Nowe kawalerki zaczęły drożeć w ogłoszeniach wolniej, ale nie w Warszawie [Nowy raport]

Deweloperzy oferujący najmniejsze mieszkania w największych polskich miastach spuścili nieco z tonu, przez co łatwiej niż w poprzednich miesiącach można było znaleźć przeceny – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. Z odwrotną sytuacją mieliśmy do czynienia w Warszawie, gdzie średnia wycena poszczególnych metraży rośnie najszybciej od kilku lat.

Ceny ofertowe mieszkań – rynek pierwotny

Obserwowana w marcu 2022 r. korekta i zahamowanie rosnących w poprzednich miesiącach oczekiwań deweloperów oferujących kawalerki (0-38 mkw.) była niecodzienną sytuacją jak na trzeci miesiąc roku. W trzech poprzednich latach marzec przynosił bowiem wzrosty średnich stawek ofertowych we wszystkich analizowanych miastach.

Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku pierwotnym w wybranych miastach – marzec 2022 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Gdańsk 11 034 +0,6 +6,6 0-38 11 798 -1,0 -0,7 38-60 10 751 +0,5 +4,7 60-90 10 609 +2,5 -1,1 Katowice 8 998 +1,0 +11,5 0-38 10 218 +1,1 +12,6 38-60 8 825 +2,0 +14,6 60-90 8 465 +1,8 +21,2 Kraków 11 455 -0,3 +14,5 0-38 12 778 -1,6 +5,9 38-60 11 202 -0,8 +12,2 60-90 10 921 -0,2 +15,2 Lublin 8 194 +2,0 +12,4 0-38 8 831 +2,7 +7,9 38-60 8 211 +2,0 +13,9 60-90 7 829 +0,9 +15,0 Łódź 8 161 +0,9 +15,6 0-38 9 055 +1,9 +19,0 38-60 8 022 0,0 +13,9 60-90 7 781 +2,6 +17,9 Poznań 9 309 +0,3 +16,7 0-38 10 260 -0,1 +15,2 38-60 9 335 -0,6 +14,6 60-90 8 728 -0,1 +14,1 Szczecin 9 197 +0,8 +18,1 0-38 10 069 +0,5 +26,6 38-60 9 315 +1,1 +20,6 60-90 8 812 -0,7 +20,5 Warszawa 13 358 +4,5 +24,1 0-38 15 537 +4,1 +26,3 38-60 12 943 +5,8 +23,6 60-90 12 067 +4,2 +18,5 Wrocław 10 391 +0,9 +17,3 0-38 11 725 -0,2 +22,5 38-60 10 235 +0,8 +17,5 60-90 9 819 +1,2 +19,2 *zmiana średniej stawki dla miasta uwzględnia także średnie ceny ofertowe mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Tym razem z korektą w relacji miesięcznej mieliśmy do czynienia w trzech spośród czterech najdroższych rynków pierwotnych – Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, a także w Poznaniu. W stolicy woj. pomorskiego korekta trwa już trzeci miesiąc z rzędu.

Z wyhamowaniem tendencji wzrostowej względem lutego mieliśmy z kolei do czynienia w Katowicach i Łodzi.

Odmiennie oczekiwania deweloperów kształtują się w Warszawie, gdzie najmniejsze kawalerki podrożały w ofertach względem lutego o 4,1 proc., co przełożyło się na średnią wycenę powyżej 15,5 tys. zł/mkw. W skali roku wycena kawalerek o powierzchni poniżej 38 mkw. wzrosła w stolicy o ponad 26 proc.

Również pozostałe metraże oferowane przez deweloperów w Warszawie drożały w ogłoszeniach najmocniej. Wycena mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw. wzrosła w relacji do lutego o 5,8 proc., z kolei lokale o powierzchni od 60 do 90 mkw. były wyceniane średnio o 4,2 proc. wyżej niż miesiąc wcześniej.

