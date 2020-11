Kupujący mieszkania pełni nadziei. Ceny ofertowe zaczęły spadać [Raport Bankier.pl]

fot. Bankier.pl /

W większości dużych polskich miast październik przyniósł obniżkę cen ofertowych mieszkań – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Stawki zaczęły spadać zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, przy czym to sprzedający używane mieszkania mocniej zrewidowali swoje oczekiwania.

Choć stawki są wciąż wyższe niż przed rokiem, to w kilku spośród największych polskich miast wzrost liczony w relacji rocznej był niższy od inflacji.

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym

Deweloperzy względem września najmocniej obniżyli swoje oczekiwania we Wrocławiu, gdzie nowe mieszkania były wyceniane średnio na 8439 zł/mkw. – o 3,1 proc. niżej niż we wrześniu. Średnia stawka liczona dla stolicy Dolnego Śląska znalazła się na najniższym poziomie od marca 2020 r.

Średnie ceny ofertowe mieszkań w wybranych miastach Polski w październiku 2020 r. [zł/mkw.] Miasto Metraż [mkw.] Rynek pierwotny Rynek wtórny Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta Gdańsk 0-38 9 712 8 995 11 609 10 360 38-60 8 885 10 279 60-90 8 850 10 101 Katowice 0-38 8 387 7 075 6 815 6 311 38-60 6 788 6 260 60-90 6 932 6 239 Kraków 0-38 11 435 9 646 11 522 10 358 38-60 9 290 10 041 60-90 9 052 10 026 Lublin 0-38 7 836 7 104 7 850 6 943 38-60 6 838 7 067 60-90 7 141 6 612 Łódź 0-38 7 467 6 715 6 109 5 810 38-60 6 710 5 779 60-90 6 228 5 773 Poznań 0-38 8 801 8 035 8 524 7 617 38-60 8 043 7 701 60-90 7 609 7 075 Szczecin 0-38 8 161 7 330 7 710 6 504 38-60 7 429 6 805 60-90 7 055 6 387 Warszawa 0-38 11 768 10 273 12 937 11 904 38-60 9 807 11 495 60-90 9 584 11 633 Wrocław 0-38 9 277 8 439 10 070 8 591 38-60 8 433 8 595 60-90 7 994 8 061 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

O blisko 2 proc. obniżyła się średnia wycena mieszkań oferowanych przez deweloperów w Katowicach (średnio 7075 zł/mkw. i -1,8 proc. m/m), z kolei o 1,6 proc. mniej niż we wrześniu oczekiwali sprzedający nowe mieszkania w Poznaniu (średnio 8035 zł/mkw.).

Po raz pierwszy od grudnia 2019 r. średnia cena ofertowa dyktowana za nowe mieszkania położone w Gdańsku spadła poniżej poziomu 9000 zł/mkw. W październiku deweloperzy oczekiwali 8995 zł/mkw. (-0,9 proc. m/m). Powyżej tej granicy i to znacznie pozostaje wciąż średnia wycena nowych mieszkań oferowanych w Krakowie. W październiku oczekiwano za nie średnio 9646 zł/mkw. (-0,1 proc. m/m).

Więcej za metr kwadratowy powierzchni nowego mieszkania oczekiwali w październiku jedynie deweloperzy działający w Warszawie (średnio 10 273 zł/mkw.). Średnia stawka dla stolicy była także o 0,5 proc. wyższa od notowanej we wrześniu.

Jedynym z analizowanych miast, w którym wzrost średniej wyceny względem września przekroczył 1 proc., był Lublin. Deweloperzy oczekiwali tam średnio 7104 zł/mkw. – o 4 proc. więcej względem września.

