Listopadowy koniec korekty na rynku mieszkań. Nowy raport Bankier.pl i Otodom

Listopad zmienił tendencje na największych polskich rynkach mieszkaniowych i przyniósł masowe podwyżki stawek ofertowych – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Pomimo wzrostów, spokojniej wygląda sytuacja na rynku wtórnym. W żadnym z analizowanych miast wzrost oczekiwań sprzedających w relacji miesięcznej nie przekroczył 1 proc.

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym

Po notowanej w październiku, a w kilku największych polskich miastach od kilku miesięcy, obniżce stawek ofertowych nowych mieszkań, listopad przyniósł wzrost oczekiwań deweloperów. Najmocniej, względem października, wzrosła średnia stawka liczona dla Gdańska, gdzie w poprzednich czterech miesiącach notowane były spadki. Wzrost w skali miesiąca o blisko 9 proc. (nominalnie średnio o 787 zł/mkw.) sprawił, że średnie oczekiwania deweloperów znalazły się na najwyższym poziomie od czerwca 2020 r.

Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku pierwotnym w wybranych miastach – listopad 2020 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Gdańsk 9782 +8,7 +10,9 0-38 10 756 +10,7 +3,4 38-60 9 845 +10,8 +13,5 60-90 9 463 +6,9 +11,5 Katowice 7283 +2,9 +3,4 0-38 8 604 +2,6 +12,4 38-60 6 995 +3,0 +3,1 60-90 7 028 +1,4 -0,1 Kraków 9616 -0,3 +5,8 0-38 11 408 -0,2 +11,0 38-60 9 300 +0,1 +7,5 60-90 9 008 -0,5 -4,1 Lublin 7147 +0,6 +17,8 0-38 7 949 +1,4 +19,1 38-60 6 911 +1,1 +13,8 60-90 7 164 +0,3 +25,2 Łódź 6754 +0,6 +11,7 0-38 7 458 -0,1 +8,2 38-60 6 733 +0,3 +12,1 60-90 6 337 +1,8 +11,1 Poznań 8068 +0,4 +9,6 0-38 8 795 -0,1 +10,2 38-60 8 080 +0,5 +10,9 60-90 7 669 +0,8 +6,4 Szczecin 7349 +0,3 +8,2 0-38 8 261 +1,2 +14,8 38-60 7 540 +1,5 +14,8 60-90 7 018 -0,5 +0,9 Warszawa 10 516 +2,4 +9,4 0-38 12 071 +2,6 +9,8 38-60 10 145 +3,4 +11,6 60-90 9 723 +1,5 +6,6 Wrocław 8531 +1,1 +4,9 0-38 9 385 +1,2 +1,4 38-60 8 534 +1,2 +5,3 60-90 8 046 +0,7 +5,8 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Wzrost powyżej 2 proc. w relacji miesięcznej miał, z kolei, miejsce w Katowicach i Warszawie. W przypadku stolicy, przełożył się to na najwyższy wynik w historii pomiarów. Po raz pierwszy średnia cena ofertowa nowego mieszkania przekroczyła poziom 10 500 zł/mkw.

Średnia stawka o więcej niż 1 proc. w porównaniu z październikiem wzrosła także we Wrocławiu. Pomimo podwyżki, wciąż znajduje się na poziomie porównywalnym do lutego 2020 r.

W pozostałych spośród największych polskich miast oczekiwania deweloperów wzrosły w ciągu miesiąca od mniej niż 1 proc. Wyjątkiem na tym tle był Kraków, gdzie średnia stawka zanotowana w listopadzie była nieznacznie niższa względem października. Listopad był trzecim miesiącem z rzędu z obniżką oczekiwań deweloperów oferujących mieszkania w Krakowie.

Zmiany średnich stawek zanotowane w listopadzie nie odbiegały od tego, z czym szukający własnego „M” mieli do czynienia w listopadzie ubiegłego roku.

Większe dysproporcje pomiędzy analizowanymi miastami miały miejsce w przypadku zmian średnich stawek ofertowych w relacji rocznej. Najstabilniej kształtowały się oczekiwania deweloperów działających w Katowicach i Wrocławiu, które w ciągu roku wzrosły o mniej niż 5 proc. Na drugim biegunie znalazły się średnie stawki ofertowe w Gdańsku, Łodzi i Lublinie. W relacji do listopada 2019 r. wzrosły one o ponad 10 proc. O blisko 10 proc. wyższe niż przed rokiem były, z kolei, średnie ceny ofertowe nowych mieszkań w Warszawie i Poznaniu.

