Mieszkaniowe dzielnice grozy. Ceny ofertowe w rok w górę o kilkadziesiąt procent - efekt "Bezpiecznego kredytu"

Bielany, Mistrzejowice, Kleczków, Brzeźno, Widzew i Stary Grunwald – to dzielnice sześciu największych polskich miast, w których oczekiwania sprzedających mieszkania na rynku wtórnym wzrosły w 2023 r. najmocniej – wynika z danych SonarHome.pl. Kilkudziesięcioprocentowe wzrosty to efekt wtórny „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”

fot. Patryk Kosmider / / Shutterstock

Program dopłat do kredytów mieszkaniowych „Bezpieczny kredyt 2 proc.” już się zakończył, a na horyzoncie pojawił się kolejny – „Mieszkanie na start”. Skutki oddziaływania tego pierwszego na polski rynek mieszkaniowy jeszcze długo jednak nie wygasną. Jednym z nich jest przetrzebienie oferty, zwłaszcza w przypadku tańszych mieszkań.

Efektem są nieobserwowane wcześniej wzrosty średnich cen ofertowych. Te w ujęciu rocznym – zgodnie z danymi SonarHome.pl – nierzadko przekraczają 30 proc.

Pełniejszy, jednak jak to w przypadku statystyk, nigdy nie do końca pełny obraz rynku, dadzą nam średnie ceny transakcyjne za IV kw. 2023 r., których – w przypadku Narodowego Banku Polskiego – powinniśmy spodziewać się w drugiej połowie lutego. Z kwartału na kwartał jednak coraz mocniej widać, że różnice pomiędzy średnimi kwotami płaconymi za mieszkania a oczekiwanymi przez sprzedających rozjeżdżają się.

Dane dotyczące przeciętnych oczekiwań sprzedających mieszkania z drugiej ręki w poszczególnych dzielnicach największych polskich miast pokazują z kolei, że szukający obecnie mieszkania na rynku wtórnym mają twardy orzech do zgryzienia i znacznie niższy wybór niż jeszcze przed rokiem. Nie w każdej jednak dzielnicy oczekiwania sprzedających mieszkania rosną w jednakowym tempie.

Średnie ceny ofertowe mieszkań w Warszawie

Od października 2023 r. w Warszawie nie ma już dzielnicy, w której średnia cena ofertowa nie przekraczałaby 10 tys. zł/mkw. W grudniu 2023 r. w każdej ze stołecznych dzielnic średnie oczekiwania sprzedających mieszkania z drugiej ręki przekraczały 11 tys. zł/mkw.

W przypadku warszawskiego Śródmieścia grudzień przyniósł jednak istotną zmianę. Średnia kwota wpisywana w ogłoszeniach przekroczyła po raz pierwszy 20 tys. zł/mkw. W gronie najdroższych warszawskich dzielnic bez zmian. Oprócz Śródmieścia w czołówce plasują się: Żoliborz, Wilanów, Wola i Mokotów.

Średnie ceny ofertowe mieszkań w poszczególnych dzielnicach Warszawy – grudzień 2023 Dzielnica Średnia cena ofertowa [w zł/mkw.] Zmiana r/r [w proc.] Zmiana r/r [w zł/mkw.] Bielany 14 141 +29,9 +3256 Ochota 15 842 +27,6 +3428 Białołęka 11 898 +26,8 +2515 Wola 16 843 +26,4 +3523 Praga-Północ 14 490 +26,3 +3015 Praga-Południe 14 188 +26,0 +2932 Wawer 11 941 +25,2 +2404 Ursus 12 539 +24,6 +2474 Targówek 12 507 +24,1 +2430 Bemowo 13 600 +24,0 +2635 Rembertów 11 383 +24,0 +2201 Mokotów 16 084 +23,1 +3014 Włochy 14 276 +21,4 +2520 Ursynów 14 283 +21,2 +2497 Wilanów 17 205 +20,9 +2972 Żoliborz 17 231 +18,8 +2728 Śródmieście 20 141 +18,8 +3193 Źródło: SonarHome.pl

Najmocniejszy wzrost średniej ceny ofertowej względem grudnia 2022 r. zanotowano jednak na Bielanach (+29,9 proc. r/r). O więcej niż 25 proc. w ujęciu rocznym wzrosły przeciętne oczekiwania wystawiających na sprzedaż mieszkania zlokalizowane na Ochocie, Białołęce, Woli, obu Pragach i Wawrze.

Najwolniej, czyli w tym przypadku poniżej 20 proc. r/r, rosła średnia cena ofertowa notowana w dwóch najdroższych dzielnicach, czyli Śródmieściu i Żoliborzu.

