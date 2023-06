Stawki najmu przed wakacjami zaczęły rosnąć. Okienko negocjacyjne zamyka się [Nowy raport]

Przed wakacjami obserwowane w ostatnich miesiącach okienko negocjacyjne zaczęło się przymykać. Jednym z powodów był rosnący popyt na mieszkania na wynajem – wynika z danych Otodom Analytics. W miastach akademickich szczyt ruchu na rynku najmu jednak dopiero przed nami.

W maju popyt na mieszkania na wynajem względem kwietnia – zgodnie z danymi Otodom – wzrósł o 13 proc. W tym czasie liczba ofert zwiększyła się o 4 proc.

Wraz z rosnącym popytem na mieszkania, zaczęły rosnąć i oczekiwania wynajmujących, co było widać także w przypadku najmniejszych kawalerek o powierzchni poniżej 40 mkw. Średnie kwoty wpisywane w ogłoszeniach dotyczących najmu rosły najmocniej w Gdyni (+4,3 proc. m/m), a także Gdańsku (+3,4 proc. m/m) oraz Warszawie (+1,4 proc. m/m), a więc w miastach z najwyższymi średnimi stawkami.

Ostatnio notowana korekta przeszła do historii także w Katowicach, Poznaniu i Łodzi, gdzie początek 2023 r. przyniósł obniżki, a w maju obserwowaliśmy wzrosty, które jednak nie przekroczyły 1 proc. w ujęciu miesięcznym.

Średnie ceny ofertowe najmu w wybranych miastach w maju 2023 r. Miasto Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/m-c] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Warszawa 0-40 2870 +1,4 +16,0 40-59 3689 0,0 +17,0 60-89 5621 +1,6 +15,9 90+ 10914 -1,0 +16,9 Gdynia 0-40 2109 +4,3 +7,9 40-59 2745 +3,0 +13,9 60-89 3683 -0,5 +12,0 90+ 5758 -0,8 +41,8 Kraków 0-40 2363 -0,2 +14,2 40-59 2940 -0,6 +15,1 60-89 3980 -0,8 +10,0 90+ 5967 -1,7 +26,9 Gdańsk 0-40 2480 +3,4 +5,7 40-59 3022 +2,9 +13,2 60-89 4382 +1,4 +25,6 90+ 6023 +1,9 +60,7 Szczecin 0-40 2071 -0,8 +5,1 40-59 2482 -1,3 +15,5 60-89 3292 +0,5 +15,8 90+ 4187 +1,4 +21,3 Wrocław 0-40 2347 -0,8 0,0 40-59 2873 -1,2 +4,4 60-89 3770 +0,8 +4,5 90+ 5867 -1,5 +41,5 Katowice 0-40 1746 +0,9 +15,8 40-59 2271 -1,3 +6,4 60-89 3191 -1,4 +8,8 90+ 4203 +3,3 +34,6 Poznań 0-40 1879 +0,2 +7,4 40-59 2387 +0,5 +7,9 60-89 3097 +2,3 +17,4 90+ 3971 +1,7 +50,2 Lublin 0-40 1948 +0,3 +11,4 40-59 2416 -0,3 +28,4 60-89 2901 -0,8 +22,1 90+ 3342 +8,4 +47,9 Łódź 0-40 1773 +0,3 +12,4 40-59 2207 +0,1 +8,5 60-89 3005 -1,3 +9,4 90+ 4416 +0,3 +44,4 Bydgoszcz 0-40 1636 -1,0 +8,3 40-59 2021 +1,3 +14,0 60-89 2630 +0,8 +14,1 90+ 3504 +1,3 +16,5 Źródło: Otodom Analytics

Kolejny miesiąc z rzędu średnia cena ofertowa uległa obniżeniu za to we Wrocławiu, Szczecinie i Krakowie.

Względem kwietnia rosły wzrosły także średnie kwoty oczekiwane za większe mieszkania – o powierzchni od 40 do 59 mkw. Najmocniej – o ok. 3 proc. w ujęciu miesięcznym - wzrosła wycena czynszów w Gdańsku i Gdyni.

Analogicznie jak w przypadku kawalerek, maj był kolejnym miesiącem 2023 r., kiedy to mówiliśmy o obniżce w relacji miesięcznej we Wrocławiu. Tym razem średnie oczekiwania wynajmujących obniżyły się o 1,2 proc. m/m. W stolicy Dolnego Śląska wzrosła za to wycena oferowanych do wynajęcia mieszkań o powierzchni od 60 do 89 mkw.

W każdym z analizowanych miast i w przypadku każdego z metraży średnie ceny ofertowe notowane w maju 2023 r. były wyższe niż przed rokiem, co wynika jednak nie z sytuacji obserwowanej w maju czy poprzednich miesiącach 2023 r., a wiosną i latem 2022 r., gdy napływ do Polski ukraińskich uchodźców i wystrzał popytu przełożyły się na wyjątkowo silne podwyżki stawek wpisywanych w ogłoszeniach.

Można jednak znaleźć miasta, w których sytuacja powoli wraca do stanu sprzed roku. Dla przykładu średnia cena ofertowa dyktowana za mieszkania o powierzchni poniżej 40 mkw. we Wrocławiu wyniosła w maju 2023 r. 2347 zł/m-c – tyle, ile zanotowano w maju 2022 r.

W stolicy Dolnego Śląska zanotowano zresztą najniższe wzrosty w ujęciu rocznym. Mieszkania o powierzchni od 40 do 59 mkw. były wyceniane średnio o 4,4 proc., wyżej niż rok temu, a średnia wycena lokali o powierzchni od 60 do 89 mkw. wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy średnio o 4,5 proc.

Zupełnie inaczej prezentują się dane z Gdańska. Z jednej strony najmniejsze mieszkania w stolicy woj. pomorskiego wyceniane były średnio o 5,7 proc. wyżej niż w maju 2022 r., za lokale o powierzchni od 40 do 59 mkw. oczekiwano średnio o 13,2 proc. więcej niż rok temu. Z kolei mieszkania o powierzchni od 60 do 89 mkw. wyceniane były średnio o ponad 25 proc. wyżej niż w maju 2022 r.

Jakich mieszkań szukają przyszli najemcy?

Jak wynika z danych Otodom, dwupokojowe mieszkania o powierzchni co najmniej 40 mkw. utrzymały pozycję najczęściej wyszukiwanych lokali na wynajem w Polsce.

– Istotną zmianę zaobserwować można było w sposobie wyszukiwania potencjalnych najemców. Wyraźnie wzrosło zainteresowanie parametrami mieszkania, które wiążą się ze spędzaniem czasu na świeżym powietrzu. W porównaniu do kwietnia wzrósł odsetek wyszukiwanych mieszkań posiadających ogród (+26 proc. m/m). Częściej szukano także mieszkań z balkonem (+22 proc. m/m) lub tarasem (+13 proc. m/m).