Ceny mieszkań w ogłoszeniach utrzymują kurs wzrostowy [Nowy raport]

Podwyżki w ogłoszeniach sprzedaży mieszkań hamują, do masowych obniżek stawek wciąż daleko – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. O ile o korektę w relacji miesięcznej łatwiej było na rynku pierwotnym, to w przypadku najmniejszych metraży w skali roku stawki dyktowane za nowe mieszkania przebiły te z rynku wtórnego.

Ceny ofertowe mieszkań – rynek pierwotny

Jeszcze przed dwoma miesiącami średnia cena ofertowa dyktowana za najmniejsze mieszkania (poniżej 38 mkw.) w Warszawie po raz pierwszy w historii przekroczyła 15 000 zł/mkw. W kwietniu średnie oczekiwania deweloperów zbliżyły się już do 16 000 zł/mkw. Barierę 13 000 zł/mkw. średnia stawka wpisywana w ogłoszeniach przekroczyła z kolei w Krakowie. W tych dwóch największych polskich miastach kwiecień przyniósł wzrost wyceny kawalerek o ok. 2 proc.

Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku pierwotnym w wybranych miastach – kwiecień 2022 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Gdańsk 11 445 +3,7 +11,7 0-38 11 883 +0,7 +1,3 38-60 11 154 +3,7 +11,5 60-90 11 196 +5,5 +10,8 Katowice 8 974 -0,3 +12,9 0-38 10 258 +0,4 +11,0 38-60 8 817 -0,1 +11,1 60-90 8 436 -0,3 +16,6 Kraków 11 676 -1,9 +15,3 0-38 13 055 +2,2 +13,6 38-60 11 365 +1,5 +14,6 60-90 11 143 +2,0 +16,4 Lublin 8 235 +0,5 +10,7 0-38 8 775 -0,6 +3,6 38-60 8 226 +0,2 +10,3 60-90 7 916 +1,1 +13,3 Łódź 8 185 +0,3 +13,8 0-38 9 082 +0,3 +18,1 38-60 8 039 +0,2 +12,3 60-90 7 829 +0,6 +16,6 Poznań 9 393 +0,9 +15,7 0-38 10 389 +1,3 +15,8 38-60 9 385 +0,5 +16,0 60-90 8 855 +1,5 +15,3 Szczecin 9 290 +1,0 +16,5 0-38 10 387 +3,2 +24,5 38-60 9 384 +0,7 +14,5 60-90 8 744 -0,8 +15,0 Warszawa 13 702 +2,6 +24,0 0-38 15 853 +2,0 +28,7 38-60 13 364 +3,3 +24,8 60-90 12 268 +1,7 +20,8 Wrocław 10 375 -0,2 +16,4 0-38 11 785 +0,5 +21,2 38-60 10 158 -0,8 +15,0 60-90 9 798 -0,2 +16,1 *zmiana średniej stawki dla miasta uwzględnia także średnie ceny ofertowe mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Mocniej, o ponad 3 proc., wzrosły średnie oczekiwania deweloperów oferujących kawalerki w Szczecinie. W pozostałych miastach podwyżki względem marca nie przekroczyły 1,5 proc.

W trzech najdroższych miastach – Warszawie, Gdańsku i Krakowie najmocniej – względem marca wzrosła również wycena większych mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw. oraz od 60 do 90 mkw.

Po raz pierwszy za nowe mieszkania o powierzchni od 38 do 60 mkw. w Warszawie oczekiwano średnio powyżej 13 000 zł/mkw. Z kolei w Gdańsku i Krakowie średnia wycena większych metraży (60 – 90 mkw.) po raz pierwszy przekroczyła 11 proc. W przypadku stolicy woj. pomorskiego stało się tak za sprawą ponad 5-procentowego wzrostu w relacji miesięcznej.

Z korektą, choć nieznaczną (-0,2 proc. m/m), mieliśmy z kolei do czynienia we Wrocławiu. Średnia kwota wpisywana w ogłoszeniach dotyczących sprzedaży mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw. położonych w stolicy Dolnego Śląska obniżyła się po raz pierwszy od lutego 2021 r.

Ceny ofertowe mieszkań – rynek wtórny

Patrząc na średnie stawki ofertowe w relacji miesięcznej, mocniej w górę powędrowały w kwietniu oczekiwania sprzedających mieszkania z drugiej ręki. Choć w żadnym z analizowanych miast oraz metraży wzrost średniej wyceny względem marca nie przekroczył 3 proc., to w ogłoszeniach dominowały podwyżki pomiędzy 1 a 2 proc.

