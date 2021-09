Rajd cen ofertowych nowych mieszkań zwolnił. Nowy raport Bankier.pl i Otodom

fot. Shutterstock.com / /

Po lipcowej nieśmiałej korekcie na rynku wtórnym nie ma już śladu. Wyhamowały za to rosnące oczekiwania deweloperów – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. Choć o korekcie nie było mowy, szukający większych mieszkań na rynku pierwotnym mogli zadowolić się osłabieniem tendencji wzrostowej.

Ceny ofertowe mieszkań – rynek pierwotny

W większości największych polskich miast średnie stawki ofertowe względem lipca wzrosły o ok. 1 proc. Najstabilniej wyglądała sytuacja w ofertach dotyczących sprzedaży mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw., choć trzeba dodać, że od marca mamy wybitnie czas sprzedających, a poprzednie miesiące wywindowały oczekiwania deweloperów do niewidzianego wcześniej poziomu.

Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku pierwotnym w wybranych miastach – sierpień 2021 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Gdańsk 10 207 +2,1 +6,8 0-38 11 563 +1,0 +10,9 38-60 10 223 -0,6 +10,4 60-90 10 622 +0,9 +13,2 Katowice 8 361 +1,0 +14,9 0-38 9 018 +0,3 +5,4 38-60 8 029 +1,5 +13,4 60-90 7 630 +0,3 +10,5 Kraków 10 788 +1,4 +10,8 0-38 12 620 +1,3 +10,2 38-60 10 599 +1,5 +14,3 60-90 10 085 +1,7 +9,8 Lublin 7 709 -0,7 +13,2 0-38 9 006 +0,6 +26,7 38-60 7 768 0,0 +19,7 60-90 7 286 +0,2 +3,5 Łódź 7 507 +0,8 +12,1 0-38 8 157 +3,9 +10,1 38-60 7 242 +0,0 +8,1 60-90 7 057 +1,6 +12,6 Poznań 8 486 +0,7 +6,8 0-38 9 210 +0,6 +5,8 38-60 8 590 +0,9 +8,1 60-90 8 064 +0,8 +7,1 Szczecin 8 437 +1,0 +11,6 0-38 8 718 +2,8 +3,0 38-60 8 601 -0,1 +13,7 60-90 7 847 +1,1 +7,8 Warszawa 11 859 +1,1 +17,4 0-38 13 565 +0,1 +19,4 38-60 11 220 +0,3 +16,8 60-90 10 752 -0,2 +16,0 Wrocław 9 469 +1,0 +8,9 0-38 9 943 +0,3 +7,1 38-60 9 490 +1,0 +7,1 60-90 8 895 +0,9 +11,2 *zmiana średniej stawki dla miasta uwzględnia także średnie ceny ofertowe mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

W dwóch analizowanych miastach – w Gdańsku i Katowicach – średnie ceny ofertowe nieznacznie spadły względem lipca, a w kolejnych dwóch – Łodzi i Lublinie nie zmieniły się. Nieznaczna podwyżka względem lipca miała miejsce także w Warszawie (+0,3 proc. m/m), gdzie jeszcze pomiędzy marcem a czerwcem średnia stawka rosła w relacji miesięcznej o ok. 2 proc. Przeciętne oczekiwania deweloperów oferujących w stolicy mieszkania o powierzchni od 38 do 60 mkw. zadomowiły się jednak powyżej 11 000 zł/mkw.

Wzrosty notowane w poprzednich miesiącach sprawiły jednak, że w skali roku średnia cena dyktowana za mieszkania tej wielkości wzrosła o 17 proc., a nominalnie o ok. 1,6 tys. zł/mkw. Mocniej – o ok. 20 proc. wzrosły w tym czasie oczekiwania deweloperów oferujących mieszkania tej wielkości w Lublinie.

Najmniej – o 7,1 proc. w relacji do sierpnia 2020 r. wzrosła średnia stawka notowana we Wrocławiu. Oczekiwania deweloperów działających w stolicy Dolnego Śląska są jednak obecnie na poziomie, który notowano przed rokiem w najdroższej Warszawie.

Choć od miesięcy mówi się, że najmocniej w ofertach drożeją kawalerki, sierpniowe dane pokazują, że w blisko połowie największych polskich miast wzrost średnich cen ofertowych w relacji rocznej nie przekroczył 7 proc. Najmniej – o 3 proc. wzrosły w tym czasie oczekiwania deweloperów oferujących kawalerki w Szczecinie. W ubiegłym roku wzrosty w relacji rocznej oscylowały wokół 20 proc.