Średnie ceny ofertowe mieszkań w Krakowie

Podobnie jak w Warszawie również w Krakowie w grudniu 2023 r. nie można było znaleźć dzielnicy, w której średnia cena ofertowa byłaby niższa niż 11 tys. zł/mkw. Krakowski rynek wtórny tym jednak różnił się od warszawskiego, że zanotowano na nim wyraźniejsze podwyżki oraz większe rozwarstwienie w dynamice wzrostów pomiędzy poszczególnymi dzielnicami.

Średnie ceny ofertowe mieszkań w poszczególnych dzielnicach Krakowa – grudzień 2023 Dzielnica Średnia cena ofertowa [w zł/mkw.] Zmiana r/r [w proc.] Zmiana r/r [w zł/mkw.] Mistrzejowice 12 919 +42,6 +3860 Czyżyny 14 627 +41,8 +4313 Grzegórzki 16 719 +36,6 +4484 Bieńczyce 12 426 +36,0 +3287 Swoszowice 12 440 +35,2 +3240 Nowa Huta 11 960 +32,7 +2950 Bronowice 14 086 +29,4 +3201 Podgórze Duchackie 12 154 +29,0 +2732 Wzgórza Krzesławickie 11 224 +28,4 +2484 Krowodrza 14 452 +27,4 +3109 Bieżanów - Prokocim 11 599 +27,3 +2485 Prądnik Biały 13 168 +26,3 +2741 Podgórze 14 813 +25,2 +2977 Prądnik Czerwony 12 764 +24,0 +2469 Łagiewniki - Borek Fałęcki 12 267 +23,8 +2362 Stare Miasto 17 026 +18,5 +2664 Dębniki 12 880 +18,3 +1988 Zwierzyniec 14 869 +16,7 +2124 Źródło: SonarHome.pl

I tak, najmocniej – o ponad 40 proc. w ujęciu rocznym, wzrosły średnie ceny ofertowe na krakowskich Mistrzejowicach oraz Czyżynach. Najmniej – przeciętnie pomiędzy 16,7 a 18,5 proc. r/r – swoje oczekiwania podnieśli oferujący mieszkania z drugiej ręki w dzielnicach: Zwierzyniec, Dębniki oraz na krakowskim Starym Mieście.

Średnie ceny ofertowe mieszkań we Wrocławiu

Wolniej niż w Krakowie i Warszawie rosły średnie ceny ofertowe w ogłoszeniach dotyczących sprzedaży mieszkań położonych we Wrocławiu. W przypadku dwóch osiedli: Widawy i Bieńkowic, zanotowano nawet obniżki względem grudnia 2022 r. Z kolei na Zaciszu, Zalesiu i Szczytnikach średnia cena ofertowa w ciągu roku wzrosła jedynie o 0,3 proc.

Na pozostałych wrocławskich osiedlach zanotowano jednak wzrosty od 10 proc. r/r w górę, przy czym pułap wyznaczył Kleczków (+32,6 proc. r/r).

Średnie ceny ofertowe mieszkań na poszczególnych osiedlach Wrocławia – grudzień 2023 Osiedle Średnia cena ofertowa [w zł/mkw.] Zmiana r/r [w proc.] Zmiana r/r [w zł/mkw.] Kleczków 12 312 +32,6 +3025 Brochów 9928 +29,6 +2270 Księże 10 997 +29,4 +2496 Pilczyce - Kozanów - Popowice Północne 11 034 +27,9 +2404 Żerniki 11 636 +27,2 +2488 Nowy Dwór 10 480 +26,6 +2200 Szczepin 12 191 +26,4 +2545 Przedmieście Świdnickie 12 289 +24,2 +2394 Gaj 11 397 +24,1 +2215 Jagodno 12 217 +23,9 +2356 Leśnica 11 319 +22,3 +2062 Plac Grunwaldzki 11 086 +21,8 +1986 Polanowice - Poświętne - Ligota 11 329 +21,4 +1999 Powstańców Śląskich 11 316 +21,4 +1991 Muchobór Mały 10 672 +21,1 +1858 Sołltysowice 11 137 +21,1 +1937 Psie Pole - Zawidawie 10 478 +21,0 +1820 Muchobór Wielki 11 019 +19,3 +1785 Ołbin 10 552 +19,3 +1708 Nadodrze 10 943 +18,9 +1743 Huby 10 819 +18,7 +1704 Borek 11 411 +18,7 +1797 Osobowice - Rędzin 11 169 +18,6 +1749 Tarnogaj 12 785 +18,5 +1999 Oporów 11 313 +18,3 +1749 Karłowice - Różanka 10 328 +17,5 +1537 Maślice 10 941 +17,2 +1602 Wojszyce 11 471 +16,9 +1657 Pracze Odrzańskie 10 359 +16,8 +1488 Lipa Piotrowska 10 552 +16,8 +1515 Gądów - Popowice Południowe 10 572 +16,6 +1507 Kuźniki 10 125 +15,3 +1345 Gajowice 10 764 +15,1 +1413 Biskupin - Sępolno - Dąbie - Bartoszowice 11 286 +15,0 +1470 Przedmieście Oławskie 11 587 +14,3 +1451 Krzyki - Partynice 11 171 +13,8 +1357 Kowale 10 665 +13,8 +1292 Stare Miasto 12 191 +13,5 +1447 Strachocin - Swojczyce - Wojnów 11 927 +13,0 +1369 Klecina 10 895 +12,1 +1178 Ołtaszyn 10 695 +12,0 +1146 Grabiszyn - Grabiszynek 11 113 +11,5 +1146 Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowice - Osiniec 11 448 +10,0 +1041 Zacisze - Zalesie - Szczytniki 10 908 +0,3 +34 Widawa 9083 -3,0 -285 Bieńkowice 8740 -6,0 -558 Świniary 6022 -21,5 -1645 Źródło: SonarHome.pl

