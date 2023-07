Duże mieszkania na wynajem przeceniane, w cennikach małych podwyżki [Nowy raport]

Pierwszy wakacyjny miesiąc przyniósł zmiany w cennikach mieszkań oferowanych do wynajęcia – wynika z danych Otodom Analytics. Korekta dosięgnęła duże mieszkania, a średnia wycena mniejszych lokali zaczęła rosnąć.

Ostatnie miesiące na rynku wynajmu kawalerek (o powierzchni do 40 mkw.) to wygasanie obserwowanej na początku roku korekty. W czerwcu z obniżką w relacji miesięcznej mieliśmy do czynienia w we Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu i Bydgoszczy, przy czym jedynie w przypadku Szczecina średnia cena ofertowa zanotowana w czerwcu była niższa o więcej niż 2 proc. względem maja.

W stolicy woj. zachodniopomorskiego średnie oczekiwania wynajmujących kawalerki spadają od pięciu miesięcy z rzędu. Od początku roku z korektą mamy z kolei we Wrocławiu. Z każdym kolejnym miesiącem jest ona jednak słabsza, a w czerwcu wyniosła -0,3 proc. m/m.

Podwyżki nad morzem szczególnie mocne

Świadkami odwrotnej sytuacji byliśmy w Trójmieście, zarówno w Gdańsku jak i Gdyni, gdzie podobnie jak w poprzednich latach, letnie miesiące wiążą się ze wzrostem średnich cen ofertowych. W stolicy woj. pomorskiego średnia wycena kawalerek na wynajem rosła trzeci miesiąc z rzędu. Wzrost w ujęciu miesięcznym nasilił się do 4,8 proc., co przełożyło się na średnią cenę ofertową na poziomie 2600 zł/m-c. W Gdyni mówiliśmy z kolei o wzroście rzędu 2,8 proc. m/m (średnio 2167 zł/m-c).

Średnie ceny ofertowe najmu w wybranych miastach w czerwcu 2023 r. Miasto Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/m-c] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Warszawa 0-40 2886 +0,6 +14,8 40-59 3697 +0,2 +15,4 60-89 5735 +2,0 +15,0 90+ 10 961 +0,4 +17,1 Gdynia 0-40 2167 +2,8 +4,3 40-59 2758 +0,5 +11,3 60-89 3791 +2,9 +10,8 90+ 5147 -10,6 +27,8 Kraków 0-40 2396 +1,4 +15,0 40-59 2983 +1,5 +16,4 60-89 3989 +0,2 +13,5 90+ 5877 -1,5 +26,9 Gdańsk 0-40 2600 +4,8 +4,2 40-59 3110 +2,9 +13,7 60-89 4454 +1,6 +19,5 90+ 5855 -2,8 +63,9 Szczecin 0-40 2027 -2,1 +3,6 40-59 2469 -0,5 +12,3 60-89 3252 -1,2 +12,1 90+ 4210 +0,5 +17,2 Wrocław 0-40 2340 -0,3 -0,4 40-59 2873 0,0 +3,5 60-89 3852 +2,2 +6,8 90+ 5821 -0,8 +35,0 Katowice 0-40 1759 +0,7 +9,3 40-59 2286 +0,7 +6,6 60-89 3112 -2,5 +3,4 90+ 4225 +0,5 +37,7 Poznań 0-40 1871 -0,4 +7,8 40-59 2412 +1,0 +9,3 60-89 3154 +1,8 +15,0 90+ 3882 -2,2 +45,4 Lublin 0-40 1988 +2,1 +6,1 40-59 2388 -1,2 +23,9 60-89 2827 -2,6 +12,4 90+ 3228 -3,4 +43,1 Łódź 0-40 1776 +0,2 +7,9 40-59 2210 +0,1 +5,0 60-89 2987 -0,6 +1,3 90+ 4014 -9,1 +17,2 Bydgoszcz 0-40 1613 -1,4 +8,5 40-59 1991 -1,5 +12,3 60-89 2618 -0,5 +14,2 90+ 3501 -0,1 +14,3 Źródło: Otodom Analytics

Z wygasającą korektą w czerwcu mieliśmy do czynienia także w ogłoszeniach dotyczących wynajmu większych mieszkań o powierzchni od 40 do 59 mkw. Obniżki zanotowano jedynie w trzech miastach spoza czołówki tych najdroższych: Szczecinie, Lublinie i Bydgoszczy. W żadnym przypadku obniżka nie przekroczyła jednak 1,5 m/m.

Jednak wyłącznie w Gdańsku wzrost średniej ceny ofertowej względem maja przekroczył 1,5 proc. i wyniósł 2,9 proc. m/m – dokładnie tyle, ile w maju. Ostatnie podwyżki przełożyły się na średnią wzrost średniej wyceny mieszkań o tym metrażu powyżej 3100 zł/m-c. Więcej tradycyjnie oczekiwano jedynie w Warszawie, gdzie jednak ostatnie miesiące przyniosły stabilizację stawek. W czerwcu średnia cena ofertowa wzrosła bowiem jedynie o 0,2 proc. m/m.

Obniżki średnich kwot wpisywanych w ogłoszeniach dotyczących najmu pojawiły się za to w kontekście większych mieszkań, w szczególności największych o powierzchni przekraczającej 90 mkw. Spadki zanotowano także w ogłoszeniach dotyczących najmu mieszkań o powierzchni od 60 do 89 mkw. Najmocniej – o ok. 2,5 proc. obniżyły się w ciągu miesiąca średnie oczekiwania oferujących tego typu lokale w Lublinie i Katowicach.

Efekt wysokiej bazy

Ostatnie kilkanaście miesięcy sprawiło jednak, że to właśnie w przypadku największych mieszkań mówiliśmy o najmocniejszych, najczęściej kilkudziesięcioprocentowych wzrostach stawek w ujęciu rocznym. Wycena mniejszych mieszkań, w szczególności kawalerek, w większości analizowanych miast wzrosła względem czerwca 2022 r. o mniej niż 10 proc., a w kilku przypadkach nawet o mniej niż 5 proc. We Wrocławiu z kolei byliśmy świadkami nieznacznej obniżki o 0,4 proc. r/r.

Ma to jednak związek z wysokim punktem odniesienia. Czerwiec 2022 r. był bowiem czwartym miesiącem z rzędu, w którym dominowały drastyczne podwyżki średnich cen ofertowych, co było pokłosiem wybuchu wojny na Ukrainie i napływu do Polski uchodźców szukających nad Wisłą i Odrą dachu nad głową.

W dwa lata do 60 proc. drożej w ogłoszeniach

To, co w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wydarzyło się ze stawkami notowanymi na rynku wynajmu mieszkań, lepiej pokaże jednak odniesienie się do sytuacji sprzed dwóch lat.

Średnia wycena najmniejszych mieszkań (do 40 mkw.) wzrosła względem czerwca 2021 r. od 33 proc. w Lublinie przez co najmniej 40 proc. we Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, ponad 50 proc. w Warszawie do przeszło 60 proc. w Krakowie. W czerwcu 2023 r. w trzech najdroższych miastach: Warszawie, Gdańsku i Krakowie za kawalerkę do wynajęcia oczekiwano średnio od 845 do 977 zł/m-c więcej niż dwa lata wcześniej.

Wzrosty na podobnym poziomie miały miejsce także w przypadku większych mieszkań: od 40 do 59 mkw. (od +27 proc. w Łodzi do +59,7 proc. w Krakowie) oraz od 60 do 89 mkw. (od 24 proc. w Katowicach do +53,9 proc. w Gdyni).