Ceny ofertowe mieszkań – rynek wtórny

Po lipcowej korekcie, która napłynęła na rynek wtórny, nie ma już praktycznie śladu. Średnie oczekiwania sprzedających mieszkania z drugiej ręki ponownie zaczęły gremialnie rosnąć.

Odwrotnie niż w przypadku deweloperów najmocniej względem lipca skoczyły oczekiwania oferujących mieszkania o powierzchni od 38 do 60 mkw. W skali roku w większości analizowanych miast podrożały one w ofertach o ponad 10 proc.

Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym w wybranych miastach – sierpień 2021 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Gdańsk 11 296 +1,2 +6,9 0-38 13 224 +2,1 +14,0 38-60 11 553 -0,7 +12,0 60-90 11 139 +1,3 +8,0 Katowice 6 696 -0,6 +7,3 0-38 7 378 -0,5 +11,2 38-60 6 841 -1,2 +12,2 60-90 6 846 +0,3 +7,8 Kraków 11 293 +1,4 +7,3 0-38 12 639 +1,0 +11,8 38-60 11 260 +1,0 +12,0 60-90 11 243 +1,7 +7,8 Lublin 7 741 +1,3 +12,0 0-38 8 536 -0,2 +12,0 38-60 7 690 +1,6 +10,3 60-90 7 229 +1,2 +8,6 Łódź 6 402 +1,2 +7,3 0-38 6 911 +0,8 +8,9 38-60 6 258 +1,4 +6,8 60-90 6 076 +0,9 +3,1 Poznań 8 194 +0,9 +4,5 0-38 9 293 +1,3 +5,2 38-60 8 213 +0,6 +3,5 60-90 7 413 +0,6 +3,7 Szczecin 7 312 +1,4 +12,4 0-38 8 815 +0,4 +15,6 38-60 7 521 +2,7 +11,8 60-90 6 819 +1,3 +6,4 Warszawa 12 956 +1,2 +8,1 0-38 14 126 +0,8 +10,7 38-60 12 666 +1,1 +10,7 60-90 12 651 +0,8 +8,5 Wrocław 9 264 +0,9 +7,1 0-38 11 004 -0,2 +8,2 38-60 9 461 +1,2 +8,9 60-90 8 719 +0,9 +9,5 *zmiana średniej stawki dla miasta uwzględnia także średnie ceny ofertowe mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Wzrosty na podobnym poziomie notowano w przypadku najmniejszych mieszkań – o powierzchni poniżej 38 mkw. W ich przypadku najmocniej – o blisko 16 proc. względem sierpnia 2020 r. wzrosła średnia kwota wpisywana w ogłoszeniach w Szczecinie. Co ciekawe, nowe kawalerki podrożały w tym czasie w ofertach jedynie o 3 proc.

Średnio od 3 do 9 proc. względem sierpnia poprzedniego roku urosły oczekiwania sprzedających duże mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. Wpływ na to mógł mieć przede wszystkim fakt, iż duże metraże znacznie trudniej sprzedać.

Jak z kolei wypadają średnie ceny ofertowe notowane na rynku wtórnym względem oczekiwań deweloperów? Odstawiając na bok specyfikę niektórych miast, sytuację można opisać stwierdzeniem, iż im większy metraż, tym większa różnica in plus na korzyść rynku pierwotnego.

O ile kawalerki w większości analizowanych miast były w sierpniu wyceniane wyżej przez oferujących je na rynku wtórnym, o tyle wyższe stawki dyktowano w przypadku nowych lokali o powierzchni od 38 do 60 mkw. oraz największe mieszkania (60-90 mkw.) wyżej wyceniano częściej.

Wspomniana już lokalna specyfika dotyczyła trzech najdroższych rynków – Warszawy, Krakowa i Gdańska, gdzie średnie stawki notowane na rynkach wtórnych były znacznie wyższe od oczekiwań deweloperów. W przypadku stolicy szczególnie widoczne było to na rynku największych mieszkań, gdzie lokale o powierzchni od 60 do 90 mkw. oferowane z drugiej ręki były wyceniane średnio o blisko 18 proc. wyżej od nowych mieszkań o tym metrażu.