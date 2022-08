Deweloperzy spuszczają z tonu, ale nadal drożeją większe mieszkania [Nowy raport]

Na rynku najmu nadal wzrosty – "w kawalerkach" Gdańsk wyprzedza Warszawę [Nowy raport]

Dwucyfrowe wzrosty oczekiwanych czynszów najmu rok do roku to już rzeczywistość we wszystkich miastach i metrażach lokali, wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. W Gdańsku średnia dla kawalerek przebiła poziom narzucany przez wynajmujących w Warszawie.