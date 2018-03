Ceny ofertowe mieszkań – marzec 2018 [Raport Bankier.pl]

Spokojny początek roku czekał planujących zakup mieszkania. Zarówno deweloperzy, jak i właściciele mieszkań z rynku wtórnego, nie podnieśli stawek w ofertach sprzedaży w analizowanych miastach. Wyjątkiem jest jednak Gdańsk, w którym na sprzedaż zostały najdroższe mieszkania o niewielkiej powierzchni.

Średnia cena ofertowa za mieszkanie w Warszawie to w lutym 7754 zł/mkw. u dewelopera i 9168 zł/mkw. na rynku wtórnym. Stawki w Warszawie od roku są względnie stabilne. Do poziomu cenowego stolicy coraz śmielej zbliża się jednak Gdańsk – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl.

Poza Warszawą, która niezmiennie nosi miano najdroższego miasta pod względem cen nieruchomości w Polsce, o miano wicelidera skutecznie walczy Gdańsk. Lokale mieszkalne w nadmorskim mieście były wystawiane przez deweloperów w lutym średnio za 6926 zł/mkw. To niewiele ponad 800 zł/mkw. mniej niż w Warszawie. Potem jest dopiero Poznań i Wrocław ze stawkami rzędu 6500 zł/mkw.

Średnie ceny ofertowe mieszkań w wybranych miastach Polski w lutym 2018 r. [zł/m-c] Miasto Metraż [mkw.] Rynek pierwotny Rynek wtórny Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta Gdańsk 0-38 10675 6926 8617 8286 38-60 6457 8699 60-90 6901 7624 Katowice 0-38 5898 5469 4831 4636 38-60 5340 4520 60-90 5491 4703 Kraków 0-38 8204 7205 9182 8032 38-60 6998 7679 60-90 7123 7610 Lublin 0-38 6032 5435 5809 5335 38-60 5457 5324 60-90 5225 5178 Łódź 0-38 5488 5209 4035 4345 38-60 5208 4394 60-90 4984 4434 Poznań 0-38 7374 6494 6939 6484 38-60 6444 6564 60-90 6238 6092 Szczecin 0-38 5150 5225 5789 5107 38-60 5305 5072 60-90 5144 4901 Warszawa 0-38 8120 7754 9714 9168 38-60 7658 9034 60-90 7677 9128 Wrocław 0-38 7306 6488 7676 6661 38-60 6378 6694 60-90 6226 6285 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Najniższe ceny dotyczą Łodzi i Szczecina – ok. 5200 zł/mkw. W Łodzi najdrożej wyceniane są oferty sprzedaży kawalerek i niewielkich mieszkań dwupokojowych do 38 mkw. W Szczecnie natomiast cena jednostkowa była najwyższa w przypadku średniej wielkości mieszkań od 38 do 60 mkw.

Ceny mieszkań na rynku wtórnym

Sprzedający używane mieszkania również nie pokusili się na zmiany cen w lutym. Po najdroższej Warszawie i na tym rynku drugi pod względem stawek jest Gdańsk. Używane lokale mieszkalne były wyceniane przez nabywców na 8286 zł/mkw. W Krakowie było niewiele taniej – 8032 zł/mkw.

W najtańszej w zestawieniu Łodzi oczekiwania cenowe na rynku wtórnym wyniosły średnio 4345 zł/mkw. Mniej niż 5000 zł/mkw. wyceniali swoje mieszkania także sprzedawcy w Katowicach (4636 zł/mkw.).