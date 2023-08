Mokotów, Jagodno, Bałuty, a może Oliwa? W tych dzielnicach oczekiwania sprzedających mieszkania wzrosły najmocniej

Brakuje powierzchni biurowych w Warszawie. To wpływa na wzrost stawek czynszów W pierwszym półroczu tego roku do użytku w Warszawie oddano zaledwie 18,7 tys. mkw. powierzchni biurowej. To najgorszy wynik od lat. Ograniczona podaż przekłada się na wzrost stawek czynszów i wydłużenie czasu trwania umów.