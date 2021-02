Wzrost cen mieszkań w ogłoszeniach przybrał na sile. Nowy raport Bankier.pl i Otodom

fot. Bankier.pl /

Wzrosty stawek ofertowych zapoczątkowane przez deweloperów w listopadzie, w styczniu przybrały na sile – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Od październikowej korekty rosną także systematycznie oczekiwania sprzedających mieszkania z drugiej ręki.

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym

Inaczej niż w styczniu 2019 i 2020 r., pierwszy miesiąc 2021 r. przyniósł nasilenie podwyżek średnich cen ofertowych nowych mieszkań. Podczas gdy w dwóch poprzednich latach styczniowa korekta nierzadko przekraczała 1 proc., w styczniu 2021 r. mieliśmy do czynienia z masowym wzrostem oczekiwań deweloperów. Podwyżki liczone w relacji miesięcznej wahały się od ok. 0,5 proc. w Poznaniu, Lublinie i Gdańsku po ponad 3 proc. w Katowicach.

Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku pierwotnym w wybranych miastach – styczeń 2021 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Gdańsk 9 827 +0,6 +7,6 0-38 11 003 +1,6 -0,8 38-60 9 678 -0,9 +5,3 60-90 9 658 +1,3 +14,2 Katowice 7 623 +3,5 +6,5 0-38 9 107 +5,4 +15,2 38-60 7 381 +3,9 +7,4 60-90 7 114 +1,1 -0,7 Kraków 9 792 +1,7 +10,1 0-38 11 630 +1,5 +14,0 38-60 9 529 +2,3 +9,8 60-90 9 119 +1,2 +7,3 Lublin 7 197 +0,5 +17,4 0-38 7 885 +1,7 +16,7 38-60 7 222 +1,5 +18,3 60-90 7 052 -0,3 +19,0 Łódź 6 996 +2,1 +13,3 0-38 7 644 +1,7 +9,3 38-60 6 946 +2,3 +13,6 60-90 6 437 +0,4 +11,3 Poznań 8 122 +0,2 +8,3 0-38 8 845 +1,2 +6,6 38-60 8 131 +0,4 +9,1 60-90 7 776 -0,1 +8,5 Szczecin 7 649 +2,0 +15,5 0-38 8 131 -0,7 +9,8 38-60 8 087 +3,0 +24,9 60-90 7 311 +2,1 +11,7 Warszawa 10 485 -0,8 +6,3 0-38 11 828 -1,5 +7,5 38-60 10 191 -1,2 +9,7 60-90 9 710 -0,3 +3,2 Wrocław 8 666 +1,3 +5,8 0-38 9 547 +2,2 +1,8 38-60 8 668 +1,0 +6,4 60-90 8 144 +1,0 +6,9 *zmiana średniej stawki dla miasta uwzględnia także średnie ceny ofertowe mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Wyjątkiem okazała się Warszawa, gdzie po sześciu miesiącach nieustannych wzrostów, styczeń oznaczał korektę średniej stawki ofertowej o niespełna 1 proc. Wspomniany już wzrost oczekiwań deweloperów trwający od lipca 2020 r. sprawił, że średnia kwota, jaka widniała w ogłoszeniach dotyczących sprzedaży nowych mieszkań zadomowiła się w pobliżu 10 500 zł/mkw.

Wyraźniejsze podwyżki średnich stawek ofertowych względem grudnia 2020 r. zanotowano w przypadku małych mieszkań. Kawalerki o powierzchni poniżej 38 mkw. Wzrosty, które przyszły po grudniowej korekcie sprawiły, że w sześciu spośród dziewięciu największych polskich miast (Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i Katowicach) średnie stawki, jakie wpisywano w ogłoszeniach sprzedaży były najwyższymi w historii.

Biorąc pod uwagę drugi miesiąc z rzędu z obniżką w Warszawie, średnia cena dyktowana za kawalerkę w Krakowie zbliżyła się do notowanej w stolicy na mniej niż 200 zł/mkw. W Katowicach po raz pierwszy w historii średnia stawka dla tego metrażu przekroczyła poziom 9000 zł/mkw.

Wzrosty przekraczające w skali miesiąca 3 proc. miały miejsce także w przypadku większych mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw. Na większości analizowanych rynków rosną one nieprzerwanie od trzech miesięcy, a w Lublinie nawet od pięciu. Pierwsza od sześciu miesięcy korekta miała natomiast miejsce w Warszawie, zaś drugi miesiąc z rzędu średnia stawka ofertowa spada w Gdańsku. Obniżka w stolicy woj. pomorskiego ma jednak miejsce po blisko 11-procentowym wzroście, który zanotowano tam w listopadzie 2020 r.

Szukający mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw. w dalszym ciągu muszą liczyć się z faktem, że właśnie w przypadku tych metraży oczekiwania deweloperów rosną najmocniej w relacji rocznej. Wzrost względem stycznia 2021 r. był najmocniej widoczny na najtańszych rynkach: w Łodzi, Lublinie i Szczecinie.

