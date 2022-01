Ceny mieszkań w ogłoszeniach rosną szybciej od inflacji [Nowy raport]

/ Shutterstock / Bankier.pl

Z wyjątkiem lutowej korekty na rynku pierwotnym i lipcowej na rynku wtórnym, 2021 r. upłynął pod znakiem stałych podwyżek oczekiwań sprzedających mieszkania – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.

Ceny ofertowe mieszkań – rynek pierwotny

Choć cały 2021 r. upłynął pod znakiem wzrostów średnich cen ofertowych mieszkań, w ostatnich dwóch miesiącach roku byliśmy świadkami stabilniejszych stawek.

W grudniu, poza Gdańskiem, gdzie względem listopada średnia cena ofertowa wzrosła o ponad 3 proc., w pozostałych analizowanych miastach wzrosty w relacji miesięcznej wahały się od 0,1 do 1 proc. W Łodzi mówiliśmy z kolei o pierwszej od czerwca, choć nieznacznej (-0,4 proc. m/m) obniżce średniej kwoty wpisywanej w ogłoszeniach sprzedaży nowych mieszkań.

Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku pierwotnym w wybranych miastach – grudzień 2021 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Gdańsk 10 912 +3,2 +11,7 0-38 12 097 +1,3 +11,7 38-60 10 605 +2,4 +8,6 60-90 10 327 +1,9 +8,3 Katowice 8 691 +0,1 +17,8 0-38 9 481 +0,3 +9,8 38-60 8 343 +0,2 +17,5 60-90 7 827 +1,1 +11,2 Kraków 11 371 +0,1 +18,2 0-38 13 129 -0,5 +14,6 38-60 11 186 +0,6 +20,1 60-90 10 736 +1,3 +19,2 Lublin 7 904 +0,5 +10,3 0-38 8 921 +0,6 +15,0 38-60 8 045 +1,6 +13,1 60-90 7 407 +0,6 +4,7 Łódź 7 902 -0,4 +15,4 0-38 8 512 -1,2 +13,3 38-60 7 797 -0,8 +14,8 60-90 7 530 -1,5 +17,4 Poznań 8 901 +1,1 +9,9 0-38 9 922 +2,0 +13,5 38-60 8 837 +1,7 +9,1 60-90 8 198 +1,5 +5,4 Szczecin 8 577 +0,3 +14,4 0-38 9 922 +10,6 +21,2 38-60 8 837 -1,5 +12,6 60-90 8 198 -2,2 +14,5 Warszawa 12 605 +0,5 +19,3 0-38 14 316 -0,4 +19,2 38-60 12 080 +0,5 +17,1 60-90 11 646 +1,7 +19,6 Wrocław 10 037 +1,0 +17,4 0-38 11 101 +2,3 +18,9 38-60 10 006 +2,1 +16,6 60-90 9 329 +2,1 +15,7 *zmiana średniej stawki dla miasta uwzględnia także średnie ceny ofertowe mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

W skali roku dominują jednak dwucyfrowe podwyżki oczekiwań sprzedających, znacznie przekraczające inflację. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poszybowały w szczególności średnie stawki, za jakie deweloperzy oferują kawalerki o powierzchni do 38 mkw.

Niespodziewanie w grudniu na czele wzrostów w relacji rocznej znalazł się Szczecin, gdzie średnia stawka ofertowa dla tego metrażu była o 21 proc., a nominalnie o ponad 1700 zł/mkw. wyższa niż przed rokiem. To jednak efekt pojawienia się w ofercie nowych, dobrze zlokalizowanych mieszkań, które tylko w skali ostatniego miesiąca podniosły średnią cenę dla tego metrażu o ponad 10 proc.

Pomimo nieznacznych obniżek o ok. 0,5 proc. w grudniu, kawalerki oferowane w dwóch najdroższych miastach – Warszawie i Krakowie, w ciągu roku podrożały w ogłoszeniach odpowiednio o 19,2 i 14,6 proc., a nominalnie o 2302 zł/mkw. i 1674 zł/mkw. Wśród miast z najmocniejszą podwyżką średnich oczekiwań deweloperów znalazł się także Wrocław, gdzie średnia stawka ofertowa w relacji do grudnia 2021 r. wzrosła o blisko 19 proc.

