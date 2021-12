Koniec roku z podwyżkami na rynku najmu. Nowy raport Bankier.pl i Otodom

fot. Fotokon / / Shutterstock

Od dwóch, czterech, a w przypadku mniejszych mieszkań nawet od siedmiu miesięcy z rzędu rosną średnie ceny ofertowe dyktowane przez wynajmujących mieszkania – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.

Jeszcze pod koniec 2020 r. pisaliśmy o dwucyfrowych spadkach średnich oczekiwań wynajmujących w skali roku. Podwyżki notowane w kilku ostatnich miesiącach sprawiły jednak, że w listopadzie 2021 r. średnie stawki wpisywane w ogłoszeniach dotyczących wynajmu mieszkań były o kilka, a nierzadko o kilkanaście procent wyższe niż przed rokiem.

W relacji miesięcznej listopad przyniósł najmocniejsze podwyżki oczekiwań wynajmujących najmniejsze kawalerki (poniżej 38 mkw.). Spośród dziesięciu największych polskich miast jedynie w Katowicach średnia cena ofertowa wzrosła względem października o mniej niż 1 proc. W Warszawie średnie oczekiwania wynajmujących kawalerki wzrosły w ciągu miesiąca o 2 proc., co przełożyło się na najwyższy poziom notowany od początku pandemii (powyżej 2100 zł/m-c), a w Lublinie o 3,8 proc.

Średnie ceny ofertowe na rynku najmu w wybranych miastach – listopad 2021 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/m-c] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż Średnia cena [w zł/m-c] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Bydgoszcz 1688 +3,7 +8,2 0-38 1357 +2,5 +17,8 38-60 1763 +4,1 +16,9 60-90 2303 +2,0 +8,2 Gdańsk 2399 +0,6 +6,9 0-38 1913 +1,3 +15,7 38-60 2352 -0,3 +11,0 60-90 3229 +4,5 +9,2 Katowice 1795 +4,9 +3,0 0-38 1263 +0,8 +0,2 38-60 1921 +2,3 +7,8 60-90 2493 +1,0 +0,6 Kraków 2259 +2,0 +6,9 0-38 1695 +2,0 +11,7 38-60 2209 +1,5 +14,0 60-90 3098 -1,1 +11,0 Lublin 1963 -2,3 -1,0 0-38 1599 +3,8 +8,5 38-60 1986 +0,1 +4,3 60-90 2463 -0,2 +8,7 Łódź 1721 +1,3 +0,8 0-38 1313 +1,1 +15,7 38-60 1758 +0,2 +8,6 60-90 2380 +0,3 -3,6 Poznań 1884 +0,7 +8,5 0-38 1530 +2,3 +16,3 38-60 1991 +0,1 +12,6 60-90 2335 +2,8 +2,1 Szczecin 2106 -1,4 -2,3 0-38 1886 +2,3 +28,6 38-60 2093 +0,6 +6,4 60-90 2719 0,0 +0,1 Warszawa 3978 +5,4 +15,7 0-38 2110 +2,0 +7,2 38-60 2951 +2,4 +12,3 60-90 4766 +1,9 +17,2 Wrocław 2446 +2,6 +12,9 0-38 1878 +1,2 +16,3 38-60 2433 +1,2 +16,9 60-90 3134 +2,5 +13,8 *zmiana średniej stawki dla miasta uwzględnia także średnie ceny ofertowe mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Jak zauważa Karolina Klimaszewska z serwisu Otodom, liczba ogłoszeń dotyczących najmu kawalerek systematycznie spada. W Poznaniu i wspomnianym już Lublinie było ich o 37 proc. mniej niż w październiku.

Większy popyt i wzrosty średnich stawek ofertowych obserwowane w poprzednich miesiącach sprawiły, że w relacji rocznej mieszkania o powierzchni poniżej 38 mkw. przeznaczone na wynajem wyceniane były w większości analizowanych miast średnio o kilkanaście procent wyżej niż przed rokiem. W Gdańsku przeciętne oczekiwania wynajmujących wzrosły względem listopada 2020 r. o blisko 16 proc. W stolicy woj. pomorskiego po raz pierwszy od lipca 2019 r. średnia cena ofertowa przekroczyła 1900 zł/m-c. Z największa podwyżką w skali roku mieliśmy do czynienia w Szczecinie – o ponad 28 proc., co nominalnie oznaczało wzrost wyceny średnio o ponad 400 zł/m-c.

Na drugim biegunie znalazły się Katowice z podwyżką jedynie o 0,2 proc. r/r. Na ten stan wciąż jednak oddziałują przeceny obserwowane na początku 2021 r.

Dwucyfrowe podwyżki średnich stawek wpisywanych w ogłoszeniach dotyczących najmu mieszkań widać także w przypadku lokali o powierzchni od 38 do 60 mkw.

Słabszym wzrostem zostały dotknięte natomiast duże mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. W ich przypadku mogliśmy znaleźć nawet miasto, w którym średnia stawka notowana w listopadzie 2021 r. była niższa niż przed rokiem. Taka sytuacja miała miejsce w Łodzi (-3,6 proc. r/r).

W listopadzie znacznie łatwiej było znaleźć obniżkę w relacji dwuletniej. Przyczyniły się do tego jednak przeceny obserwowane na rynku najmu w 2020 r. Choć i w tym przypadku w szczególności wycena kawalerek wzrosła w kilku analizowanych miastach o ponad 10 proc. Najstabilniej w relacji dwuletniej kształtowały się przeciętne oczekiwania wynajmujących duże lokale o powierzchni od 60 do 90 mkw. Różnice względem listopada 2019 r. wahały się od -6,3 proc. w Łodzi do +7,5 proc. we Wrocławiu.