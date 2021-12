Ceny ofertowe mieszkań ciągle w górę. Nadal rosną rocznie w dwucyfrowym tempie [Raport Bankier.pl]

fot. Shutterstock.com / /

W dalszym ciągu w dwucyfrowym tempie w relacji rocznej rosną oczekiwania deweloperów i sprzedających mieszkania na rynku wtórnym – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. Wzrost średnich stawek ofertowych w listopadzie, zwłaszcza w przypadku kawalerek, był jednak słabszy niż miesiąc wcześniej.

Ceny ofertowe mieszkań – rynek pierwotny

W przypadku najmniejszych mieszkań o powierzchni poniżej 38 mkw. oferowanych przez deweloperów na dziewięciu największych polskich rynkach nieruchomości wzrost średnich cen ofertowych w relacji miesięcznej nie przekroczył w listopadzie 2 proc., a w większości analizowanych miast (Warszawa, Gdańsk, Łódź, Katowice, Lublin) podwyżka nie przekroczyła 1 proc. Miesiąc wcześniej oczekiwania deweloperów rosły mocniej, w Poznaniu i Wrocławiu przekraczając poziom 4 proc. m/m.

Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku pierwotnym w wybranych miastach – listopad 2021 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Gdańsk 10 572 -0,7 +8,1 0-38 11 938 +0,4 +11,0 38-60 10 359 +0,5 +5,2 60-90 10 138 -1,0 +7,1 Katowice 8 679 +0,3 +19,2 0-38 9 448 +0,7 +9,8 38-60 8 323 +0,2 +19,0 60-90 7 741 +0,7 +10,1 Kraków 11 360 +2,3 +18,1 0-38 13 200 +1,4 +15,7 38-60 11 122 +1,7 +19,6 60-90 10 593 +2,0 +17,6 Lublin 7 864 +0,2 +10,0 0-38 8 870 +1,0 +11,6 38-60 7 918 +1,3 +14,6 60-90 7 365 +0,8 +2,8 Łódź 7 936 +0,9 +17,5 0-38 8 612 +0,8 +15,5 38-60 7 862 +2,2 +16,8 60-90 7 642 +1,1 +20,6 Poznań 8 801 +0,8 +9,1 0-38 9 723 +1,8 +10,6 38-60 8 692 +0,7 +7,6 60-90 8 074 -0,4 +5,3 Szczecin 8 553 +0,2 +16,4 0-38 8 974 +1,5 +8,6 38-60 8 973 +0,4 +19,0 60-90 8 384 +1,5 +19,5 Warszawa 12 548 +2,6 +19,3 0-38 14 374 +0,8 +19,1 38-60 12 020 +1,5 +18,5 60-90 11 446 +2,8 +17,7 Wrocław 9 934 +1,8 +16,4 0-38 10 853 +1,6 +15,6 38-60 9 802 +1,1 +14,9 60-90 9 137 +0,6 +13,6 *zmiana średniej stawki dla miasta uwzględnia także średnie ceny ofertowe mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Jak informuje Karolina Klimaszewska z serwisu Otodom, liczba dostępnych kawalerek na sprzedaż spadła w relacji rocznej w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Lublinie i Poznaniu, przy czym spadek najmocniej był widoczny w Warszawie (-38 proc. r/r) i Gdańsku (-29 proc. r/r). Najwięcej nowych ofert dotyczących sprzedaży mieszkań o powierzchni poniżej 38 mkw. pojawiło się z kolei w Łodzi (+20 proc. r/r).

W relacji rocznej w dalszym ciągu dominują dwucyfrowe wzrosty średnich stawek ofertowych. Jedynie w Szczecinie i Katowicach przeciętne oczekiwania deweloperów wzrosły względem listopada 2020 r. o mniej niż 10 proc., choć w obu przypadkach również powyżej zaprezentowanej przez Głównym Urząd Statystyczny inflacji CPI, która w listopadzie wyniosła 7,8 proc. w skali roku.

W podobnym tempie rosły w listopadzie 2021 r. średnie oczekiwania deweloperów oferujących mieszkania o powierzchni od 38 do 60 mkw. Nie uchroniło to jednak warszawskiego i krakowskiego rynku pierwotnego od pęknięcia kolejnych barier. W stolicy średnia cena ofertowa po raz pierwszy przekroczyła 12 000 zł/mkw., a w Krakowie 11 000 zł/mkw. W obu przypadkach w relacji rocznej wzrost wyniósł ok. 19 proc.

Nie w każdym z analizowanych miast oczekiwania deweloperów rosną jednak w równym tempie. O ile w Warszawie i Krakowie, w zależności od metrażu, średnie kwoty wpisywane w ogłoszeniach sprzedaży wzrosły w ciągu roku od blisko 16 proc. do niespełna 20 proc., o tyle w trzecim wśród najdroższych polskich miast – Gdańsku – mieliśmy do czynienia z podwyżkami wahającymi się od 5 proc. (38-60 mkw.) do 11 proc. (poniżej 38 mkw.

Z podobną mocą jak w Warszawie i Krakowie rosły w ciągu ostatniego roku średnie oczekiwania deweloperów działających w Łodzi, która jednak wciąż jest najtańszym z analizowanych miast. Średnie ceny ofertowe dyktowane tam są wciąż, w zależności od metrażu, od 33 do 40 proc. niższe niż w Warszawie i od 28 do 35 proc. niższe niż w Krakowie.