– Warto zauważyć, że w porównaniu z ubiegłorocznym grudniem w kilku miastach mamy znacznie mniejszy wybór mieszkań. W Warszawie jest on mniejszy o jedną trzecią, a w Gdańsku o jedną czwartą. Liczba ogłoszeń sprzedaży kawalerek w dwóch pozostałych największych miastach: Krakowie i Wrocławiu jest stabilna i w skali roku zmieniła się o mniej niż 4 proc.

Jeśli mówić o względnej stabilizacji, to jedynie w przypadku dużych mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw., ale nie wszędzie. W tym względzie wyróżnić można jedynie dwa miasta: Poznań i Lublin, gdzie średnie oczekiwania deweloperów oferujących mieszkania tej wielkości wzrosły względem grudnia 2020 r. o ok. 5 proc.

Ceny ofertowe mieszkań – rynek wtórny

Systematycznie od kilku dziesiątych do mniej więcej 2 proc. w skali miesiąca rosną oczekiwania oferujących mieszkania z drugiej ręki, co podobnie jak w przypadku nowych mieszkań, przełożyło się na kilkunastoprocentowe wzrosty względem grudnia 2020 r.

Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym w wybranych miastach – grudzień 2021 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Gdańsk 12 006 +1,5 +14,3 0-38 13 846 +2,0 +17,9 38-60 12 165 +1,8 +16,3 60-90 11 969 +2,5 +17,8 Katowice 7 036 +1,1 +11,8 0-38 7 361 -0,9 +7,9 38-60 7 063 +0,7 +13,6 60-90 7 250 +3,4 +15,8 Kraków 11 760 +1,3 +12,4 0-38 13 065 +2,0 +13,3 38-60 11 617 +1,4 +14,0 60-90 11 406 +1,1 +13,5 Lublin 8 152 +0,9 +16,8 0-38 9 045 +1,2 +14,1 38-60 8 073 +0,9 +13,9 60-90 7 863 +1,2 +17,0 Łódź 6 701 +1,4 +14,2 0-38 7 142 +1,7 +14,0 38-60 6 633 +0,9 +13,6 60-90 6 374 +1,6 +10,6 Poznań 8 701 +1,3 +12,9 0-38 9 745 +0,4 +12,9 38-60 8 602 +1,5 +10,4 60-90 8 161 +2,4 +14,2 Szczecin 7 770 +1,4 +16,9 0-38 9 304 +1,1 +18,5 38-60 7 951 +1,3 +13,7 60-90 7 066 +0,3 +7,4 Warszawa 13 473 +1,0 +11,7 0-38 14 743 +1,4 +12,3 38-60 13 074 +0,6 +12,4 60-90 13 080 0,0 +10,9 Wrocław 9 641 +1,2 +11,1 0-38 11 385 +0,7 +12,3 38-60 9 826 +1,0 +12,9 60-90 9 008 +1,5 +10,7 *zmiana średniej stawki dla miasta uwzględnia także średnie ceny ofertowe mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Trzeba jednak pamiętać, że mówimy o średnich cenach ofertowych, a więc wpisywanych w ogłoszeniach sprzedaży, a nie ostatecznie w aktach notarialnych. Jak z kolei pisaliśmy w tekście „Ceny mieszkań rosną wolniej od oczekiwań sprzedających. Ile można wynegocjować przy zakupie?”, rozwarstwienie pomiędzy stawkami ofertowymi a transakcyjnymi powiększa się. Większe różnice tradycyjnie panują na rynku wtórnym, a sięgają nawet blisko 19 proc. (nominalnie ponad 2000 zł/mkw.).

Wracając jednak do stawek ofertowych, te w przypadku najmniejszych mieszkań (do 38 mkw.) były średnio od 8 do ponad 18 proc. wyższe niż w grudniu 2020 r. Wzrosty rzędu 10-18 proc. odnotowano w przypadku ofert sprzedaży nieco większych mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw. Podobnie w ciągu roku zmieniły się średnie ceny ofertowe dyktowane przez sprzedających na rynku wtórnym mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw.