0 +0,4 -1,9 +1,3 -0,8 -1,2 +1,2 +0,3 Grudzień 2019 +3,8 +0,7 +0,9 +0,9 +1,9 -2,2 +2,3 +1,8 +2,4 +1,3 Styczeń 2020 -6,5 -2,6 -2,9 -2,1 -1,0 -8,5 -1,4 +0,7 -6,4 -3,3 Luty 2020 -1,3 -1,6 -2,8 -0,6 0,0 +12,9 -2,1 -1,5 -3,4 -3,1 Marzec 2020 +0,2 -1,3 -0,9 -0,7 +0,2 -0,4 -1,5 -0,5 -1,5 -1,5 Kwiecień 2020 -4,5 -6,4 -1,6 -4,2 -5,7 -2,4 -4,7 -2,1 -7,2 -3,9 Maj 2020 -1,5 +0,9 +0,4 -5,7 -1,1 -8,4 -2,0 -3,0 -5,2 -2,7 Czerwiec 2020 -5,1 +1,5 -0,3 +0,1 -1,9 +0,6 +1,5 +1,3 +0,4 +3,3 Lipiec 2020 -0,5 +4,0 -2,9 +2,6 -3,1 -6,2 -2,1 +2,4 +0,6 +4,7 Sierpień 2020 +0,8 -2,4 -0,6 -2,6 -1,2 -2,3 +1,1 +0,3 -0,1 -1,1 Wrzesień 2020 -0,7 -4,5 +0,5 -1,1 +2,5 +1,9 -2,7 +1,6 -2,4 +1,0 Październik 2020 -2,2 -4,1 -4,6 -4,0 -5,7 -4,9 -1,2 +1,2 -5,5 -5,5 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych Otodom.pl

Trwające od początku 2020 r. obniżki sprawiły także, że poza Warszawą, w żadnym z dziesięciu największych polskich miast średnia wycena odstępnego dyktowanego za mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. nie przekroczyła poziomu 3000 zł/mkw.