Ceny mieszkań na rynku wtórnym

O październikowej korekcie zapomnieli już zapewne szukający własnego „M” na rynku wtórnym, gdzie od trzech miesięcy mamy do czynienia z podwyżkami. Wzrosty liczone w relacji miesięcznej utrzymują się jednak na zbliżonym poziomie. W styczniu w żadnym z największych polskich miast średnia cena ofertowa dyktowana za mieszkania z drugiej ręki nie wzrosła o więcej niż 1 proc.

Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym w wybranych miastach – styczeń 2021 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Gdańsk 10 548 +0,4 +1,7 0-38 11 813 +0,6 +9,4 38-60 10 588 +1,2 +1,8 60-90 10 129 -0,3 +0,4 Katowice 6 321 +0,5 +4,2 0-38 6 834 +0,2 +5,6 38-60 6 223 +0,1 +2,6 60-90 6 351 +1,5 +8,9 Kraków 10 521 +0,6 +2,5 0-38 11 563 +0,3 +3,3 38-60 10 247 +0,5 +5,0 60-90 10 081 +0,3 +0,7 Lublin 7 049 +1,0 +9,2 0-38 8 046 +1,5 +8,3 38-60 7 116 +0,4 +7,7 60-90 6 809 +1,3 +8,7 Łódź 5 897 +0,5 +4,3 0-38 6 330 +1,1 +6,7 38-60 5 873 +0,6 +4,2 60-90 5 806 +0,7 +4,1 Poznań 7 727 +0,3 +0,3 0-38 8 699 +0,8 +0,5 38-60 7 825 +0,4 -0,5 60-90 7 131 -0,2 -0,3 Szczecin 6 707 +0,9 +9,8 0-38 7 849 0,0 +7,5 38-60 7 136 +2,1 +13,7 60-90 6 599 +0,3 +9,9 Warszawa 12 123 +0,5 +3,9 0-38 13 149 +0,2 +3,9 38-60 11 648 +0,1 +3,6 60-90 11 864 +0,6 +5,7 Wrocław 8 739 +0,7 +4,7 0-38 10 202 +0,6 +1,0 38-60 8 758 +0,7 +4,4 60-90 8 194 +0,7 +5,3 *zmiana średniej stawki dla miasta uwzględnia także średnie ceny ofertowe mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Inaczej niż w przypadku rynku pierwotnego, podwyżka zanotowana w styczniu 2021 r. była niższa od wzrostów mających miejsce w pierwszych miesiącach 2019 i 2020 r.

Zarówno oferujący na sprzedaż używane kawalerki, jak i większe metraże solidarnie podnieśli swoje oczekiwania. Na korektę średnich stawek ofertowych mogli liczyć, z kolei, szukający własnego „M” na rynku wtórnym w Katowicach. Dla odmiany, to właśnie na rynku pierwotnym w stolicy woj. śląskiego miały w styczniu miejsce najmocniejsze podwyżki średnich cen ofertowych.

W przypadku każdego z analizowanych metraży można znaleźć miasto wojewódzkie, gdzie średnie kwoty wpisywane w ogłoszeniach sprzedaży rosną nieprzerwanie od kilku miesięcy. Wśród najmniejszych kawalerek takim miastem jest Warszawa, gdzie oczekiwania sprzedających rosną nieprzerwanie od lipca 2020 r. Od maja 2020 r. mamy do czynienia ze wzrostem średniej stawki dyktowanej za mieszkania o powierzchni od 38 do 60 mkw. w Lublinie.

W przypadku największych metraży (60-90 mkw.) z trwającymi od czerwca 2020 r. podwyżkami mamy, natomiast, do czynienia we Wrocławiu. Co jednak istotne, wzrosty notowane w stolicy woj. dolnośląskiego w żadnym z ostatnich ośmiu miesięcy nie przekroczyły 0,7 proc. W konsekwencji, względem maja 2020 r. średnia cena ofertowa wzrosła o 2,1 proc.

Notowane pomiędzy kwietniem a październikiem 2020 r. obniżki średnich stawek sprawiły, że w skali roku oczekiwania sprzedających mieszkania z drugiej ręki nie wzrosły tak mocno jak stawki dyktowane przez deweloperów. W siedmiu z dziewięciu największych polskich miast, wzrost liczony względem stycznia 2020 r. nie przekroczył 5 proc. W żadnym z nich nie mieliśmy do czynienia z dwucyfrową podwyżką.

Podobnie jak w przypadku nowych mieszkań, najmocniej wzrosły oczekiwania sprzedających używane mieszkania na najtańszych rynkach. W dwóch z trzech najtańszych pod tym względem miast – w Szczecinie i Lublinie średnia cena ofertowa wzrosła w relacji do stycznia 2020 r. o blisko 10 proc.