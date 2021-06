Śmielsze podwyżki na rynku najmu. W ofertach zaczyna być drożej niż rok temu [Raport]

fot. Włodzimierz Wasyluk / / FORUM

Po marcowej podwyżce zniwelowanej kwietniową głęboką korektą maj przyniósł stabilizację średnich stawek ofertowych na rynku najmu mieszkań – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. W przypadku poszczególnych metraży mieliśmy do czynienia jednak z dominacją podwyżek. Coraz częściej oczekiwania wynajmujących są także wyższe niż przed rokiem.

Inaczej niż przed rokiem i dwoma laty w maju 2021 r. znacznie łatwiej można było znaleźć metraże i miasta, w których zanotowano wzrost oczekiwań wynajmujących względem kwietnia. W przypadku Katowic średnie stawki widniejące w ofertach rosną nawet nieprzerwanie od trzech miesięcy. W żadnym z nich wzrost nie przekroczył jednak w skali miesiąca 0,5 proc.

Średnie ceny ofertowe na rynku najmu w wybranych miastach – maj 2021 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/m-c] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż Średnia cena [w zł/m-c] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Bydgoszcz 1548 -0,3 -8,7 0-38 1187 -2,4 +4,6 38-60 1605 -0,8 +1,2 60-90 2346 +0,2 +6,1 Gdańsk 2271 +1,4 -4,0 0-38 1807 +3,0 +5,5 38-60 2268 +1,7 +3,4 60-90 3192 +0,9 +4,6 Katowice 1712 +0,5 -10,0 0-38 1189 +0,3 -10,1 38-60 1781 +2,1 -4,1 60-90 2579 +8,4 +8,2 Kraków 1969 -0,9 -10,8 0-38 1504 +0,7 -4,6 38-60 1978 -0,5 -2,3 60-90 2961 -0,4 +3,6 Lublin 1872 -0,6 -12,9 0-38 1496 +22,0 -1,6 38-60 1890 +10,3 -1,9 60-90 2410 +0,6 -3,2 Łódź 1664 -0,9 -10,8 0-38 1236 -19,1 -4,5 38-60 1718 -10,9 +0,6 60-90 2440 +0,5 +1,7 Poznań 1682 +0,4 -5,5 0-38 1313 -0,9 -3,0 38-60 1779 +0,6 -0,2 60-90 2213 -0,4 -10,4 Szczecin 1991 0,0 +0,5 0-38 1588 +1,0 +11,4 38-60 1960 +1,1 +6,2 60-90 2694 +0,9 +3,9 Warszawa 3274 +0,3 -10,2 0-38 1925 +0,2 -3,4 38-60 2683 -0,4 -1,1 60-90 4471 -0,8 +5,3 Wrocław 2118 +2,3 +0,8 0-38 1638 +2,1 +2,2 38-60 2150 +0,7 +5,3 60-90 2792 +2,7 +4,3 *zmiana średniej stawki dla miasta uwzględnia także średnie ceny ofertowe mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Majowe wzrosty i niskie średnie stawki notowane w ofertach w maju 2020 r. sprawiły, że po raz pierwszy od dłuższego czasu w dwóch spośród dziesięciu największych polskich miast miała miejsce podwyżka w relacji rocznej. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w maju we Wrocławiu (+0,8 proc. r/r) oraz Szczecinie (+0,5 proc. r/r). Wciąż jednak w większości analizowanych miast średnie ceny ofertowe są zdecydowanie niższe niż przed rokiem. W Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach i Lublinie spadek w ujęciu rocznym w dalszym ciągu przekracza 10 proc.

W porównaniu z majem 2019 r. z obniżkami średnich cen ofertowych mamy do czynienia we wszystkich dziesięciu największych polskich miastach. W Warszawie spadek przekroczył 23 proc., w Krakowie wyniósł ok. 15 proc., a we wspomnianym już Wrocławiu i Szczecinie, gdzie średnie oczekiwania wynajmujących były wyższe niż przed rokiem w relacji dwuletniej zanotowano obniżkę odpowiednio o 7,6 i 2,7 proc.

W maju 2021 r. w relacji do kwietnia wzrosły głównie średnie kwoty wpisywane w ogłoszeniach dotyczących najmu kawalerek (0-38 mkw.) i dużych mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw. W większości analizowanych miast lokale o wspomnianym metrażu podrożały w ofertach o mniej niż 1 proc. w skali miesiąca.

Przyglądając się poszczególnym metrażom, najmocniej w skali roku wzrosła wycena odstępnego dyktowanego za duże mieszkania (60-90 mkw.). W Warszawie od czterech miesięcy średnia stawka dla tego typu lokali oscyluje wokół 4500 zł/m-c. Średnio 4471 zł/m-c zanotowane w maju oznacza wzrost o 5,3 proc. względem maja 2020 r. Nominalnie średnie oczekiwania wynajmujących wzrosły w tym czasie o 227 zł/m-c. Procentowo najmocniej względem maja 2020 r. podniosły się średnie oczekiwania wynajmujących duże mieszkania w Katowicach (+8,2 proc. r/r).

Na drugim biegunie znalazły się duże lokale oferowane na wynajem w Poznaniu, w przypadku których zanotowano ok. 10-procentową obniżkę w relacji rocznej.

Obniżki wyceny odstępnego są w dalszym ciągu powszechniejsze w przypadku najmniejszych kawalerek o powierzchni do 38 mkw. Średnie stawki liczone dla takich lokali spadły w większości analizowanych miast, a najmocniej – o 10 proc. – w Katowicach.

Najstabilniej w relacji do maja 2020 r. kształtuje się średnia wycena odstępnego mieszkań przeznaczonych na wynajem w Łodzi, gdzie w przypadku analizowanych metraży różnice w relacji rocznej wahają się od 0,6 do 4,5 proc.

Największe dysproporcje średnich stawek pomiędzy poszczególnymi miastami można zauważyć w przypadku mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw. Te lokale przeznaczone na wynajem w Poznaniu oferowano w maju średnio o ponad 50 proc. taniej niż w najdroższej Warszawie.

Pod względem podwyżek notowanych w maju w relacji do kwietnia sytuacja na rynku najmu mieszkań była podobna do obserwowanej na rynku sprzedaży lokali mieszkalnych. Zarówno jednak w przypadku rynku pierwotnego, jak i wtórnego podwyżki obserwujemy od dłuższego czasu, a od jesieni 2020 r. stały się one powszechnym widokiem. O tyle w przypadku średnich cen ofertowych wpisywanych w ofertach najmu mieszkań majowe podwyżki mogą zwiastować odwrócenie trendu spadkowego obserwowanego przez cały 2020 r.