Dla porównania, przed rokiem mówiliśmy o „podwyżkach” rzędu kilku, kilkunastu procent w ujęciu rocznym.

Średnie ceny ofertowe mieszkań w Gdańsku

Wyraźne przyspieszenie tendencji wzrostowej miało miejsce także w Gdańsku. W największym polskim nadmorskim mieście wciąż w cennikach dominują trzy dzielnice: Śródmieście, Letnica i Wyspa Sobieszewska.

Co jednak ciekawe, w przypadku ostatniej z wymienionych w grudniu 2023 r. zanotowano obniżkę średniej stawki ofertowej o 0,6 proc. r/r. W dwóch pozostałych najdroższych lokalizacjach średnie oczekiwania sprzedających rosły odpowiednio o 10,2 i 13,6 proc.

Średnie ceny ofertowe mieszkań w poszczególnych dzielnicach Gdańska – grudzień 2023 Dzielnica Średnia cena ofertowa [w zł/mkw.] Zmiana r/r [w proc.] Zmiana r/r [w zł/mkw.] Brzeźno 14 925 +36,5 +3992 Młyniska 12 267 +33,7 +3091 Zaspa - Rozstaje 15 605 +32,1 +3795 Rudniki 8621 +30,7 +2027 Aniołki 12 364 +29,8 +2842 Oliwa 13 891 +26,0 +2868 Siedlce 12 043 +24,8 +2394 Przymorze Wielkie 14 107 +24,0 +2727 Matarnia 10 786 +23,7 +2063 Stogi 10 441 +23,2 +1963 Strzyża 13 873 +21,1 +2421 Wrzeszcz Dolny 12 821 +20,1 +2144 Przymorze Małe 14 157 +17,6 +2117 Kokoszki 10 165 +17,5 +1517 Suchanino 10 646 +15,9 +1463 Jasień 11 087 +14,8 +1433 Letnica 15 507 +13,6 +1860 Chełm 10 356 +12,9 +1182 Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia 13 558 +12,2 +1476 Orunia - Św. Wojciecha - Lipce 9461 +11,9 +1003 Ujeścisko - Łostowice 10 655 +11,8 +1124 Nowy Port 9200 +11,2 +923 Piecki - Migowo 11 853 +10,7 +1141 Śródmieście 15 982 +10,2 +1485 Wrzeszcz Górny 12 123 +8,9 +995 Brętowo 10 640 +8,9 +867 Osowa 9921 +8,7 +791 Zaspa - Młyniec 12 233 +5,3 +621 Dwór 12 010 +3,6 +415 Przeróbka 9041 +0,9 +83 Wyspa Sobieszewska 15 612 -0,6 -95 Źródło: SonarHome.pl

W porównaniu do większości gdańskich dzielnic to, w relatywnym odczuciu, niewielki wzrost. W Brzeźnie średnia kwota wpisywana w ogłoszeniach była aż o 36,5 proc. wyższa niż rok wcześniej. Próg +20 proc. r/r przekroczono łącznie w aż 12 dzielnicach, co sprawiło, że tylko w pięciu z nich średnia cena ofertowa była niższa niż 10 tys. zł/mkw.

To efekt odpływu z oferty najtańszych mieszkań i spadku liczby ogłoszeń. Najmocniej ten trend był widoczny w dzielnicy Aniołki, gdzie względem grudnia 2023 r. sprzedający oferowali o jedną trzecią mniej mieszkań.

