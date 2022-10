Sprzedający zaczęli obniżać oczekiwania. Tańsze mieszkania głównie na rynku wtórnym

/ Shutterstock

Wrzesień przyniósł odważniejsze obniżki oczekiwań sprzedających mieszkania na rynku wtórnym – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. Mniej skorzy do tego byli deweloperzy, choć i na rynku pierwotnym można było znaleźć miasta i metraże, w przypadku których w ujęciu rocznym udało się uniknąć dwucyfrowych wzrostów.

Długo zapowiadana korekta stawek w ogłoszeniach sprzedaży mieszkań we wrześniu stała się faktem. Na rynku wtórnym swoje oczekiwania względem sierpnia obniżyli zarówno oferujący najmniejsze kawalerki (do 38 mkw.) oraz większe mieszkania o powierzchni od 38 do 60 mkw.

W przypadku najmniejszych metraży po raz pierwszy od ponad dwóch lat można było znaleźć miasta, w których obniżka w ujęciu miesięcznym wyniosła powyżej 2 proc. Taka sytuacja miała miejsce w Szczecinie i Katowicach. Czwarty miesiąc z rzędu mieliśmy do czynienia ze spadkiem średniej ceny ofertowej w Lublinie. Obniżka o 0,4 proc. względem sierpnia, która miała miejsce w Warszawie, pozwoliła natomiast utrzymać się średniej stawce ofertowej notowanej w stolicy poniżej poziomu 15 tys. zł/mkw.

Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym w wybranych miastach – wrzesień 2022 r. Miasto Metraż Średnia cena [w zł/m-c] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Gdańsk 0-38 14 014 -0,8 +10,1 38-60 12 622 -1,1 +11,7 60-90 12 349 +0,8 +10,2 Katowice 0-38 7 835 -2,1 +6,7 38-60 7 192 -0,8 +8,0 60-90 7 290 +1,8 +6,7 Kraków 0-38 13 135 -0,8 +5,6 38-60 11 811 -0,4 +7,3 60-90 12 028 +0,3 +9,0 Lublin 0-38 9 326 -0,2 +8,1 38-60 8 494 -0,5 +6,5 60-90 8 053 0,0 +6,4 Łódź 0-38 7 551 -0,6 +10,2 38-60 7 011 -1,3 +8,0 60-90 7 213 +0,4 +15,4 Poznań 0-38 10 359 +0,8 +10,4 38-60 9 310 +0,2 +12,2 60-90 8 934 +0,9 +16,2 Szczecin 0-38 9 306 -2,5 +6,2 38-60 8 497 -1,7 +8,0 60-90 7 861 -0,7 +11,0 Warszawa 0-38 14 901 -0,4 +6,4 38-60 13 396 -0,7 +6,0 60-90 13 654 -0,5 +8,7 Wrocław 0-38 12 317 0,0 +14,9 38-60 10 521 -0,1 +11,3 60-90 9 955 +0,2 +13,3 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

O ok. 1 proc. w relacji do sierpnia obniżyły się z kolei przeciętne oczekiwania wystawiających na sprzedaż kawalerki w Gdańsku i Krakowie. Średnia kwota wpisywana w ogłoszeniach sprzedaży nieprzerwanie (od lipca 2021 r.) rośnie za to w Poznaniu.

Wyhamowanie trendu wzrostowego widać z kolei, jeśli spojrzymy na średnie ceny ofertowe w ujęciu rocznym. Nie dziwią już wzrosty r/r poniżej 10 proc. Najstabilniej pod tym względem wypadł Kraków (+5,6 proc. r/r), Szczecin (+6,2 proc. r/r) oraz Warszawa (+6,4 proc. r/r). Relatywnie niska podwyżka w stolicy w ujęciu nominalnym oznaczała jednak wzrost średniej ceny ofertowej w ciągu ostatniego roku o blisko 900 zł/mkw.

Trudniej o obniżkę średnich oczekiwań sprzedających było jednak w przypadku większych, ponad 60-metrowych mieszkań.

Z dominacją wzrostów średnich kwot wpisywanych w ogłoszeniach mieliśmy we wrześniu do czynienia na rynku pierwotnym. W przypadku nowych mieszkań łatwiej o znalezienie miasta, w którym wrześniowy odczyt byłby niższy od sierpniowego, było w ofertach sprzedaży lokali o powierzchni powyżej 60 mkw. Obniżki powyżej 1 proc. m/m miały miejsce w Szczecinie i Poznaniu. W Warszawie korekta była czysto kosmetyczna i wyniosła 0,1 proc. W stolicy jednak możemy mówić o stabilizacji stawek, ponieważ o obniżce w ujęciu miesięcznym mówiliśmy także w maju i lipcu.

Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku pierwotnym w wybranych miastach – wrzesień 2022 r. Miasto Metraż Średnia cena [w zł/m-c] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Gdańsk 0-38 13 506 0,1 +20,4 38-60 11 892 +0,8 +21,1 60-90 11 915 +0,3 +18,2 Katowice 0-38 11 092 +0,1 +16,7 38-60 9 585 -1,0 +12,5 60-90 9 025 -0,8 +10,1 Kraków 0-38 13 594 +1,1 +7,2 38-60 11 851 +1,6 +8,0 60-90 11 502 +0,6 +9,1 Lublin 0-38 11 076 +2,4 +36,2 38-60 9 162 +1,8 +23,7 60-90 8 400 +1,8 +14,8 Łódź 0-38 9 646 +1,6 +3,3 38-60 8 706 +0,3 +5,4 60-90 8 420 +1,0 +9,8 Poznań 0-38 12 343 +0,5 +30,2 38-60 10 160 -1,5 +15,3 60-90 9 698 -1,2 +17,7 Szczecin 0-38 11 648 -0,5 +24,8 38-60 11 032 -2,0 +13,6 60-90 10 279 -1,8 +17,8 Warszawa 0-38 15 432 +0,5 +11,4 38-60 12 913 +0,2 +15,9 60-90 11 972 -0,1 +13,0 Wrocław 0-38 13 140 +2,7 +24,0 38-60 11 131 +1,8 +14,6 60-90 10 471 +0,9 +15,5 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Nowe mieszkania wyceniane były jednak przeważnie od kilkunastu do 30 proc. wyżej niż we wrześniu 2021 r. Z tej zależności wyłamały się jedynie Kraków i Łódź, gdzie wzrosty w ujęciu rocznym wyniosły od 3,3 proc. (kawalerki w Łodzi) po 9,8 proc. (ponad 60-metrowe mieszkania w Łodzi).

Marcin Kaźmierczak