To jednak właśnie na rynku sprzedaży nowych kawalerek panuje największe rozwarstwienie. O ile w we wspomnianej Warszawie i Szczecinie średnia stawka ofertowa w ciągu roku wzrosła powyżej 26 proc., a próg 20 proc. r/r przekroczony został także we Wrocławiu, o tyle w Poznaniu podwyżka w ogłoszeniach wyniosła 15 proc., w Krakowie niespełna 6 proc., a w Gdańsku w marcu 2022 r. mieliśmy do czynienia z obniżką średnich oczekiwań deweloperów o 0,7 proc. w skali roku.

Ceny ofertowe mieszkań – rynek wtórny

Trudniej o korektę lub nawet wyhamowanie tendencji wzrostowej było natomiast na rynku wtórnym. Oferujący mieszkania z drugiej ręki w dalszym ciągu podnoszą swoje oczekiwania. Podobnie jednak jak w przypadku nowych mieszkań wycena używanych kawalerek rosła względem lutego najwolniej.

Jedynie we Wrocławiu i Lublinie wzrost w skali miesiąca przekroczył 1 proc. W Krakowie natomiast zanotowano drugi z rzędu miesiąc z korektą. Tym razem była ona jednak jedynie symboliczna i wyniosła w relacji do lutego 0,1 proc. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia przed miesiącem w Gdańsku. W marcu średnia cena ofertowa nadal była stabilna i zmieniła się jedynie o 5 zł/mkw.

Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym w wybranych miastach – marzec 2022 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Gdańsk 12 580 +1,4 +18,0 0-38 13 900 0,0 +10,8 38-60 12 702 +2,8 +14,3 60-90 11 755 +0,5 +9,3 Katowice 7 222 +0,1 +12,6 0-38 7 776 -0,6 +8,3 38-60 7 170 +0,4 +8,2 60-90 7 256 0,0 +7,0 Kraków 12 006 +0,7 +13,0 0-38 12 838 -0,1 +7,9 38-60 11 639 +1,1 +8,1 60-90 11 645 +1,1 +10,2 Lublin 8 427 +1,5 +16,3 0-38 9 272 +1,8 +13,3 38-60 8 522 +1,7 +19,5 60-90 8 141 +0,3 +18,4 Łódź 7 046 +1,0 +16,2 0-38 7 350 +0,9 +12,4 38-60 7 019 +0,5 +17,7 60-90 6 941 +1,5 +17,4 Poznań 9 104 +1,0 +16,3 0-38 9 963 +0,5 +13,2 38-60 9 144 +0,9 +15,2 60-90 8 563 +0,7 +19,1 Szczecin 8 199 +2,0 +19,1 0-38 9 470 +1,0 +16,3 38-60 8 593 +2,3 +19,5 60-90 7 755 +2,2 +18,1 Warszawa 13 751 +2,5 +12,6 0-38 14 754 +0,5 +10,6 38-60 13 164 +2,3 +10,5 60-90 13 237 +3,3 +8,2 Wrocław 10 205 +1,5 +15,7 0-38 11 708 +1,5 +13,5 38-60 10 338 +1,3 +15,1 60-90 9 546 +1,4 +15,5 *zmiana średniej stawki dla miasta uwzględnia także średnie ceny ofertowe mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Zarówno jednak Kraków, jak i Gdańsk wciąż pozostają, poza Warszawą, najdroższymi rynkami wtórnymi. Średnia cena ofertowa w stolicy woj. mazowieckiego wciąż znajduje się w pobliżu 13 tys. zł/mkw., a w Gdańsku używane kawalerki wyceniane są średnio o ok. 1 tys. zł/mkw. wyżej.

Mocniejsze wzrosty przekraczające 2 proc. w skali miesiąca notowano w przypadku większych mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw. Najmocniej – o 2,8 proc. m/m – wzrosła wycena lokali w Gdańsku. Wzrost o 2,3 proc. m/m zanotowany w Warszawie przełożył się z kolei na przekroczenie po raz pierwszy w historii poziomu 13 tys. zł/mkw. Z taką samą sytuacją, ale generowaną ponad 3-procentowym wzrostem względem lutego, mieliśmy do czynienia w przypadku mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw. Co jednak warte odnotowania, wzrost wyceny dużych mieszkań oferowanych w stolicy był jednym z niższych i wyniósł 8,2 proc. r/r.