Porównanie średnich cen ofertowych mieszkań w wybranych miastach Polski w październiku 2020 r. w relacji miesięcznej i rocznej Miasto Metraż [w mkw.] Rynek pierwotny Rynek wtórny Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Gdańsk 0-38 -4,1 -4,8 -1,8 +11,0 38-60 0,0 +3,3 -0,6 +2,2 60-90 +0,5 -1,3 -0,8 +4,0 Katowice 0-38 -2,7 +9,4 +0,7 +3,7 38-60 -2,3 -0,3 +0,9 +9,2 60-90 -0,1 -2,3 -1,4 +5,5 Kraków 0-38 +0,4 +18,1 -0,3 +6,7 38-60 +0,2 +11,8 -0,8 +8,0 60-90 +0,6 +10,9 -3,5 +5,5 Lublin 0-38 +9,3 +16,6 -3,8 +11,4 38-60 +3,4 +13,0 +0,4 +9,7 60-90 +3,1 +26,0 +0,1 +7,5 Łódź 0-38 -0,2 +6,8 -4,5 +4,0 38-60 -0,9 +11,5 -0,9 +5,9 60-90 -0,2 +10,2 -1,0 +6,0 Poznań 0-38 +1,3 +10,9 -2,4 +3,9 38-60 -4,4 +11,0 -1,7 +3,4 60-90 +1,3 +5,9 -0,4 +4,9 Szczecin 0-38 +1,7 +13,0 +2,0 +5,4 38-60 +0,3 +13,8 +1,2 +12,3 60-90 +0,2 +4,9 -0,1 +10,7 Warszawa 0-38 +2,2 +10,5 +1,1 +6,7 38-60 +0,8 +12,1 -0,5 +5,7 60-90 +1,5 +4,1 -1,3 +6,5 Wrocław 0-38 0,0 +1,3 -0,9 +5,4 38-60 -4,7 +6,7 -0,5 +5,1 60-90 -0,6 +7,1 +0,5 +6,8 Bankier.pl na podstawie danych serwisu nieruchomości Otodom.pl

W Lublinie szczególnie wzrosła średnia wycena najmniejszych mieszkań o powierzchni do 38 mkw., za które oczekiwano średnio 7836 zł/mkw. – o 9,3 proc. więcej niż we wrześniu. Średnia cena dyktowana za najmniejsze kawalerki położone w Warszawie wzrosła w tym czasie o 2,2 proc. i wyniosła 11 768 zł/mkw.

W pozostałych z analizowanych miast albo wzrost liczony w relacji miesięcznej nie przekroczył 1,5 proc., albo zanotowano spadek. Niższe średnie stawki niż we wrześniu odnotowano w Gdańsku (średnio 9712 zł/mkw. i -4,1 proc. m/m), Katowicach (średnio 8387 zł/mkw. i -2,7 proc. mm) oraz Łodzi (średnio 7467 zł/mkw. i -0,2 proc. m/m). Co warte odnotowania, średnia stawka dyktowana za najmniejsze mieszkania w Gdańsku po raz pierwszy od września 2019 r. spadła poniżej 10 000 zł/mkw.

W przypadku większych mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw. oczekiwania deweloperów najmocniej obniżyły się we Wrocławiu, gdzie oczekiwano średnio 8433 zł/mkw. (-4,7 proc. m/m). O 4,4 proc. mniej względem września oczekiwano za tego typu metraże w Poznaniu (średnio 8043 zł/mkw.).

Po masowych przecenach notowanych we wrześniu w październiku mniej skorzy do obniżek byli deweloperzy oferujący duże mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. Spadek średnich cen ofertowych miał miejsce w trzech miastach (Wrocławiu, Łodzi i Katowicach), ale w żadnym z nich nie przekroczył 0,5 proc. W Warszawie odnotowano w tym czasie 1,5-proc. podwyżkę (średnio 9584 zł/mkw.), z kolei w Lublinie oczekiwania deweloperów wzrosły względem września o 3,1 proc.

Październikowa obniżka średnich stawek na rynku pierwotnym sprawiła, że tylko w trzech spośród dziewięciu największych polskich miast wzrost liczony w relacji rocznej przekroczył 10 proc. Sytuacja taka miała miejsce w Lublinie (+17,4 proc. r/r) i Krakowie (+13,5 proc. r/r), gdzie nominalnie średnie ceny ofertowe wzrosły względem października 2019 r. o ponad 1000 zł/mkw. oraz w Łodzi (+11,6 proc. r/r).

W Warszawie, Szczecinie i Poznaniu deweloperzy oczekiwali średnio powyżej 9 proc. więcej niż rok wcześniej, z kolei wzrost zanotowany w tym czasie we Wrocławiu wyniósł 5,7 proc.

Najbardziej stabilne stawki w relacji do października 2019 r. panowały w Gdańsku i Katowicach. Wzrost średnich stawek dyktowanych w tych miastach był znacznie niższy od notowanej w październiku rocznej inflacji i wyniósł odpowiednio 1,3 proc. i 0,4 proc.