Ceny mieszkań na rynku wtórnym

Stabilniej, zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i roczny, zachowywały się oczekiwania sprzedających mieszkania na rynku wtórnym. W relacji do października, średnie stawki wzrosły w każdym z analizowanych miast, przy czym wzrosty nie przekroczyły 1 proc.

Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym w wybranych miastach – listopad 2020 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Gdańsk 10 449 +0,9 +3,1 0-38 11 746 +1,2 +12,3 38-60 10 334 +0,5 +2,1 60-90 10 175 +0,7 +3,1 Katowice 6334 +0,4 +6,5 0-38 6 954 +2,0 +8,3 38-60 6 241 -0,3 +5,7 60-90 6 272 +0,5 +8,8 Kraków 10 420 +0,6 +5,0 0-38 11 596 +0,6 +5,9 38-60 10 136 +0,9 +8,1 60-90 10 035 +0,1 +5,6 Lublin 6950 +0,1 +9,5 0-38 7 798 -0,7 +6,7 38-60 7 066 0,0 +10,7 60-90 6 694 +1,2 +6,8 Łódź 5836 +0,4 +5,2 0-38 6 255 +2,4 +7,0 38-60 5 790 +0,2 +6,3 60-90 5 728 -0,8 +3,7 Poznań 7645 +0,4 +3,1 0-38 8 567 +0,5 +1,1 38-60 7 739 +0,5 +2,4 60-90 7 095 +0,3 +4,4 Szczecin 6543 +0,6 +9,0 0-38 7 743 +0,4 +6,0 38-60 6 860 +0,8 +11,1 60-90 6 479 +1,4 +12,0 Warszawa 11 993 +0,7 +4,7 0-38 13 067 +1,0 +7,4 38-60 11 586 +0,8 +5,1 60-90 11 713 +0,7 +6,0 Wrocław 8597 +0,1 +5,2 0-38 10 080 +0,1 +4,7 38-60 8 622 +0,3 +3,9 60-90 8 093 +0,4 +7,4 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Tegoroczny listopad był pod tym względem znacznie spokojniejszy niż w latach poprzednich. Wówczas nierzadko notowano wzrost stawek w relacji miesięcznej o ponad 1 proc.

Korekta na rynku wtórnym trwała najdłużej w Łodzi. Po trzech miesiącach obniżek, w tym 2-procentowej w październiku, przyszła nieznaczna podwyżka średniej stawki o 0,4 proc.

Najmniej znaczącą zmianę zanotowano we Wrocławiu i Lublinie, gdzie średnie stawki wzrosły o 0,1 proc. a nominalnie odpowiednio o 6 zł/mkw. i 7 zł/mkw. Najmocniejszy wzrost względem października miał miejsce na trzech najdroższych rynkach: w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Podwyżka wyniosła od 0,6 do 0,9 proc. Tym samym w stolicy średnia stawka ponownie zbliżyła się do poziomu 12 000 zł/mkw.

Pomimo listopadowych wzrostów, w sześciu spośród dziewięciu analizowanych miast (Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu) średnia cena ofertowa była niższa niż w marcu, czyli u progu pandemii koronawirusa. Najmocniej obniżyła się w Krakowie i Poznaniu – o ponad 2 proc.

Oczekiwania sprzedających używane mieszkania w Lublinie i Szczecinie wzrosły w tym czasie o ok. 3 proc. Podwyżka zanotowana w Warszawie wyniosła z kolei niespełna 1 proc.

O obniżkach nie ma jednak mowy, jeśli średnie kwoty wpisywane w ogłoszeniach w listopadzie porównamy ze stawkami sprzed roku. Wzrosty były jednak mniejsze niż na rynku pierwotnym. Najmocniej – o ok. 9 proc. – w relacji do listopada 2019 r. wzrosła średnia cena ofertowa w Lublinie i Szczecinie. Najstabilniej względem listopada ubiegłego roku kształtowała się średnia stawka na rynku wtórnym w Gdańsku i Poznaniu. Wzrost wyniósł tak nieco ponad 3 proc.