Stabilizacja, ale na wysokościach. Oczekiwania sprzedających mieszkania dotyka zmniejszony popyt [Nowy raport]

Średnie stawki ofertowe wpisywane w ogłoszeniach sprzedaży nowych mieszkań z miesiąca na miesiąc coraz mocniej się utrwalają – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. Stabilizacja, za sprawą wcześniejszych podwyżek, odbywa się jednak na wysokich poziomach, a w przypadku kilku miast na najwyższych w historii.

W sierpniu 2022 r. najstabilniej kształtowały się przeciętne oczekiwania deweloperów oferujących mieszkania o powierzchni od 38 do 60 mkw. oraz od 60 do 90 mkw. i tylko w pojedynczych przypadkach mieliśmy do czynienia ze wzrostem w skali miesiąca powyżej 1 proc.

O ile w ostatnich dwóch miesiącach nie notowaliśmy tak znaczących wzrostów średnich kwot wpisywanych w ogłoszeniach, jak jeszcze w pierwszej połowie 2022 r., to właśnie wcześniejsze podwyżki sprawiły, że stawki umocniły się na wysokich poziomach, a w kilku przypadkach najwyższych w historii.

Ze scementowaniem oczekiwań sprzedających od czerwca mamy do czynienia także na rynku wtórnym. Sierpień przyniósł jedynie nasilenie obniżek średnich stawek ofertowych w przypadku mieszkań o powierzchni pomiędzy 38 a 60 mkw.

I choć stabilizacja, również w tym przypadku, oznacza jedne z najwyższych stawek w historii, to na rynku wtórnym, łatwiej niż na pierwotnym, możemy znaleźć miasta, w których podwyżki w ogłoszeniach nie przekroczyły 10 proc. Co więcej, w przypadku wspomnianego już metraży (38-60 mkw.), w żadnym z analizowanych miast wzrost średniej ceny ofertowej nie był wyższy od inflacji CPI zanotowanej w sierpniu, która według Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 16,1 proc.

Biorąc pod uwagę wszystkie metraże, jedynie duże mieszkania (60-90 mkw.) oferowane na rynku wtórnym w Poznaniu były wyceniane o ponad 16,1 proc. wyżej niż rok wcześniej.

Mówiąc o stabilizacji stawek, nie można nie wspomnieć o zmniejszającym się popycie, zarówno na nowe, jak i używane mieszkania. Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, w sierpniu 2022 r. złożono 12,3 tys. wniosków o kredyty hipoteczne, co było wynikiem o ponad 70 proc. niższym niż rok wcześniej. Równocześnie średnia wysokość wsparcia, o które wnioskowano, wyniosła 336,66 tys. zł, co oznaczało spadek o 2,8 proc. r/r.