Średnie ceny ofertowe mieszkań w Poznaniu

Z podobnymi wzrostami muszą radzić sobie szukający własnego „M” w stolicy Wielkopolski. Przed rokiem próg 10 tys. zł/mkw. przekraczała jedynie średnia cena ofertowa notowana na osiedlu Ławica. Obecnie taki stan rzeczy utrzymuje się w 13, czyli ponad jednej trzeciej poznańskich dzielnic.

Średnie ceny ofertowe mieszkań na poszczególnych osiedlach Poznania – grudzień 2023 Dzielnica Średnia cena ofertowa [w zł/mkw.] Zmiana r/r [w proc.] Zmiana r/r [w zł/mkw.] Stary Grunwald 10 507 +34,1 +2674 Żegrze 9205 +29,3 +2085 Grunwald Północ 9994 +28,0 +2184 Starołęka-Minikowo-Marlewo 10 832 +27,5 +2338 Wola 11 282 +27,4 +2426 Rataje 10 396 +26,9 +2202 Nowe Winogrady Południe 9871 +22,6 +1821 Junikowo 10 487 +22,0 +1888 Grunwald Południe 9499 +21,6 +1690 Stare Winogrady 10 873 +21,5 +1926 Naramowice 10 210 +21,1 +1778 Jana III Sobieskiego i Marysieńki 8844 +21,0 +1533 Winiary 9636 +20,9 +1665 Chartowo 8908 +20,5 +1513 Nowe Winogrady Północ 9417 +20,4 +1597 Zielony Dębiec 9323 +20,0 +1557 Górczyn 10 154 +19,6 +1661 Warszawskie-Pomet-Maltańskie 9747 +18,8 +1543 Piątkowo 9127 +17,5 +1362 Wilda 9838 +17,4 +1460 Szczepankowo-Spławie-Krzesinki 8730 +17,0 +1268 Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 9200 +16,5 +1301 Jeżyce 9844 +16,2 +1372 Podolany 10 261 +15,2 +1351 Ogrody 10 125 +15,0 +1321 Strzeszyn 10 226 +14,8 +1315 Ławica 11 701 +14,3 +1462 Umultowo 9654 +13,5 +1147 Świerczewo 9597 +12,1 +1038 Głuszyna 7029 +11,7 +739 Święty Łazarz 8980 +11,7 +944 Stare Miasto 10 371 +11,5 +1072 Nowe Winogrady Wschód 9360 +10,7 +901 Sołacz 9576 +10,1 +877 Ostrów Tumski-Środka-Zawady-Komandoria 8874 +5,8 +487 Krzyżowniki-Smochowice 9484 +5,2 +468 Główna 9939 +3,5 +338 Źródło: SonarHome.pl

Do grona poznański „dziesięciotysięczników” za sprawą wzrostów stawek przekraczających 20 proc. doszusowały m.in.: Stary Grunwald, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Wola, Rataje, Stare Winogrady czy Naramowice.

Nominalnie mieszkania z drugiej ręki w grudniu 2023 r. wyceniane były średnio nawet o 2,6 tys. zł/mkw. wyżej niż przed rokiem.

Średnie ceny ofertowe mieszkań w Łodzi

Efekt „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” najsłabiej widoczny był w Łodzi. Choć i tam nastąpiło wyraźne przyspieszenie tendencji wzrostowej, to średnia cena ofertowa wzrosła maksymalnie o niespełna 18 proc., a nominalnie o niespełna 1200 zł/mkw. Z taką sytuacją mają do czynienia szukający mieszkań z drugiej ręki na łódzkim Widzewie. Przed rokiem wzrost wyniósł jednak 6,6 proc. r/r.

Średnie ceny ofertowe mieszkań w poszczególnych dzielnicach Łodzi – grudzień 2023 Dzielnica Średnia cena ofertowa [w zł/mkw.] Zmiana r/r [w proc.] Zmiana r/r [w zł/mkw.] Widzew 7732 +17,7 +1160 Polesie 7480 +16,8 +1077 Górna 7214 +14,4 +910 Śródmieście 7071 +13,1 +821 Bałuty 6801 +7,4 +466 Źródło: SonarHome.pl

Odwrotna sytuacja miała miejsce na łódzkich Bałutach, gdzie w grudniu 2023 r. zanotowano wzrost średnich oczekiwań sprzedających o 7,4 proc., podczas gdy w analogicznym okresie 2022 r. średnia cena ofertowa rosła tam o ponad 11 proc. r/r.