Z najdłużej trwającym trendem wzrostowym wciąż mamy do czynienia na rynku najmniejszych mieszkań (poniżej 38 mkw.) w Warszawie, gdzie średnie oczekiwania sprzedających rosną nieprzerwanie od lipca 2020 r. Średnia cena ofertowa wciąż jednak broni się przed przekroczeniem bariery 15 000 zł/mkw.

Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym w wybranych miastach – kwiecień 2022 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Gdańsk 12 725 +1,2 +18,2 0-38 13 852 -0,3 +17,1 38-60 12 811 +0,9 +19,5 60-90 12 010 +2,2 +15,9 Katowice 7 281 +0,8 +12,2 0-38 7 742 -0,4 +12,2 38-60 7 246 +1,1 +11,9 60-90 7 305 +0,7 +13,0 Kraków 12 210 +1,7 +13,2 0-38 13 085 +1,9 +11,6 38-60 11 871 +2,0 +13,3 60-90 11 786 +1,2 +14,4 Lublin 8 461 +0,4 +16,1 0-38 9 315 +0,5 +12,4 38-60 8 582 +0,7 +16,9 60-90 8 069 -0,9 +15,8 Łódź 7 132 +1,2 +16,9 0-38 7 552 +2,7 +16,6 38-60 7 094 +1,1 +17,8 60-90 6 976 +0,5 +15,0 Poznań 9 173 +0,8 +16,4 0-38 10 057 +0,9 +13,3 38-60 9 295 +1,7 +17,7 60-90 8 605 +0,5 +18,9 Szczecin 8 212 +0,2 +18,1 0-38 9 626 +1,6 +14,6 38-60 8 632 +0,5 +18,0 60-90 7 848 +1,2 +16,1 Warszawa 13 923 +1,3 +12,6 0-38 14 977 +1,5 +12,3 38-60 13 345 +1,4 +12,7 60-90 13 431 +1,5 +12,0 Wrocław 10 403 +1,9 +16,5 0-38 11 902 +1,7 +14,8 38-60 10 504 +1,6 +17,2 60-90 9 761 +2,3 +17,2 *zmiana średniej stawki dla miasta uwzględnia także średnie ceny ofertowe mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

W Gdańsku od czterech miesięcy z rzędu średnia stawka wpisywana w ogłoszeniach sprzedaży dobija do 14 000 zł/mkw. W trzecim najdroższym mieście – Krakowie – kwiecień przyniósł jednak przebicie poziomu 13 000 zł/mkw.

Choć w ujęciu miesięcznym średnie oczekiwania sprzedających kawalerki z drugiej ręki rosły szybciej od średnich oczekiwań deweloperów, to jednak w ujęciu rocznym było odwrotnie. W kilku przypadkach w ciągu ostatnich 12 miesięcy średnia wycena nowych mieszkań o powierzchni poniżej 38 mkw. przebiła średnie stawki wpisywane w ofertach na rynku wtórnym.

Jeszcze w kwietniu 2021 r. w Warszawie za kawalerki oferowane na rynku wtórnym oczekiwano średnio o 9 proc. więcej niż w przypadku nowych mieszkań. W kwietniu 2022 r. średnia cena ofertowa dyktowana na rynku wtórnym była o 5,5 proc. niższa od obserwowanej na rynku pierwotnym. Wszystko to za sprawą blisko 29-procentowego wzrostu średnich oczekiwań deweloperów, któremu towarzyszyła 12-procentowa podwyżka na rynku wtórnym.

Z mocniejszym wzrostem notowanym w ujęciu rocznym w przypadku nowych mieszkań mieliśmy do czynienia także we Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Łodzi i Krakowie.

Odwrotna sytuacja miała miejsce na rynku sprzedaży kawalerek w Gdańsku, gdzie nowe lokale podrożały w ogłoszeniach w ciągu roku jedynie o 1,3 proc., a średnia wycena najmniejszych mieszkań z drugiej ręki wzrosła w tym czasie o 17 proc.

Wzrosty, zarówno w skali miesięcznej, jak i rocznej, notowane na rynku sprzedaży mieszkań wypadły jednak blado przy podwyżkach stawek wpisywanych w ogłoszeniach dotyczących najmu mieszkań. Rosnący za sprawą uchodźców z Ukrainy popyt i niższa nawet o 80 proc. w relacji miesięcznej liczba aktywnych ofert przełożyły się na wzrosty średnich stawek ofertowych sięgające 15 proc. w ujęciu miesięcznym i ponad 40 proc. w relacji rocznej.