Ceny ofertowe mieszkań – rynek wtórny

Dwucyfrowe podwyżki średnich stawek widniejących w ofertach sprzedaży dotyczą w ujęciu rocznym również mieszkań oferowanych na rynku wtórnym. Pamiętajmy, że zarówno w przypadku nowych lokali, jak i tych z drugiej ręki mówimy o średnich stawkach ofertowych, czyli wpisywanych w ogłoszeniach sprzedaży. Średnie ceny transakcyjne, czyli te, za które mieszkania faktycznie są kupowane, rosną ostatnio wolniej, o czym świadczą choćby dane Narodowego Banku Polskiego.

O tym, skąd biorą się różnice, ile wynoszą oraz jak odczytywać kolejne publikacje danych na temat rynku nieruchomości, pisaliśmy z kolei w artykule „Co naprawdę mówią dane o cenach mieszkań? Tłumaczymy”.

Wracając jednak do średnich stawek ofertowych obserwowanych w listopadzie, podobnie jak na rynku pierwotnym także w przypadku kawalerek z drugiej ręki wzrost oczekiwań sprzedających osłabł względem października. Listopad przyniósł nawet obniżkę.

Choć to jednostkowy przypadek, który miał miejsce jedynie w Gdańsku (-1,3 proc. m/m), to w ostatnim roku, z wyjątkiem lipca, nie byliśmy zbyt często świadkami obniżania stawek ofertowych przez sprzedających. Miesiąc wcześniej w Gdańsku średnia stawka ofertowa rosła w relacji miesięcznej o ponad 3 proc.

Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym w wybranych miastach – listopad 2021 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Gdańsk 11 823 +1,6 +13,1 0-38 13 581 -1,3 +15,6 38-60 11 947 +1,7 +15,6 60-90 11 680 +2,0 +14,8 Katowice 6 960 +2,2 +9,9 0-38 7 427 +0,7 +6,8 38-60 7 013 +1,2 +12,4 60-90 7 010 +1,2 +11,8 Kraków 11 614 +0,8 +11,5 0-38 12 811 +0,1 +10,5 38-60 11 456 +0,6 +13,0 60-90 11 278 0,0 +12,4 Lublin 8 078 +1,2 +16,2 0-38 8 934 +2,5 +14,6 38-60 8 001 +0,8 +13,2 60-90 7 766 +1,9 +16,0 Łódź 6 611 +1,3 +13,3 0-38 7 023 +0,0 +12,3 38-60 6 571 +1,3 +13,5 60-90 6 274 +1,6 +9,5 Poznań 8 590 +2,4 +12,4 0-38 9 711 +1,3 +13,4 38-60 8 476 +1,2 +9,5 60-90 7 973 +3,8 +12,4 Szczecin 7 661 +0,9 +17,1 0-38 9 206 +1,1 +18,9 38-60 7 848 0,0 +14,4 60-90 7 042 +0,7 +8,7 Warszawa 13 341 +0,9 +11,2 0-38 14 538 +1,1 +11,3 38-60 12 990 +0,8 +12,1 60-90 13 076 +1,2 +11,6 Wrocław 9 528 +0,6 +10,8 0-38 11 301 +0,9 +12,1 38-60 9 731 +0,8 +12,9 60-90 8 875 +1,2 +9,7 *zmiana średniej stawki dla miasta uwzględnia także średnie ceny ofertowe mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Kawalerki oferowane na rynku wtórnym w stolicy woj. pomorskiego są jednak wyceniane średnio o blisko 14 proc. wyżej niż mieszkania o powierzchni poniżej 38 mkw. wystawiane na sprzedaż przez deweloperów. Odwrotna sytuacja miała miejsce w Łodzi i Katowicach, gdzie kawalerki z drugiej ręki były wyceniane średnio o 18,5 proc. i 21,4 proc. niżej niż nowe lokale tej wielkości.

Właśnie w Łodzi i Katowicach, a więc miastach, w których oferta mieszkań dostępnych na rynku wtórnym jest odpowiednio rozbudowana, średnie stawki ofertowe są o kilkanaście procent niższe od obserwowanych na tamtejszych rynkach pierwotnych.

Zgoła odmienna sytuacja panuje w Gdańsku, gdzie to właśnie mieszkania używane oferowane są średnio od blisko 14 do ponad 15 proc. drożej niż mieszkania nowe.

Najmniejsze różnice pomiędzy średnimi oczekiwaniami deweloperów i osób sprzedających mieszkania na rynku wtórnym obserwujemy we Wrocławiu i Poznaniu. W obu przypadkach różnice nie przekraczają 4 proc. w obie strony, z kolei w Krakowie i Lublinie różnice w przeciętnych oczekiwaniach wahają się od 1 do 7 proc. w obu kierunkach.

W Łodzi z kolei panowały najmniejsze różnice pomiędzy poszczególnymi metrażami. Na rynku pierwotnym i wtórnym najmniejsze kawalerki były wyceniane średnio o 12-13 proc. wyżej od mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw. W przypadku nowych mieszkań największą różnicę zanotowano w Warszawie (25,6 proc.), na rynku wtórnym z kolei w Szczecinie (30,7 proc.) - o tyle więcej oczekiwano za kawalerki niż za duże mieszkania.