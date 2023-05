Wynajmujący spuścili z tonu. Korekta cen na rynku najmu przyspieszyła

Wynajmujący spuścili z tonu i zaczęli mocniej obniżać stawki wpisywane w ogłoszeniach – wynika z danych Otodom Analytics za marzec 2023 r. Szukający mieszkań na wynajem mają także nieco większy wybór niż jeszcze na początku roku, ponieważ ofert zaczęło przybywać.

fot. Arthur Lomarainen / / Shutterstock

W marcu na sile nabrała zwłaszcza korekta stawek dyktowanych za duże mieszkania. Te największe – o powierzchni powyżej 90 mkw. – wyceniane były średnio od 0,3 proc. (Warszawa) do 22 proc. niżej (Lublin) niż w lutym.

Był to też jedyny z analizowanych metraży, w przypadku którego można było znaleźć miasta, w których marcowe średnie ceny ofertowe były niższe niż przed rokiem. Taka sytuacja miała miejsce we wspomnianym Lublinie (-0,7 proc. r/r) oraz Bydgoszczy (-3,2 proc. r/r).

Średnie ceny ofertowe najmu w wybranych miastach w marcu 2023 r. Miasto Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/m-c] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Warszawa 0-40 2846 -1,0 +25,4 40-59 3647 -3,1 +24,3 60-89 5400 -2,8 +16,8 90+ 10738 -0,3 +16,2 Gdynia 0-40 1977 +0,8 +12,6 40-59 2601 -1,6 +22,6 60-89 3551 -2,0 +16,9 90+ 5322 -8,6 +46,7 Kraków 0-40 2381 -0,8 +32,0 40-59 2955 -3,2 +32,7 60-89 3929 -2,2 +32,0 90+ 5809 -2,1 +29,5 Gdańsk 0-40 2360 -1,7 +16,1 40-59 2875 -1,5 +14,3 60-89 4176 -2,3 +22,8 90+ 5426 -6,2 +36,0 Szczecin 0-40 2097 -2,1 +15,0 40-59 2459 -2,8 +16,0 60-89 3186 -1,8 +20,4 90+ 3940 -2,1 +15,4 Wrocław 0-40 2408 -0,6 +20,5 40-59 2923 -2,5 +17,9 60-89 3823 -4,1 +18,3 90+ 5876 -2,9 +38,3 Katowice 0-40 1787 -2,2 +23,2 40-59 2288 -2,8 +14,9 60-89 3039 -1,0 +18,0 90+ 3611 -4,4 +18,2 Poznań 0-40 1914 -1,3 +19,3 40-59 2355 -3,1 +15,6 60-89 2980 -5,2 +18,1 90+ 3602 -3,2 +31,8 Lublin 0-40 1918 -1,9 +14,3 40-59 2298 -4,9 +16,9 60-89 2722 +1,2 +18,0 90+ 2448 -22,7 -0,7 Łódź 0-40 1779 -0,8 +16,2 40-59 2211 -4,0 +15,4 60-89 2930 -2,4 +17,2 90+ 4097 -2,2 +22,9 Bydgoszcz 0-40 1631 -0,8 +19,8 40-59 1983 +0,5 +18,3 60-89 2475 -5,1 +7,1 90+ 3008 -8,8 -3,2 Źródło: Otodom Analytics

Marcowe obniżki średnich oczekiwań wynajmujących dotyczyły jednak wszystkich analizowanych metraży. W przypadku najmniejszych (poniżej 40 mkw.) można mówić o dalszym ciągu korekty zapoczątkowanej na przełomie 2022 i 2023 roku. W marcu średnie kwoty wpisywane w ogłoszeniach a dotyczące wspomnianych metraży obniżyły się od ok. 1 do ponad 2 proc. w ujęciu miesięcznym.

Wystarczyło to, by w Warszawie średnia cena ofertowa znalazła się poniżej 3000 zł/m-c. W pozostałych największych i jednocześnie najdroższych polskich miastach (Wrocław, Kraków, Gdańsk) średnie stawki dyktowane za najmniejsze kawalerki do wynajęcia znalazły się na podobnym poziomie ok. 2400 zł/m-c.

Nabierająca na sile korekta może mieć związek z rosnącą podażą na rynku najmu. Jak wynika bowiem z danych Otodom Analytics, jeszcze w lutym 2023 r. liczba aktywnych ogłoszeń w całej Polsce była o 8 proc. wyższa względem stycznia. W największych miastach wzrosty były dwucyfrowe. W Poznaniu w lutym pojawiło się o 20 proc. więcej ogłoszeń niż w styczniu, we Wrocławiu było ich o 14 proc., a w Krakowie i Łodzi o 13 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Jedynie w Gdańsku zanotowano spadek liczby ofert (-5,8 proc. m/m).

Nie brakuje także szukających mieszkań na wynajem. Jak zauważa Ewa Tęczak, ekspertka rynku mieszkaniowego w Otodom, liczba wyszukiwań mieszkań na wynajem na portalu podwoiła się w lutym względem stycznia. I choć nie jest to już tak wysoki poziom, jak tuż po wybuchu wojny na Ukrainie, wyszukiwań było o 30 proc. więcej niż w lutym 2022 r.

– Polacy niezmiennie najczęściej szukali mieszkań 2-pokojowych o powierzchni co najmniej 40 mkw. W porównaniu do stycznia wzrósł udział wyszukiwań mieszkań 3-pokojowych z minimalnym metrażem 50 mkw. Spadł natomiast odsetek wyszukiwań mieszkań największych, 6-pokojowych. W poszczególnych miastach występują oczywiście różnice w udziale lokali różnej wielkości, jednak najpopularniejszym wyborem jest wszędzie mieszkanie 2-pokojowe – mówi Ewa Tęczak.

Średnie kwoty dyktowane przez wynajmujących nadal są jednak zdecydowanie wyższe stawki niż przed rokiem i to pomimo efektu wysokiej bazy. Już w marcu 2022 r. mówiliśmy bowiem o wzrostach sięgających nawet 10 proc. w ujęciu miesięcznym.

Wracając jednak do marca 2023 r., mieszkania do wynajęcia wyceniane były przeważnie średnio o kilkanaście procent wyżej niż w marcu 2022 r. W przypadku największych miast mówiliśmy jednak o wzrostach przekraczających 20, a w niektórych przypadkach 30 proc. r/r.