W Gdańsku, w porównaniu z październikiem 2019 r., spadły zarówno średnie ceny ofertowe najmniejszych kawalerek o powierzchni do 38 mkw., za które oczekiwano średnio o 4,8 proc., oraz dużych mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw. (-1,3 proc. r/r).

Nie była to jednak powszechna tendencja. Dla porównania, średnia wycena najmniejszych kawalerek położonych w Krakowie wzrosła w ciągu roku o 18,1 proc., z kolei za mieszkania o powierzchni 60-90 mkw. usytuowane w Lublinie deweloperzy oczekiwali średnio o 26 proc. więcej niż rok wcześniej.

Ceny mieszkań na rynku wtórnym

Obniżki średnich stawek ofertowych miały miejsce w październiku także na rynku wtórnym. W porównaniu z deweloperami, sprzedający używane mieszkania odważniej obniżyli swoje oczekiwania.

Najmocniej – o ponad 2 proc. – spadła względem września średnia wycena mieszkań oferowanych w Krakowie (średnio 10 358 zł/mkw.), Łodzi (średnio 5810 zł/mkw.) oraz Gdańsku (średnio 10 360 zł/mkw.). Obniżkę powyżej 1 proc. odnotowano z kolei w Poznaniu, gdzie oczekiwano średnio 7617 zł/mkw. i -1,8 proc. m/m), oraz w Warszawie (średnio 11 904 zł/mkw. i -1,6 proc. m/m).

Po raz pierwszy od października 2019 r. zanotowano spadek średniej stawki dyktowanej za mieszkania z drugiej ręki w Lublinie, gdzie sprzedający oczekiwali średnio 6943 zł/mkw. (-0,7 proc. m/m). O tyle samo obniżyła się średnia wycena używanych mieszkań oferowanych we Wrocławiu (średnio 8591 zł/mkw.). W górę względem września podążyła jedynie średnia cena ofertowa na rynku wtórnym w Szczecinie (średnio 6504 zł/mkw. i +0,6 proc. m/m).

Najmocniejsze przeceny dotknęły w październiku najmniejsze mieszkania (do 38 mkw.). Za lokale oferowane w Łodzi oczekiwano średnio 6109 zł/mkw. (-4,5 proc. m/m), za położone w Lublinie średnio 7850 zł/mkw. (-3,8 proc. m/m), a za usytuowane w Gdańsku średnio 11 609 zł/mkw. (-1,8 proc. m/m).

Kawalerki z drugiej ręki wciąż drożeją za to w Warszawie, bijąc przy okazji kolejne rekordy. W październiku sprzedający tego typu metraże w stolicy oczekiwali średnio 12 937 zł/mkw. – o 2 proc. więcej niż we wrześniu. W Warszawie zanotowano jednak obniżkę średnich kwot wpisywanych w ogłoszeniach sprzedaży mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw. (średnio 11 495 zł/mkw. i -0,5 proc. m/m) oraz lokali o powierzchni od 60 do 90 mkw. (średnio 11 633 zł/mkw. i -1,3 proc. m/m).

Stabilne stawki notowane od początku pandemii koronawirusa razem z październikową obniżką sprawiły, że w ośmiu spośród dziewięciu największych polskich miast wzrost średnich stawek w skali roku nie przekroczył 10 proc. Najstabilniej względem października 2019 r. kształtują się oczekiwania sprzedających używane mieszkania w Gdańsku (+3,1 proc. r/r), Poznaniu (+4,5 proc. r/r) oraz Warszawie (+4,8 proc. r/r). We Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Katowicach średnia stawka wzrosła w tym czasie od 5,3 proc. do 7,4 proc.

Jedynie w Lublinie oczekiwania sprzedających były o ponad 10 proc. (10,3 proc.) wyższe niż w październiku 2019 r. Wpływ na to miało jednak jedenaście miesięcy ciągłych wzrostów.

Inaczej jednak niż na rynku pierwotnym wśród sprzedających używane mieszkania trudno znaleźć metraże, których wycena w poszczególnych miastach byłaby niższa niż przed rokiem.

Największe dysproporcje panowały w przypadku mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw. Z jednej strony wycena tego typu lokali oferowanych w Gdańsku wzrosła w ciągu roku jedynie o 2,2 proc., a z drugiej mieszkania o tej powierzchni położone w Szczecinie były wyceniane średnio o 12,3 proc. wyżej względem października 2019 r.